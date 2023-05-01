في 5 ثوانٍ فقط.. أنت عبقري إذا اكتشفت قاتل المرأة داخل المطعم

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وطن- غالبًا ما يتم إجراء اختبارات معدل الذكاء لتحديد ما إذا كان شخص ما لديه حاصل ذكاء مرتفع أو منخفض (IQ).

يقيس الاختبار القدرات المعرفية للفرد، أي القدرة على حل المشكلات وقدراته على التفكير المنطقي.

ربما تكون ألعاب العقل، هي الطريقة الأكثر متعة وإثارة لقياس التفكير المنطقي لدى الشخص وقدراته على حل المشكلات.

واليوم في “وطن” لدينا واحد من أكثر اختبارات الذكاء دقة وإثارة.

هل أنت مستعد لتحدي نفسك والاستمتاع ببعض المرح على طول الطريق؟

هيا بنا نبدأ.. هل يمكنك العثور على القاتل في غضون 5 ثوان؟

دعونا نلقي نظرة على أحجية الصور المحفزة للدماغ المستحيلة اليوم، وهي مأخوذة عن موقع “JagranJosh“.

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في لغز الصور هذا، يمكنك رؤية امرأة مستلقية على الأرض في حمام أحد المطاعم. هناك دماء متجمعة حولها. ومن الواضح أن شخص ما، قتلها.

هناك 4 زبائن ونادل في المطعم.

في المجموع، هناك 5 مشتبه بهم، بينما واحد منهم فقط هو القاتل.

هل يمكنك اكتشاف القاتل في الوقت المحدد؟.. كالعادة، لدينا حاجز زمني محدد لهذا اللغز الذهني.

لديك 5 ثوان للعثور على القاتل، لكي تقوم السلطات لاحقاً بإلقاء القبض عليه.

اذهب واستعد، لأن التحدي على وشك أن يبدأ. وقتك يبدأ الآن!

أتمنى لك كل التوفيق!

ولتعلم، أنه إذا فشلت في حل هذا اللغز في وقت معين، فهذه ليست مشكلة على الإطلاق. كلنا نفشل في بعض الأحيان والفشل هو نقطة انطلاق نحو النجاح.

تذكر.. 5 ثوان فقط… الساعة تدق!.. أسرعوا يا رفاق.

الوقت يمر بسرعة.. سوف يهرب القاتل إذا لم يتم القبض عليه في الوقت المحدد.

3 … 2 … و 1

انتهى الوقت يا شباب!

هل تمكنتم من العثور على القاتل؟

ربما وجد بعضكم القاتل بسهولة. تهانينا.

وربما لم يجد بعضكم القاتل بنفس السهولة. إذا كنت غير قادر على حل اللغز، فلا تقلق، فنحن سنكشف لك عن حل دعابة الدماغ الآن.

حل اختبار الذكاء دعابة الدماغ:

في لعبة الألغاز المثيرة للدماغ هذه، كان عليك العثور على القاتل في 5 ثوانٍ.

إذا كنت غير قادر على حل هذا اللغز المحفز للدماغ واكتشاف القاتل في الثواني المحددة، فانتقل لأسفل لرؤية الإجابة.

القاتل هو الشخص الرابع، إذا لاحظت فإنه يبدو متوترا جدا كما أنه الأقرب للحمام الذي قتلت فيه المرأة.

كما أن سكين الطعام الخاص به مفقود ولا يظهر على طاولة الطعام أمامه، وقميصه ممزق من الأسفل بما يكشف عن اشتباك الضحية معه.

والقطعة الممزقة من قميصه تظهر في يد الضحية، كما يوجد جرح ظاهر على رقبته أحدثته المرأة المقتولة أثناء مقاومتها إياه.

نأمل أن تكون قد أحببت دعابة الدماغ هذه.