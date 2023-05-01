الإثنين, مايو 1, 2023
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لماذا نملّ سريعًا من التمارين الرياضية؟ فيما يلي 5 نصائح للتعلّق بالتدريب البدني

"استشر الطبيب قبل أن تبدأ في أي برنامج تمارين رياضية..."

كتب معالي بن عمر
التدريب في قاعة الألعال الرياضية watanserb.com
التدريب في قاعة الألعال الرياضية
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وطن-قد يكون دخول صالة الألعاب الرياضية لأول مرة أمرًا مربكًا. لكن، لا شكّ في أنها الخطوة الأولى والأكثر أهمية، التي ستساعدك في تحقيق أهدافك وبلوغك الوزن والجسم المثالي.

وبحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، يمكن للجميع الشعور بأنهم جزء من صالة الألعاب الرياضية من خلال  اتباع نصائح تساعدك على الاستمتاع بالتمارين الرياضية بدلاً من أن تخيفك أو تشعر بالملل والتعب.

في هذا الصدد، استعرضت المجلة 5 نصائح ستساعدك في تحقيق أهدافك والشعور بالراحة في صالة الألعاب الرياضية:

1. ابدأ بنشاطات بدنية خفيفة

وفق ما ترجمته “وطن“، يمكن أن تبدأ بتمرين بسيط كخطوة أولى، مثل: المشي لمدة 15 دقيقة على جهاز المشي الكهربائي أو تمارين الإحماء لمدة 10 دقائق. ولا تدفع نفسك للتمرّن لمدة ساعة إذا كنت مشتركًا جديدًا في صالة الألعاب الرياضية أو لم يكن لديك الوقت الكافي في جدولك اليومي.

ابذل قصارى جهدك بما يتناسب مع مستواك في الرياضة، وعندما تشعر براحة وثقة أكبر في صالة الألعاب الرياضية، يمكنك إضافة بضع دقائق أخرى أو مجموعة إضافية لكل تمرين من تمارينك البدنية.

تدرّب مع مدرب رياضي متخصص
تدرّب مع مدرب رياضي متخصص

2. نقدر الوقت لـ “نفسك”

بدلاً من النظر إلى التمرين على أنه عمل روتيني أو تحدٍ، استمتع به. يقضي معظمنا طوال اليوم في العمل وبذل الجهد لتلبية مطالب الآخرين، ونتيجة لذلك، ننسى تلبية احتياجاتنا الخاصة. لذا، تعلّم أن التمرين البدني؛ هو وسيلة للحفاظ على صحتنا الجسدية والعقلية، وكذلك “الانفصال” عن بقية العالم لفترة من الوقت.

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قبل بدء التمرين، حاول تحديد نية أو هدف تريد تحقيقه في أثناء وجودك في صالة الألعاب الرياضية؛ على سبيل المثال، التغلب على الخوف عند استخدام آلة جديدة أو مجرد الاستمتاع بزيادة معدل ضربات قلبك على جهاز المشي أو فقدان الوزن التدريجي. من خلال التركيز على شيء محدد حول التدريب، يمكنك إبعاد التوتر عن ذهنك.

3. ابحث عن صديق للتدريب البدني

تعد الصالة الرياضية بالتأكيد مكانًا رائعًا للاستمتاع ببعض الوقت، ولكن من ناحية أخرى، فإن وجود رفيق يشاركك التمارين الرياضية أمر ممتع، وطريقة أخرى تزيد من استمتاعك بالتمرين! غالبًا ما يحب الأشخاص الجدد في صالة الألعاب الرياضية العمل مع مدربين متخصصين، فهكذا، يجدون المساعدة اللازمة على تعلم أساسيات التمرين والراحة باستخدام معدات مختلفة.

المشي لمدة 15 دقيقة على جهاز المشي
المشي لمدة 15 دقيقة على جهاز المشي

بمجرد أن تبدأ، قم بدعوة صديق للانضمام إليك للتمرين أو قدم نفسك لعضو آخر في صالة الألعاب الرياضية رأيته يتدرٍّب بشكل جيّد في مجالات تمارين القلب أو تمارين القوة. يمكن أن يساعدك رفيق اللياقة البدنية في تحفيزك وتشجيعك على الاهتمام بلياقتك البدية. وبالطبع، لا شكّ في أن التدريب يكون أكثر متعة مع صديق.

4. استمتع بالسعادة بعد التمرين

يحب الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام الذهاب إلى قاعة الألعاب الرياضية لأنها أكثر من مجرد عادة، إنها سر السعادة لديهم، إذ تساعد التمارين في تقليل الاكتئاب وترتبط بزيادة مؤشرات السعادة. كما يمكن أن يؤدي رفع معدل ضربات القلب، وشد عضلاتك، وتحريك جسمك بطرق جديدة إلى تغيير طريقة تفكيرك، بل وتغيير الطريقة التي ينشئ بها عقلك خلاياه ويعدّلها.

نتيجة لذلك، قد تلاحظ أن لديك موقفًا أكثر إيجابية في المكتب أو أكثر صبرًا مع الأطفال. علاوة على ذلك، ستشعر أيضًا بأنك تبحث عن مزيد من الإنجازات عندما تصل إلى الوزن الذي تبحث عنه. استمتع بهذه المزايا الرائعة وذكّر نفسك بأنها أسباب وجيهة للالتزام بالحضور في صالة الرياضية.

5. احتفل بأصدقائك

من المهم أن تحتفل بدخولك قاعة التدريب الرياضية من خلال مكافأة نفسك، أو تسجيل تقدمك في دفتر يوميات الخاص بانجازاتك على مستوى اللياقة البدنية، أو مشاركة إنجازاتك مع الأصدقاء. إن الاعتراف بإنجازاتك (مهما بدت بسيطة) يمكن أن يساعدك على البقاء متحمسًا ويسمح لك بالاستمتاع بالتمرين كجزء من رحلتك لتصبح أكثر صحة وسعادة.

وكما هو الحال دائمًا، استشر الطبيب قبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية.

شارك نشاطاتك البدنية مع صديق مقرب
شارك نشاطاتك البدنية مع صديق مقرب
المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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