كوهين يسخر من وفاة مصطفى درويش ويستفز العرب.. ما علاقة علم إسرائيل؟

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وطن- سخر الباحث والإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل “إيدي كوهين” المعروف بعدائه للعرب، من وفاة الفنان المصري مصطفى درويش الذي رحل، الاثنين 1 مايو 2023، عن عالمنا بنوبة قلبية مفاجئة وهو الخبر الذي فجع محبيه وجمهوره الكبير.

إيدي كوهين يسخر من وفاة الفنان مصطفى درويش

ونشر “كوهين” تغريدة على حسابه في تويتر رصدتها (وطن) قال فيها:”وفاة الفنان المصري مصطفى درويش بعد ساعات من سخريته من العلم الإسرائيلي.”

وذلك في إشارة من الباحث الإسرائيلي إلى فيديو الغراب وعلم الاحتلال الإسرائيلي، الذي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

عاجل وفاة فنان مصري مصطفى درويش ساعات بعد أن سخر من العلم الإسرائيلي. pic.twitter.com/MF7b0k01YJ — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 1, 2023

وكان الفنان الراحل مصطفى درويش قد أعجب بالفيديو الذي نشرته الصحفية “فاطمة عاشور”، وعلقت عليه: “إيه الغراب الجميل ده.. عافية والله”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لغراب وهو يقوم بنزع علم إسرائيل من سارية معلق عليها فوق سطح إحدى البنايات، ويلقيه أرضا.

غراب يقوم بتمزيق علم اسرائيل و القاءه على الأرض. 👌 pic.twitter.com/l0R849LrzJ — Hanzala (@Hanzpal2) April 29, 2023

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هجوم واسع على إيدي كوهين بسبب مصطفى درويش

وجاءت الردود من مصر ومن خارجها، على “كوهين” الذى ينشر بالعربية على حساباته بمواقع التواصل، مستنكرة ما كتبه.

وجاء في إحدى هذه الردود: “ليس الموت مناسبة للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار”.

فيما اعتبرت ردود أخرى “أن الله قبض روح الفنان على الحق وعلى أطهر شىء.”

وفي هذا السياق علق “أحمد آل طارش“: “إن كانت تلك مشاعره فنسأل الله أن يجعله في منازل الشهداء”.

إن كانت تلك مشاعره فنسأل الله أن يجعله في منازل الشهداء😁 — أحمد آل طارش (@AhmedAltaresh) May 1, 2023

فيما قال “سَعْد التركماني” :”هذا يدل على حسن الخاتمة وقد ختم الله له بهذا العمل الصالح”.

ووصف “كيفين باكستر” أسلوب كوهين بالرخيص كما الصحافة الصفراء.

وأضاف: “لست عاشقا للعرب فانا لست عربيا، و لكن هناك حدود للتعامل الادمي المحترم و انت تخرج عنها يوميا!”

يا هذا، حاولت بقدر كبير ان احترمك مثلما احترم جميع الناس، الا ان اسلوبك الرخيص في الصحافة الصفراء جعل هذا امرا مستحيلا! كنت اظنك مصدر اخبار اتضح انك مصدر فتنة و غيظ للخليقة بدون داعي! لست عاشقا للعرب فانا لست عربيا، و لكن هناك حدود للتعامل الادمي المحترم و انت تخرج عنها يوميا! — Kevin Baxter (@KevinKevinsec) May 1, 2023

وعقب “محمد عثمان” أن الله ساق للفنان الراحل مصطفى درويش الرحمات علي لسان الالاف بسبب عدوه ـ يقصد إيدي كوهين ـ”.

وأضاف بنبرة دعاء: ” اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وادخله الفردوس الاعلى من الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب”.

وفي السياق ذاته قال “محمد عز الدين” :”الفضل ما شهدت به الأعداء، نسأل الله تعالى له الفردوس الأعلى من الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب”.

الفضل ما شهدت به الأعداء، نسأل الله تعالى له الفردوس الأعلى من الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب — mohammad ezzeldin (@mohammadezzel14) May 1, 2023

من جانبها قالت فاطمة عاشور الصحفية التي شارك مصطفى درويش، فيديو الغراب الذي نشرته مخاطبة ايدي كوهين، إن الفيديو تم الإعجاب به أكثر من 70 ألف مرة ورآه أكثر من 3 مليون ووضع أكثر من 47 ألف شخص شير عليه.

واستدركت:” فكرك كلنا هنموت عشان سخرنا من العلم الاسرائيلي”.

وفاة مصطفى درويش

يذكر أن خبر وفاة الفنان المصري مصطفى درويش، شكل صدمة بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي.

وتصدر وسم باسمه منصة “تويتر”، ونعى الفنان المصري ممثلون ومشاهير وإعلاميون وناشطون مستذكرين بعض المواقف التي لا تنسى له.

قضى الفنان مصطفى درويش، الإثنين 1 مايو، نحْبَه عن عمر يناهز الـ43 عاماً.

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش”.

وتابع، أنّ “تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد“.

أما عن سبب وفاته، فقد كشفت عنه الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لوسائل إعلام، وقالت إنّ الوفاة كانت بسبب توقّف عضلة القلب بشكل مفاجئ.