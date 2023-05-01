الإثنين, مايو 1, 2023
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رياضة

لا تتكرر دائماً.. هدف مبابي الغريب في الدوري الفرنسي (شاهد)

مبابي يتصدر جدول هدافين الدوري الفرنسي الممتاز هذا الموسم برصيد 23 هدفاً

كتب فارس أبو شيحة
هدف مبابي watanserb.com
هدف مبابي
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وطن- سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، هدفاً غريباً لا يتكرر دائماً، داخل شباك مرمى لوريان في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

ولقطت عدسات الكاميرا قيام حارس مرمى فريق لوريان إيفون مفوغو، برمي الكرة على الأرض داخل منطقة الجزاء، ليستغلها مبابي الذي كان بجوار الحارس ويدخل الكرة داخل المرمى بهفوة قاتلة لم يتداركها  الأخير بسرعة.

هدف مبابي الغريب في الدوري الفرنسي

وأقر حكم مباراة باريس سان جيرمان ولوريان بشرعية هدف الفرنسي كيليان مبابي. بعد مراجعة حكام تقنية الفيديو (VAR)، الذين أكدوا صحة الهدف.

كما ووصل عدد أهداف مبابي المسجلة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز إلى 23 هدفاً في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له جوناثان ديفيد. لاعب ليل الفرنسي برصيد 21 هدفاً حتى الآن.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

الدوري الفرنسي الممتاز

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الثمين على نظيره صاحب الأرض المتصدر باريس سان جيرمان. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

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هدف مبابي الغريب
هدف مبابي الغريب

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره تروا، الأحد، في منافسات الجولة ال34 من الدوري الفرنسي  على أرض ملعب ( دي أوب).

ويُحافظ باريس سان جيرمان حامل اللقب السابق على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + بين سبورت + باريس سان جيرمان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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