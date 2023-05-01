لماذا الحليب لونه أبيض؟

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وطن- يُعد الحليب من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، وهو معروف بقيمته الغذائية الغنية وفوائده العديدة.

ومع ذلك، هل تساءلت يومًا عن سبب كون الحليب أبيض اللون دائمًا على الرغم من حقيقة أن الأبقار والجاموس في الغالب تأكل العشب أو الأشياء الخضراء الأخرى؟.

ماذا يقول العلم؟

يتكون الحليب بشكل أساسي من الماء، بكميات متفاوتة من الدهون والبروتين والسكر، حسب نوع الحليب.

ويعد الكازين أحد البروتينات الرئيسية الموجودة في الحليب، والذي يشكل حوالي 80 في المائة من محتوى البروتين في حليب البقر.

الكازين هو بروتين فسفوري، مما يعني أنه يحتوي على جزيئات الفوسفور الضرورية لتكوين المذيلات، وهي مجموعات صغيرة من الجزيئات المعلقة في الحليب.

تأثير الضوء

عندما يتم وضع الحليب تحت الضوء الإصطناعي، فإنه يتشتت بواسطة جزيئات الكازين، والتي تكون بيضاء اللون بشكل طبيعي.

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يعكس الضوء المتناثر جميع الأطوال الموجية للضوء المرئي بالتساوي، مما ينتج عنه مظهر أبيض. تُعرف هذه الظاهرة باسم “تشتت رايلي”، وهي نفس العملية التي تؤدي إلى ظهور السماء باللون الأزرق خلال النهار.

تأثير الماء

عندما يضاف الماء إلى الحليب، يصبح أكثر بياضًا في المظهر ويفقد لونه وذلك لأن جزيئات الكازين داخل الحليب تقل.

لماذا حليب البقر أصفر فاتح؟

لا بد أنك رأيت مرات عديدة أن لون حليب البقر أصفر. والسبب في ذلك هو أنه يقع تخفيفه بالماء. وفي مثل هذه الحالة، تنخفض كمية كل من الدهون والكازين فيه ونتيجة لذلك يصبح لونه أصفر، وفقا لما أورده موقع “timesofindia.”

