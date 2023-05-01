“سيديهات فنادق دبي”.. وسم يقلب دول الخليج وفضيحة تلصص إماراتية

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وطن – راج على موقع “تويتر” وسمٌ بعنوان “سيديهات فنادق دبي”، وذلك في أعقاب هجوم الذباب الموالي لدولة الإمارات على الناشط الكويتي وليد المطيري بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يهتف بقوله “الحرية لفلسطين” أمام عائلة إسرائيلية في مطار دبي.

المقطع الذي نشره وليد المطيري، ظهرت فيه شابة إسرائيلية مع ثلاثة أطفال، وسمع صوته وهو يهتف لفلسطين، وأُرفق مع المقطع صورة لذيل طائرة مرسوم عليها علم إسرائيلي.

وقال المطيري عبر “تويتر“: “حبيت بس اغثهم وانا راجع من دبي ما تحملت أخليهم يتونسون”، فيما يظهر أنه يقصد به التكدير على أفراد العائلة الإسرائيلية المصورة.

حبيت بس اغثهم وانا راجع من دبي ماتحملت اخليهم يتونسون pic.twitter.com/G1XQSAUIGP — وليد المطيري (@Kuwaiti_Free1) April 27, 2023

أثارت هذه الواقعة تفاعلا واسعا، وأحدثت الكثير من ردود الأفعال، ومن بين التفاعل رُصدت حالة من الجنون التي سادت على الذباب الإلكتروني الموالي لدولة الإمارات.

فقد نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين الذي دائما ما يدافع عن الإمارات، عبر حسابه على موقع تويتر، لقطات من غرفة إقامة المطيري في دبي، في إشارة واضحة بأن دولة الإمارات تتجسس على ضيوفها.

بسم الله الرحمن الرحيم ايدي كوهين في قضية #وليد_المطيري يدعي أن دولة الامارات العربية الشقيقة تقوم بتصوير السياح لديها لابتزازهم ، ننوه للجميع على أن هذه المعلومة غير صحيحة ونتمنى من الشقيقة العزيزة عن طريق @MoFAICUAE بالتحرك لرفع شكوى على هذا التشويه الخاطيء لبلدنا الامارات. https://t.co/7WSAiLCUcL pic.twitter.com/7x1fk5sLOK — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) April 29, 2023

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بالتوازي مع دور إيدي كوهين، برز أيضا الناشط الإماراتي حمد المزروعي، الذي قال عبر تويتر: “اللي ما يحترم نفسه في دار زايد راح نفتح فيديوهات وش يعملون في دبي سواء كان كويتي أو سعودي أو يماني .. عندنا امن ورقابة وتصوير لهم”.

انا ماكنت مصدق هذا الكلام

اللي سمعته بالمقطع لين شفت

تغريدة هذا الاماراتي اجل الدعوة فيها تنسيق مع رجال الأمن وواضح انها ابتزاز

ويقولك كويتي او سعودي او يماني

وهذا يثبت لك ان تغريدة

حمد المزروعي غير مزورة

(الخروج عن أهداف الامارات ومصالحها) شوف الرابط بين المقطع والتغريدة pic.twitter.com/dJIz2mgtPi — ابن أغلى وطن في الوجود 🇸🇦 (@SNN98841869) April 29, 2023

كل هذه التطورات التي حدثت، قادت إلى رواج وسم “سيديهات فنادق دبي” الذي اعتلى تريند موقع تويتر، على مدار الأيام الماضية في أكثر من دولة عربية.

فقال الناشط اليمني أنيس منصور: “فنادق دبي أكبر من مجرد فنادق .. بل هي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز”.

فنادق دبي أكبر من مجرد فنادق .. بل هي مراكز دعارة ومصيدة للابتزاز #سيديهات_فنادق_دبي pic.twitter.com/RxV840YFDd — أنيس منصور (@anesmansory) April 30, 2023

وغرد الناشط عبدالله السالمي: “الإعلامي السعودي عبدالعزيز الفهيد: كان عندي رحلة إلى دولة الإمارات وسوف ألغيها .. لا يمكن أن اذهب الى هناك أنا و أولادي ثم يطلع لي حمد المزروعي أو فلان من الناس ثم يقول لي صورنا زوجتك وهي تغير ملابسها هذا الشيء غير مقبول”.

الاعلامي السعودي عبدالعزيز الفهيد

كان عندي رحلة الى دولة #الامارات وسوف الغيها

لا يمكن أن اذهب الى هناك أنا و أولادي ثم يطلع لي حمد المزروعي أو فلان من الناس ثم يقول لي صورنا زوجتك وهي تغير ملابسها هذا الشيء غير مقبول ..! #سيديهات_فنادق_دبي pic.twitter.com/IZT8BntmET — عبدالله السالمي Abdullah Alsalemi (@al__salemi) May 1, 2023

كما بث حساب “هنا عدن” لقطات قال إنها كاميرات تجسس تصوير في فندق داخل دبي.

شاهد كاميرات تجسس تصوير في فندق داخل دبي #سيديهات_فنادق_دبي pic.twitter.com/74M5iix5IH — هنا عدن huna aden (@HUNAADEN1) May 1, 2023

وكتب حساب “دبلوماسي قديم”: “ذكرت قبل 4 سنوات أن هناك مجموعة من الشباب السعودي العاطل والداشر.. أياناً من المشاهير والصحفيين.. يتم تشغيلهم لحساب الحكومة الإماراتية ضد السعودية ومصالحها.. وتحديدا من عمارة الكرامة في بر دبي.. أظن إني ذكرتها في سلسلة الخازوق من يريد المال أعطوه ومن يرفض سيديهات فنادق دبي تؤدي المهمة”

ذكرت قبل 4 سنوات ان هناك مجموعة من الشباب السعودي العاطل والداشر

واحياناً من المشاهير والصحفيين

يتم تشغيلهم لحساب الحكومة الإماراتية ضد السعودية ومصالحها

وتحديدا من عمارة الكرامة في بر دبي أظن اني ذكرتها في سلسلة #الخازوق

من يريد المال اعطوه

ومن يرفض #سيديهات_فنادق_دبي تؤدي… pic.twitter.com/JfvRdva5sn — دبلوماسي قديم (@d_iplo) April 30, 2023

وذكر الصحفي توفيق أحمد: “كاميرات تجسس دقيقة وخفية بشكل مرّوع.. ذات الطريقة التي تعمل بها أجهزة المخابرات الإماراتية التي تتجسس على الناشطين والإعلاميين لابتزازهم في فنادق دبي .. شاهد هذا الفيديو وكن حريصاً على أمنك”.

#سيديهات_فنادق_دبي

كاميرات تجسس دقيقة وخفية بشكل مرّوع !!

ذات الطريقة التي تعمل بها أجهزة المخابرات الإماراتية التي تتجسس على الناشطين والإعلاميين لابتزازهم في فنادق دبي .. شاهد هذا الفيديو وكن حريصاً على أمنك 👇 pic.twitter.com/4oOLYn32OD — Tawfieq Ahmed توفيق أحمد (@SSSSRR101) April 30, 2023

وذكر حساب باسم جلاد الذباب: “سلسلة سيديهات فنادق دبي استهدفت شريحة من المشاهير والصحفيين والمطبلين والهدف اظهارها عندما تفتضي الحاجة وهذا ما يفسر خوف المتورطين من هذه الفضايح وباتوا الان يغردون عن الفتنة والعلاقات الاخوية واسطوانة السعودي إماراتي”.