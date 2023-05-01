الإثنين, مايو 1, 2023
الرئيسيةالهدهدحيّر العلماء...اكتشاف قنديل بحر في هونغ كونغ يمتلك 24 عينًا
الهدهد

حيّر العلماء…اكتشاف قنديل بحر في هونغ كونغ يمتلك 24 عينًا

يمتلك هذا المخلوق ثلاثة مخالب يصل طول أركانها إلى 10 سنتيمترات

كتب ايمان الباجي
حيّر العلماء...اكتشاف قنديل بحر في هونغ كونغ يمتلك 24 عينًا watanserb.com
قنديل البحر
- Advertisement -

وطن-اكتشف العلماء في جامعة هونغ كونغ المعمدانية (HKBU) قنديل البحر صغير في محمية ماي بو الطبيعية لديه 24 عينا في رأسه.

وبحسب تقرير نشره موقع “ndtv“، جمع فريق البحث بقيادة كبير الباحثين البروفيسور كيو جيان عينات قنديل البحر من البركة، تسمى محليًا “gei wai”، في محمية ماي بو الطبيعية خلال صيف 2020 إلى 2022. وخلص العلماء إلى أنه نوع جديد تماماً من قناديل البحر.

“تريبيداليا مايبوينسيس”

وأطلق الباحثون عليه اسم “تريبيداليا مايبوينسيس” تكريماً للمحمية التي عثروا عليه فيها.

اكتشف العلماء نوع جديد تماماً من قناديل البحر

من جهته، قال البروفيسور جيان ون، أستاذ قسم علم الأحياء في جامعة هونج كونج:”قمنا بتسمية النوع الجديد Tripedalia maipoensis ليعكس مكانه النوع – حيث تم العثور على النوع الجديدة لأول مرة.

مضيفََا:”على الرغم من أنه معروف حالياً في ماي بو فقط، إلا أننا نعتقد أن هذه الأنواع موزعة أيضاً في المياه المجاورة لمصب نهر اللؤلؤ لأنها متصلة بمصب النهر من خلال قناة المد والجزر.”

خصائصه

بسبب الأجراس المكعبة الشكل، ينتمي القنديل إلى فئة الكوبوزوا وهي مجموعة صغيرة من الكائنات المجوفة مع ما يقرب من 50 نوعاً موصوفاً وهي معروفة للجمهور باحتوائها على بعض من أكثر الحيوانات البحرية السامة في العالم وهي معروفة كذلك على نطاق واسع في المياه الاستوائية، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة.

- Advertisement -
هذا القنديل له جسم شفاف عديم اللون ويبلغ متوسط طوله 1.5 سم

ينتمي قنديل البحر Tripedalia maipoensis المكتشف حديثًا إلى عائلة Tripedaliida وهو النوع الرابع الموصوف من Tripedaliidae والثالث الأنواع الموصوفة من جنس Tripedalia حول العالم. له جسم شفاف عديم اللون ويبلغ متوسط طوله 1.5 سم.

يمتلك المخلوق ثلاثة مخالب يصل طول أركانها إلى 10 سنتيمترات.

ويشبه الهيكل المسطح على شكل دواسة في قاعدة كل منها مجداف قارب، ما يسمح لقنديل البحر الصندوقي بإنتاج دفعات قوية عندما تتقلص أجسادهم. وهذه الميزة تساعده في الواقع على السباحة أسرع مقارنة بالأنواع الأخرى من قناديل البحر.

المصدرموقع ndtv، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

الهدهد

تفاصيل جديدة لقتل عارضة أزياء شهيرة.. قطعوا أعضاءها ووضعوها في الثلاجة ثم نظّفوا الشقة

حياتنا

قتل عارضة أزياء بطريقة بشعة.. تقطيع وطبخ وتخزين! (شاهد)

حياتنا

عن عمر يناهز 35 عامًا…إنهاء حياة الباندا الأكبر سنا في العالم (بالصور)

حياتنا

هونغ كونغ ستعدم 2000 فأر من نوع الهامستر لهذا السبب!

الهدهد

المتعافين من كورونا يخبرهم أطباء ان المرض سيبقى في اجسادهم

فيديو

بالفيديو.. شاهد كيف عاقب هذا الأب ابنه على الكذب

أرشيف - المجلة

«شاهد» ترامب و كيم جونغ أون يتبادلان القُبَلْ في شوارع “هونغ كونغ”!

فيديو

بعد الآن ستفكر ألف مرة لتتصفح هاتفك المحمول قبل النوم “فيديو”

الهدهد

ليبرمان: الحرب المقبلة في غزة ستكون الأخيرة.. وإذا أوقفوا صواريخهم سنحولهم إلى سنغافورة

فيديو

فيديو: السماء تمطر “احجاراً كريمة” على رؤوس المارة في “هونغ كونغ” !

فيديو

فيديو: جولة داخل أغلى شقة في هونغ كونغ بيعت بـ 66 مليون دولار

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“سيديهات فنادق دبي”.. وسم يقلب دول الخليج وفضيحة تلصص إماراتية

رصد ممثل شهير يتبول في أحد شوارع لندن بعد جلسة “سُكر” لمدة خمس ساعات! (شاهد)

“أردوغان مش أحسن مننا”.. وزير لبناني سابق يتاجر بالسوريين ويبتز الأوروبيين

لا تتكرر دائماً.. هدف مبابي الغريب في الدوري الفرنسي (شاهد)

موقع إسباني: المغرب على برميل بارود والملك محمد السادس في أحضان ملاكم!

سياسي يمني يكشف ما فعلته ميليشيا تابعة للإمارات قبل وصول فيصل رجب إلى أبين

ملايين المشاهدات لصورة رونالدو وهو يقبل جورجينا المثيرة (شاهد)

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين 2023

اذا فاز كليجدار اوغلو سترون اردوغان معلقا على المشانق كعدنان مندريس!

“براءة جابر مصاروة” .. زوج فلسطيني يطعن زوجته وطفليهما حتّى الموت وهم نيام! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC