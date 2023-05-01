مستاء وغاضب.. فيديو يوثق أحدث ظهور لعبد الفتاح البرهان

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وطن- في ثاني ظهور له منذ اندلاع المعارك في السودان ظهر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع قادة عسكريين داخل أحد مراكز القيادة بالقوات المسلحة السودانية.

البرهان يظهر داخل أحد مراكز قيادة الجيش

ونشرت القوات المسلحة السودانية لقطات من الاجتماع، وقالت في منشور على صفحتها في “فيسبوك” إن “القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قام بالإشراف على سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع في السودان”.

وظهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقد بدت على وجهه علامات الاستياء والغضب، وهو يتابع التقارير التي عرضها عليه قادة الجيش بشأن المعارك الدائرة مع الدعم السريع.

وكانت وسائل إعلام محلية سودانية تداولت في، 15 نيسان أبريل الماضي، فيديو لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهو يتواجد في إحدى غرف العمليات العسكرية لمتابعة الأحداث الجارية في الخرطوم.

وظهر “البرهان” خلال الفيديو الذي كان يعد أول ظهور له وقتها بعد وقوع الاشتباكات في السودان، مع مجموعة من العسكريين يتابعون تطورات الأحداث المشتعلة في البلاد.

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ومع دخول الهدنة السادسة حيز التنفيذ بين الجيش وقوات الدعم السريع، تجدد إطلاق النار في مناطق من العاصمة الخرطوم، وسط تحذيرات دولية من تردّي الأوضاع الإنسانية في البلاد جراء المعارك.

وكان طرفا النزاع في السودان أعلنا موافقتهما على الهدنة الجديدة باعتبارها تمديدا لسابقتها، على أن تستمر 72 ساعة بدءا من منتصف، ليل الأحد.

بيان جديد للجيش السوداني

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بياناً، الاثنين، أعلنت فيه أن الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان.

وأضافت ما نصه: “العدو حشد بالعاصمة لتنفيذ المؤامرة حتى صبيحة يوم ١٥ أبريل قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت حشد (٢٧١٣٥) مقاتلا و (٣٩٤٩٠) مستجدا و (١٩٥٠) مركبة مقاتلة و (١٠٤) ناقلات جنود مدرعة و (١٧١) عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.”

وتابع بيان القيادة:”وتمكنت القوات المسلحة السودانية خلال ١٥ يوم قتال من تخفيض قدراته القتالية بنسبة ٤٥ – ٥٥% ‎من قدراته القتالية التي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة.”

وأوضح البيان أيضا أنه “تم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن “٢” شاحنة كبيرة و “” ٩ عربات لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن ٣٥ عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.”

وأردف البيان أن “البلاد ورثت عبئا ثقيلا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين مليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبا للبلاد وترويعا ونهبا للمواطنين.”

وتشهد السودان منذ أسابيع اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وسط تخوف من صراع أوسع يهدد الأمن في البلاد.

من هو عبد الفتاح البرهان؟

والفريق أول عبد الفتاح البرهان مواليد 11 يوليو 1960، هو سياسي سوداني وفريق أول في الجيش السوداني، ورئيس دولة السودان الفعلي بحكم منصبه كقائد عام للقوات المسلحة السودانية في أعقاب قيادته انقلاب أكتوبر 2021 الذي أطاح برئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتولي “البرهان” رئاسة المجلس العسكري الانتقالي خلفا لوزير الدفاع الفريق عوض بن عوف، الذي استقال من منصبه بعد يوم واحد فقط من توليه رئاسة المجلس وعزله للرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن بن عوف في أبريل/نيسان 2019، أنه اختار الفريق عبد الفتاح البرهان الذي حظي بقبول نسبي من قبل الجميع، رئيسا جديدا للمجلس العسكري، واستلم مهامه رسمياً بعد أداء اليمين الدستورية.

ولم يكن اسم البرهان حاضرا في مقدمة المشهد السياسي السوداني في السابق، فقد عرف بأنه عسكري مُنضبط، تدرج في مختلف المراتب العسكرية منذ أن خدم في الجيش السوداني ضابطا في سلاح المشاة، حتى أصبح قائدا للقوات البرية.