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حياتنا

ملايين المشاهدات لصورة رونالدو وهو يقبل جورجينا المثيرة (شاهد)

منذ ساعة نشر الصورة وحتى لحظة كتابة وطن هذه السطور، حظيت صورة رونالدو يقبل جورجينا، على حسابه الرسمي في تويتر بحوالي 17 مليون مشاهدة، وأكثر من 434 الف إعجاب، واكثر من 25 ألف إعادة تغريد.

كتب أنس السالم
رونالدو يقبل جورجينا watanserb.com
رونالدو يقبل جورجينا
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وطن – حظيت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يقبل جورجينا رودريغز، بملايين المشاهدات على حساباته بمواقع التواصل المختلفة .

رونالدو يقبل جورجينا 

فمنذ ساعة نشر الصورة وحتى لحظة كتابة وطن هذه السطور، حظيت صورة رونالدو يقبل جورجينا، على حسابه الرسمي في تويتر بحوالي 17 مليون مشاهدة، وأكثر من 434 الف إعجاب، واكثر من 25 ألف إعادة تغريد.

وهذه الأرقام تزداد لحظة بلحظة، نظراً لوجود أكثر من 108.4 مليون متابع لكريستيانو على حسابه في تويتر .

أما على حساب رونالدو في انستغرام، فإنّها حصدت أكثر من 11 مليون إعجاب، علماً أنّ حسابه بانستغرام عليه أكثر من 580 مليون متابع .

 

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أما جورجينا فاكتفت بإعادة نشر الصورة كـ”story” على حسابها في انستغرام، الذي يتابعها عليه أكثر من 49 مليون شخص.

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جورجينا تقبل رونالدو
جورجينا تقبل رونالدو

توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا

وحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغز التي تقيم معه في السعودية.

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

جورجينا رودريغيز الأميرة لؤلؤة آل سعود
جورجينا رودريغيز والأميرة لؤلؤة آل سعود في أحد المولات التجارية في الرياض

وفي الآونة الأخيرة، نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة، في تطورٍ لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

جورجينا تقيم ليلة حمراء بنصف فستان على أضواء الشموع لرونالدو في السعودية (شاهد) watanserb.com
كريستيانو وجورجينا

واتصل شاهد بالصحفي الإسباني أبيل بلانيليس ليخبرَه بكلّ ما حدث بين الزوجين، فيما يبدو أنه أحد أعنف المعارك بينهما، قبل ركوب الطائرة مباشرة، كما كشف كيف تصرف كلّ واحد منهما بعد الخلاف الهائل.

ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقتما كان “الدون” يمثّل ريال مدريد.

ثم استمرت العلاقة خلال تواجده في يوفنتوس ومانشستر يونايتد ثم النصر السعودي حاليًا.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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