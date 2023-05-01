حيّر العلماء…اكتشاف قنديل بحر في هونغ كونغ يمتلك 24 عينًا

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وطن-اكتشف العلماء في جامعة هونغ كونغ المعمدانية (HKBU) قنديل البحر صغير في محمية ماي بو الطبيعية لديه 24 عينا في رأسه.

وبحسب تقرير نشره موقع “ndtv“، جمع فريق البحث بقيادة كبير الباحثين البروفيسور كيو جيان عينات قنديل البحر من البركة، تسمى محليًا “gei wai”، في محمية ماي بو الطبيعية خلال صيف 2020 إلى 2022. وخلص العلماء إلى أنه نوع جديد تماماً من قناديل البحر.

“تريبيداليا مايبوينسيس”

وأطلق الباحثون عليه اسم “تريبيداليا مايبوينسيس” تكريماً للمحمية التي عثروا عليه فيها.

من جهته، قال البروفيسور جيان ون، أستاذ قسم علم الأحياء في جامعة هونج كونج:”قمنا بتسمية النوع الجديد Tripedalia maipoensis ليعكس مكانه النوع – حيث تم العثور على النوع الجديدة لأول مرة.

مضيفََا:”على الرغم من أنه معروف حالياً في ماي بو فقط، إلا أننا نعتقد أن هذه الأنواع موزعة أيضاً في المياه المجاورة لمصب نهر اللؤلؤ لأنها متصلة بمصب النهر من خلال قناة المد والجزر.”

خصائصه

بسبب الأجراس المكعبة الشكل، ينتمي القنديل إلى فئة الكوبوزوا وهي مجموعة صغيرة من الكائنات المجوفة مع ما يقرب من 50 نوعاً موصوفاً وهي معروفة للجمهور باحتوائها على بعض من أكثر الحيوانات البحرية السامة في العالم وهي معروفة كذلك على نطاق واسع في المياه الاستوائية، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة.

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ينتمي قنديل البحر Tripedalia maipoensis المكتشف حديثًا إلى عائلة Tripedaliida وهو النوع الرابع الموصوف من Tripedaliidae والثالث الأنواع الموصوفة من جنس Tripedalia حول العالم. له جسم شفاف عديم اللون ويبلغ متوسط طوله 1.5 سم.

يمتلك المخلوق ثلاثة مخالب يصل طول أركانها إلى 10 سنتيمترات.

ويشبه الهيكل المسطح على شكل دواسة في قاعدة كل منها مجداف قارب، ما يسمح لقنديل البحر الصندوقي بإنتاج دفعات قوية عندما تتقلص أجسادهم. وهذه الميزة تساعده في الواقع على السباحة أسرع مقارنة بالأنواع الأخرى من قناديل البحر.