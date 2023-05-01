تعاطف كبير مع كاتبة إماراتية روت قصة مبكية عن ابنها المصاب بالتوحد

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وطن – أثيرت حالة من التعاطف مع الكاتبة الإماراتية إيمان خلفان العليلي والدة الطفل أحمد المصاب بالتوحد الذي يبدع في عزف البيانو، بسبب قصة مؤثرة عن ابنها.

وقالت إيمان في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: “أحمد ولدي (الطفل التوحدي) صار له أسبوع متحمس ليوم الجمعة لإن ولد في المدرسة قرر إنه يعزم كل الصف عنده في البيت”.

وأضافت: “حاولت أكلم الولد عسب يبعت لي اللوكيشن ما يرد عليّ، كلمت ولد ثاني معاهم قالي الصراحة الولد اللي عازم ما يبغي أحمد.. سألت عن السبب لكن ما كان في رد”.

وتابعت: “الله لا يراويكم كسرة قلب ولدي ودموعه اللي مش راضية توقف من الصبح يوم قلت له إنك صعب تروح اليوم ، وطبعا ما قلت له إن ربيعك هو اللي ما يبغاك لانه هو أصلا يحب هذه الولد”.

ووجهت رسالة مناشدة، قالت فيها: “لو الأهالي بس يعلمون عيالهم على تقبل أصدقائهم من ذوي الهمم بتكون الدنيا بخير”.

احمد ولدي( الطفل التوحدي ) صارله اسبوع متحمس ليوم الجمعة لان ولد في المدرسة قرر انه يعزم كل الصف عنده في البيت ، اليوم احاول اكلم الولد عسب يطرش لي اللوكيشن ما يرد علي ، كلمت ولد ثاني معاهم قالي الصراحة يا خالوا الولد الي عازم ما يبا احمد و يوم سألت ليش ؟ ما كان في رد ..

الله لا… — eiman.alaleeli (@AlaleeliEiman) April 29, 2023

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تفاعل واسع

أثيرت حالة من التعاطف والتفاعل مع القصة التي سردتها الكاتبة الإماراتية عن ابنها المصاب بالتوحد، فقالت مريم: “أختي إيمان وجهة نظري يمكن الولد مخبر أهله بعزيمة ربعه ومخبرهم عن أحمد، الله أعلم يمكن خوف الأهل على أحمد أولخوف من تحمل المسؤولية لطفل ما يعرفون شو ظروفه وشو فيه بالضبط ممكن هذا الشيء خوفهم على أحمد إن يصير شي لا سمح الله الله أعلم تستوي أحيانا والله يحفظ لك أحمد ويبارك فيه”.

اختي ايمان وجهة نظري يمكن الولد مخبراهله بعزيمة ربعه ومخبرهم عن احمد الله اعلم يمكن خوف الاهل على احمد او الخوف من تحمل المسؤلية لطفل مايعرفون شو ظروفه وشو فيه بالضبط ممكن هالشي خوفهم على احمد ان يصير شي لا سمح الله الله اعلم تستوي احيانا والله يحفظ لج احمد ويبارك فيه — ‏﮼مريم،الاميري (@mariam_alamery) April 29, 2023

وردت عليها والدة أحمد: “ولدي أحمد أشهر ولد في المدرسة لأنه عازف بيانو و مشهور في السوشيال ميديا وفايز بجوائز، وحالته مش صعبه لهذه الدرجة، شوفي حسابه على الانستجرام “.

مريم ، ولدي احمد أشهر ولد في المدرسة لأنه عازف بيانو و مشهور في السوشيال ميديا و فايز بجوائز وايدة ،حالته هب صعبه لهالدرجة، شوفي حسابه على الانستجرام

Ahmed.n.almousawi pic.twitter.com/1BQIg0LzS5 — eiman.alaleeli (@AlaleeliEiman) April 29, 2023

وكتبت ناشطة: “كل الحب والشكر لك أم عظيمة وطفل موهوب .شكرا لتذكرينا بدورنا كأهل .. أكيد سويتي كل شي بس عن تجربه العيال يحبون الهدايا والوناسة وإن أحمد يكون القائد وراعي الوناسة.. آسفه جدا لك بس دوسي على كرامتك عشانه.. خالتي كانت عندها ولد وحيد وكانت تنذل وتدفع لربع ولدها عشانه .. أنتي أم عظيمة”.

