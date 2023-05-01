ملايين المشاهدات لصورة رونالدو وهو يقبل جورجينا المثيرة (شاهد)

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وطن – حظيت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يقبل جورجينا رودريغز، بملايين المشاهدات على حساباته بمواقع التواصل المختلفة .

رونالدو يقبل جورجينا

فمنذ ساعة نشر الصورة وحتى لحظة كتابة وطن هذه السطور، حظيت صورة رونالدو يقبل جورجينا، على حسابه الرسمي في تويتر بحوالي 17 مليون مشاهدة، وأكثر من 434 الف إعجاب، واكثر من 25 ألف إعادة تغريد.

وهذه الأرقام تزداد لحظة بلحظة، نظراً لوجود أكثر من 108.4 مليون متابع لكريستيانو على حسابه في تويتر .

أما على حساب رونالدو في انستغرام، فإنّها حصدت أكثر من 11 مليون إعجاب، علماً أنّ حسابه بانستغرام عليه أكثر من 580 مليون متابع .

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أما جورجينا فاكتفت بإعادة نشر الصورة كـ”story” على حسابها في انستغرام، الذي يتابعها عليه أكثر من 49 مليون شخص.

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توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا

وحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغز التي تقيم معه في السعودية.

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

وفي الآونة الأخيرة، نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة، في تطورٍ لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

واتصل شاهد بالصحفي الإسباني أبيل بلانيليس ليخبرَه بكلّ ما حدث بين الزوجين، فيما يبدو أنه أحد أعنف المعارك بينهما، قبل ركوب الطائرة مباشرة، كما كشف كيف تصرف كلّ واحد منهما بعد الخلاف الهائل.

ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقتما كان “الدون” يمثّل ريال مدريد.

ثم استمرت العلاقة خلال تواجده في يوفنتوس ومانشستر يونايتد ثم النصر السعودي حاليًا.