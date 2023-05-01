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سياسي يمني يكشف ما فعلته ميليشيا تابعة للإمارات قبل وصول فيصل رجب إلى أبين

الحوثيون أفرجوا عن قائد اللواء 119 مشاة بعد سنوات عديدة من اعتقاله في حدث أثار اهتمام اليمنيين

كتب خالد السعدي
الإفراج عن فيصل رجب watanserb.com
القائد العسكري اللواء فيصل رجب بعد الإفراج عنه من سجون جماعة أنصار الله "الحوثي"
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وطن – كشف السياسي اليمني البارز عادل الحسني، عما فعلته ميليشيا تابعة لدولة الإمارات تجاه الاستعدادات التي تم اتخاذها لاستقبال القائد العسكري اللواء فيصل رجب المفرج عنه من سجون جماعة أنصار الله “الحوثي”.

وقال الحسني في تغريدة عبر “تويتر“: “الوالد الشيخ علي القفيش ومعه العوبان والزامكي عند عودتهم من عدن للترتيب لاستقبال اللواء فيصل رجب فوجئوا بكمين من عربات إماراتية تتبع الانتقالي وضربتهم بوابل من الرصاص ولا زال الوضع متوتر في منطقة الشيخ سالم في أبين”.

أضاف: “كنت أعلم أن خروج فيصل رجب الذي استثنوه من الكشوفات ضربة موجعة لهم لكن لم نكن نتوقع أن يصل بهم الحقد إلى هذا الحد.. سلام الله على صنعاء وقبائلها ما تعاقب الليل والنهار”.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت أمس الأحد، إطلاق سراح القائد البارز في الجيش اليمني اللواء فيصل رجب بوساطة قبلية.

الإفراج عن فيصل رجب
الحوثي يفرجون عن اللواء فيصل رجب

وكان الحوثيون قد اعتقلوا فيصل رجب قائد اللواء 119 مشاة في أواخر مارس 2015، برفقة كل من وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، قائد القوات الخاصة وشقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، في بلدة العند شمالي محافظة لحج (جنوب)، خلال قيادتهم معركة ضد قوات الحوثيين.

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وفد قبلي توسط للإفراج عن فيصل رجب

والأسبوع الماضي، توجه وفد مكوّن من شخصيات اجتماعية وشيوخ قبائل إلى العاصمة صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح اللواء رجب، الذي لم يُطلق سراحه في الدفعة الأولى التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية والحوثيين منتصف إبريل الماضي.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحفي: “بتوجيهات من قائد الجماعة عبد الملك الحوثي، تم إطلاق سراح الأسير اللواء فيصل رجب إكراماً لوفد قبائل (محافظة) أبين (جنوب) ومن معهم من القبائل التي حضرت إلى صنعاء”.

وأضاف: “نؤكد لقبائل أبين أن اسم اللواء فيصل رجب لم يكن ضمن صفقة التبادل المقبلة، وما تم نشره من أكاذيب كان هدفها إفشال مسعى الوفد الذي قدم إلى صنعاء”، وذلك ردا على تصريحات حكومية أفادت بوجود اسم اللواء رجب ضمن مَن سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية منتصف مايو.

وكان المتحدث باسم لجنة التفاوض الحكومية بشأن الأسرى ماجد فضائل، قد تحدث عن أن الجانب الحكومي ضغط كثيرا لإدراج اسم اللواء فيصل رجب ضمن الصفقة السابقة، إلا أن الحوثيين رفضوا إطلاق سراحه.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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