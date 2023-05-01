الإثنين, مايو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدكوهين يسخر من وفاة مصطفى درويش ويستفز العرب.. ما علاقة علم إسرائيل؟
الهدهد

كوهين يسخر من وفاة مصطفى درويش ويستفز العرب.. ما علاقة علم إسرائيل؟

سبق أن أُعجب الفنان الراحل مصطفى دوريش بمقطع فيديو لغراب وهو يقوم بنزع علم إسرائيل من سارية معلق عليها ويلقيه أرضا، وهذا ما أغاظ إيدي كوهين

كتب خالد الأحمد
كوهين يسخر من وفاة مصطفى درويش watanserb.com
كوهين يسخر من وفاة مصطفى درويش
- Advertisement -

وطن- سخر الباحث والإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل “إيدي كوهين” المعروف بعدائه للعرب، من وفاة الفنان المصري مصطفى درويش الذي رحل، الاثنين 1 مايو 2023، عن عالمنا بنوبة قلبية مفاجئة وهو الخبر الذي فجع محبيه وجمهوره الكبير.

إيدي كوهين يسخر من وفاة الفنان مصطفى درويش

ونشر “كوهين” تغريدة على حسابه في تويتر رصدتها (وطن) قال فيها:”وفاة الفنان المصري مصطفى درويش بعد ساعات من سخريته من العلم الإسرائيلي.”

وذلك في إشارة من الباحث الإسرائيلي إلى فيديو الغراب وعلم الاحتلال الإسرائيلي، الذي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

إيدي كوهين يسخر من وفاة الفنان مصطفى درويش
إيدي كوهين يسخر من وفاة الفنان مصطفى درويش

وكان الفنان الراحل مصطفى درويش قد أعجب بالفيديو الذي نشرته الصحفية “فاطمة عاشور”، وعلقت عليه: “إيه الغراب الجميل ده.. عافية والله”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لغراب وهو يقوم بنزع علم إسرائيل من سارية معلق عليها فوق سطح إحدى البنايات، ويلقيه أرضا.

- Advertisement -

هجوم واسع على إيدي كوهين بسبب مصطفى درويش

وجاءت الردود من مصر ومن خارجها، على “كوهين” الذى ينشر بالعربية على حساباته بمواقع التواصل، مستنكرة ما كتبه.

وجاء في إحدى هذه الردود: “ليس الموت مناسبة للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار”.

فيما اعتبرت ردود أخرى “أن الله قبض روح الفنان على الحق وعلى أطهر شىء.”

وفي هذا السياق علق “أحمد آل طارش“: “إن كانت تلك مشاعره فنسأل الله أن يجعله في منازل الشهداء”.

فيما قال “سَعْد التركماني” :”هذا يدل على حسن الخاتمة وقد ختم الله له بهذا العمل الصالح”.

ووصف “كيفين باكستر” أسلوب كوهين بالرخيص كما الصحافة الصفراء.

وأضاف: “لست عاشقا للعرب فانا لست عربيا، و لكن هناك حدود للتعامل الادمي المحترم و انت تخرج عنها يوميا!”

وعقب “محمد عثمان” أن الله ساق للفنان الراحل مصطفى درويش الرحمات علي لسان الالاف بسبب عدوه ـ يقصد إيدي كوهين ـ”.

وأضاف بنبرة دعاء: ” اللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة وادخله الفردوس الاعلى من الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب”.

وفي السياق ذاته قال “محمد عز الدين” :”الفضل ما شهدت به الأعداء، نسأل الله تعالى له الفردوس الأعلى من الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب”.

من جانبها قالت فاطمة عاشور الصحفية التي شارك مصطفى درويش، فيديو الغراب الذي نشرته مخاطبة ايدي كوهين، إن الفيديو تم الإعجاب به أكثر من 70 ألف مرة ورآه أكثر من 3 مليون ووضع أكثر من 47 ألف شخص شير عليه.

واستدركت:” فكرك كلنا هنموت عشان سخرنا من العلم الاسرائيلي”.

النيابة العامة تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش
النيابة العامة تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش

وفاة مصطفى درويش

يذكر أن خبر وفاة الفنان المصري مصطفى درويش، شكل صدمة بين المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي.

وتصدر وسم باسمه منصة “تويتر”، ونعى الفنان المصري ممثلون ومشاهير وإعلاميون وناشطون مستذكرين بعض المواقف التي لا تنسى له.

قضى الفنان مصطفى درويش، الإثنين 1 مايو، نحْبَه عن عمر يناهز الـ43 عاماً.

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش”.

وتابع، أنّ “تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر.. العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد“.

أما عن سبب وفاته، فقد كشفت عنه الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لوسائل إعلام، وقالت إنّ الوفاة كانت بسبب توقّف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

حياتنا

وصية مصطفى درويش.. فيديو مؤثر كشف فيه عن شعوره بقرب وفاته

الهدهد

سبب وفاة مصطفى درويش وسر تدوينته الغامضة قبل ساعات من رحيله

الهدهد

لحظة هجوم إسرائيلي على مستودع ذخيرة تابع لحزب الله في حمص السورية ونيران كثيفة

الهدهد

كويتي يواجه ركاب طائرة إسرائيلية بمطار دبي بـ”فلسطين حرة” والداخلية الإماراتية تطارده (شاهد)

الهدهد

خطة جهنمية واستفزاز.. كيف استطاع إسرائيلي زيارة سلطنة عمان دون دخولها؟ (فيديو)

الهدهد

حرب متعددة الجبهات تزعج إسرائيل.. هل يتكرر سيناريو 6 أكتوبر 1973؟

الهدهد

فضيحة لمستشار حميدتي على قناة إسرائيلية.. ما علاقة الجيش السوداني وحماس؟

الهدهد

الاحتلال يحتجز النائب الأردني عماد العدوان.. فيديو لذهب وأسلحة ضُبطت بحوزته

الهدهد

صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

حياتنا

فنانة مغربية تغني سراً في إسرائيل وهكذا دفعت الثمن!

الهدهد

بعد رعاية المصالحة الإيرانية السعودية.. هل تفعلها الصين وتصنع سلاما فلسطينيا إسرائيليا؟

الهدهد

الحرب بين البرهان وحميدتي.. كيف تؤثر على تطبيع السودان وإسرائيل؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حفل “فرقة الكيبوب” يفجر غضب مفتي عُمان.. خرج عن صمته ورسالة شديدة اللهجة

“حفتر السودان”.. نبوءة أكاديمي قطري عن حميدتي تصدق وهذا جديد توقعاته

لم يسبق له مثيل.. منطاد صيني جديد يحيّر أمريكا والأقمار الصناعية ترصده

في 5 ثوانٍ فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت قاتل المرأة داخل المطعم

بشار رفض تقديم أي تنازلات.. العالم العربي يزن ثمن تأهيل الأسد وموقف قطر والكويت مخالف

“تحت النخيل”.. ميسي يستمتع مع زوجته وأطفاله في السعودية

منها القدمان.. نقاط ضعف المرأة لتحسين العلاقة الحميمة!

حميدتي ينفي تلقيه دعما من الإمارات: “أنا مع الشعب ولست منافقاً” (فيديو)

أسرة مراسل “الجزيرة” هشام عبد العزيز تؤكد إطلاق سراحه في مصر

لماذا نملّ سريعًا من التمارين الرياضية؟ فيما يلي 5 نصائح للتعلّق بالتدريب البدني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC