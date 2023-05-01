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مستاء وغاضب.. فيديو يوثق أحدث ظهور لعبد الفتاح البرهان

ظهر رئيس مجلس السيادة السوداني مع قادة عسكريين داخل أحد مراكز القيادة للإشراف على سير العمليات ضد قوات الدعم السريع

كتب خالد الأحمد
ظهور عبد الفتاح البرهان watanserb.com
ظهور عبد الفتاح البرهان
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وطن- في ثاني ظهور له منذ اندلاع المعارك في السودان ظهر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع قادة عسكريين داخل أحد مراكز القيادة بالقوات المسلحة السودانية.

البرهان يظهر داخل أحد مراكز قيادة الجيش

ونشرت القوات المسلحة السودانية لقطات من الاجتماع، وقالت في منشور على صفحتها في “فيسبوك” إن “القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قام بالإشراف على سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الدعم السريع في السودان”.

وظهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقد بدت على وجهه علامات الاستياء والغضب، وهو يتابع التقارير التي عرضها عليه قادة الجيش بشأن المعارك الدائرة مع الدعم السريع.

وكانت وسائل إعلام محلية سودانية تداولت في، 15 نيسان أبريل الماضي، فيديو لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهو يتواجد في إحدى غرف العمليات العسكرية لمتابعة الأحداث الجارية في الخرطوم.

وظهر “البرهان” خلال الفيديو الذي كان يعد أول ظهور له وقتها بعد وقوع الاشتباكات في السودان، مع مجموعة من العسكريين يتابعون تطورات الأحداث المشتعلة في البلاد.

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ومع دخول الهدنة السادسة حيز التنفيذ بين الجيش وقوات الدعم السريع، تجدد إطلاق النار في مناطق من العاصمة الخرطوم، وسط تحذيرات دولية من تردّي الأوضاع الإنسانية في البلاد جراء المعارك.

وكان طرفا النزاع في السودان أعلنا موافقتهما على الهدنة الجديدة باعتبارها تمديدا لسابقتها، على أن تستمر 72 ساعة بدءا من منتصف، ليل الأحد.

البرهان يظهر داخل أحد مراكز قيادة الجيش
البرهان يظهر داخل أحد مراكز قيادة الجيش

بيان جديد للجيش السوداني

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بياناً، الاثنين، أعلنت فيه أن الأوضاع مستقرة في جميع ولايات السودان.

وأضافت ما نصه: “العدو حشد بالعاصمة لتنفيذ المؤامرة حتى صبيحة يوم ١٥ أبريل قوات ضخمة بتجهيزات كبيرة بلغت حشد (٢٧١٣٥) مقاتلا و (٣٩٤٩٠) مستجدا و (١٩٥٠) مركبة مقاتلة و (١٠٤) ناقلات جنود مدرعة و (١٧١) عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة.”

وتابع بيان القيادة:”وتمكنت القوات المسلحة السودانية خلال ١٥ يوم قتال من تخفيض قدراته القتالية بنسبة ٤٥ – ٥٥% ‎من قدراته القتالية التي حشدها لاختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة.”

وأوضح البيان أيضا أنه “تم إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن “٢” شاحنة كبيرة و “” ٩ عربات لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن ٣٥ عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء.”

وأردف البيان أن “البلاد ورثت عبئا ثقيلا لخطأ النظام البائد الاستراتيجي بتكوين مليشيا الدعم السريع، تدفع الدولة السودانية الآن ثمنه الباهظ تخريبا للبلاد وترويعا ونهبا للمواطنين.”

وتشهد السودان منذ أسابيع اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وسط تخوف من صراع أوسع يهدد الأمن في البلاد.

البرهان يظهر داخل أحد مراكز قيادة الجيش
البرهان يظهر داخل أحد مراكز قيادة الجيش

من هو عبد الفتاح البرهان؟

والفريق أول عبد الفتاح البرهان مواليد 11 يوليو 1960، هو سياسي سوداني وفريق أول في الجيش السوداني، ورئيس دولة السودان الفعلي بحكم منصبه كقائد عام للقوات المسلحة السودانية في أعقاب قيادته انقلاب أكتوبر 2021 الذي أطاح برئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتولي “البرهان” رئاسة المجلس العسكري الانتقالي خلفا لوزير الدفاع الفريق عوض بن عوف، الذي استقال من منصبه بعد يوم واحد فقط من توليه رئاسة المجلس وعزله للرئيس السابق عمر البشير.

وأعلن بن عوف في أبريل/نيسان 2019، أنه اختار الفريق عبد الفتاح البرهان الذي حظي بقبول نسبي من قبل الجميع، رئيسا جديدا للمجلس العسكري، واستلم مهامه رسمياً بعد أداء اليمين الدستورية.

ولم يكن اسم البرهان حاضرا في مقدمة المشهد السياسي السوداني في السابق، فقد عرف بأنه عسكري مُنضبط، تدرج في مختلف المراتب العسكرية منذ أن خدم في الجيش السوداني ضابطا في سلاح المشاة، حتى أصبح قائدا للقوات البرية.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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