كل الحب والشكر لج أم عظيمه وطفل موهوب .شكرا لتذكرينا بدورنا كأهل .. أكيد سويتي كل شي بس عن تجربه العيال يحبون الهدايا والوناسه وان أحمد يكون القائد وراعي الوناسة.. آسفه جدا لج بس دوسي على كرامتج عشانه .. خالتي كانت عندها ولد وحيد وكانت تنذل وتدفع لربع ولدها عشانه .. انتي أم عظيمه — Rebelion (@Rebillion8888) April 29, 2023

وقال أحمد: “زين أختي ليه ما دخلتي مدرسة خاصة بظروفة الصحية حتى لا يتأثر ولا يشعر بالفرق من أقارنه كلما يكبر كلما تبين الفروق وتزيد عليه المشاكل من زملائه.. الله يعينك ويقويك ويشافي”.

زين اختي ليش ما دخلتي مدرسة خاصة بظروفة الصحية حتى لا يتاثر ولا يشعر بالفرق من اقارنه كلما يكبر كلما تبين الفروق وتزيد عليه المشاكل من زملائه..

الله يعينج ويقويج ويشافي — Ahmed Ghalib (@AGAbduljabbar) April 29, 2023

ما هو مرض التوحد؟

ويشير مصطلح “اضطرابات طيف التوحد” إلى عدد من الاضطرابات المعقدة في النمو العصبي بالدماغ، ويشمل حالات مرض التوحد نفسه، واضطراب الطفولة التفككي، ومتلازمة أسبرجر.

تظهر اضطراباته في مرحلة الطفولة، ويصعب تشخيصها قبل أن يتمّ الطفل شهره الثاني عشر، وتشخَّص بشكل عام عند بلوغه عامه الثاني، لكن يستمر الاضطراب أحيانا خلال مرحلتي المراهقة والبلوغ، وتظهر سماته بوضوحٍ، في معظم الحالات، في أول 5 سنوات من عمر الطفل.

يختص المصاب بتلك الاضطرابات ببعض السمات السلوكية، مثل صعوبة التفاعل الاجتماعي أو التواصل مع الآخرين، وكذلك ضعف المهارات اللغوية وتأخر تطويرها وقلة اهتماماته ونشاطاته، وتطوير نمط متكرر وثابت لها، كذلك صعوبة الانتقال من نشاط إلى آخر والسقوط في حالة من الاستغراق في التفاصيل الصغيرة، كذلك الاستجابة بردود فعل غير اعتيادية.

ويعاني المصاب بالتوحد، أو اضطراب تشمله المظلة نفسها، من اضطرابات جانبية مصاحبة له، مثل الصرع والاكتئاب والقلق واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، إضافة كذلك إلى اضطرابات النوم أو الميل لإلحاق الأذى بالنفس.

لكن على الجانب الآخر، يتفاوت مستوى الأداء الذهني بين المصابين بالتوحد تفاوتا كبيرا، إذ قد يختل البعض خللا جامحا أو يكتسب مهارات معرفية شديدة التطور قياسا بعمره.

ويتميز المصاب بالتوحد عن غيره في شيء، لكنه يختلف في طرق تواصله وتفاعله وتعلُّمه عن الآخرين، وبشكل عام، يحتاج بعض المصابين به إلى الكثير من المساعدة لمجاراة الحياة اليومية، وبعضهم يتمكن من العمل والعيش بشكل طبيعي تماما دون أي مساعدة من الآخرين أو بالقليل منها.

ولمعرفة إن كان الابن مصابا بالتوحد، يجب مراقبته من سن صغيرة، باعتبار أن هناك مهارات وسمات كثيرة لا تظهر إلا مع التقدم في العمر، خاصة بعد أول سنة.