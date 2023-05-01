لا تتكرر دائماً.. هدف مبابي الغريب في الدوري الفرنسي (شاهد)

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وطن- سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، هدفاً غريباً لا يتكرر دائماً، داخل شباك مرمى لوريان في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

ولقطت عدسات الكاميرا قيام حارس مرمى فريق لوريان إيفون مفوغو، برمي الكرة على الأرض داخل منطقة الجزاء، ليستغلها مبابي الذي كان بجوار الحارس ويدخل الكرة داخل المرمى بهفوة قاتلة لم يتداركها الأخير بسرعة.

هدف مبابي الغريب في الدوري الفرنسي

وأقر حكم مباراة باريس سان جيرمان ولوريان بشرعية هدف الفرنسي كيليان مبابي. بعد مراجعة حكام تقنية الفيديو (VAR)، الذين أكدوا صحة الهدف.

كما ووصل عدد أهداف مبابي المسجلة في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز إلى 23 هدفاً في صدارة الهدافين، بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له جوناثان ديفيد. لاعب ليل الفرنسي برصيد 21 هدفاً حتى الآن.

الدوري الفرنسي الممتاز

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الثمين على نظيره صاحب الأرض المتصدر باريس سان جيرمان. بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

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كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام نظيره تروا، الأحد، في منافسات الجولة ال34 من الدوري الفرنسي على أرض ملعب ( دي أوب).

ويُحافظ باريس سان جيرمان حامل اللقب السابق على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 75 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 70 نقطة للموسم الجاري.