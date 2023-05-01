الإثنين, مايو 1, 2023
الرئيسيةرياضةتشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين 2023
رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين 2023

منافسات دور مجموعات نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال watanserb.com
تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال
- Advertisement -

وطن- يلتقي مستضيف البطولة الأفريقية منتخب الجزائر نظيره السنغالي، الثلاثاء، في منافسات نهائيات كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، على ملعب (نيلسون مانديلا).

وستنطلق أحداث مباراة الجزائر والسنغال في منافسات البطولة القارية للناشئين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

توقيت مباراة منتخب الجزائر ضد السنغال

وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة الجزائر والسنغال

وسيعلق على أحداث مباراة الجزائر والسنغال، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق  الجزائري محمد المبروكي.

- Advertisement -

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11585، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال

وسيلعب المدرب الجزائري ارزقي رمان، المباراة القوية والصعبة أمام منافسه الضيف السنغال، في منافسات نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ماستياس حماش.

دفاع التشكيلة: يعقوبي نذير، بن إيدير عبد الحق، بداني يونس، قاسي يعقوب.

تدريبات منتخب الجزائر
تدريبات منتخب الجزائر

مركز الوسط: يوسف بلقايد، محمد عبد المجيب، دولافو يانيس.

خط الهجوم: مسلم أناتوف، شتوي شاهين، كساسي فتحي.

كما وحقق المنتخب الجزائري الفوز على الصومال بهدفين نظيفين دون مقابل، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022-2023.

يذكر بأن محاربو الصحراء الجزائري سيلتقي في المواجهة الثالثة القادمة من منافسات دور مجموعات بطولة الأمم الأفريقية للناشئين أمام الكونغو، نهاية الأسبوع الجاري.

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
المصدروطن + منتخب الجزائر تويتر + منتخب السنغال تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

حكم مباراة الجزائر والنيجر يُوقف اللعب بعد سماعه أذان المغرب (شاهد)

رياضة

رسالة طريفة من مهاجم منتخب تنزانيا لحفيظ دراجي والمعلق الجزائري يرد (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

منتخب الجزائر يحقق الفوز الصعب على النيجر في الوقت القاتل (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

السنغال تُتوج بكأس أمم أفريقيا للمحليين بعد هزيمة الجزائر بركلات الترجيح (شاهد)

رياضة

تشكيلة المنتخب الجزائري ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين

رياضة

المنتخب الجزائري يدك النيجر بالخماسية ليصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين (شاهد)

رياضة

هدف محيوس يقود منتخب الجزائر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية للمحليين (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب الجزائر ضد إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2023

رياضة

الجزائر تفتتح بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بفوز نظيف على ليبيا (فيديو)

رياضة

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال في منافسات كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ملايين المشاهدات لصورة رونالدو وهو يقبل جورجينا المثيرة (شاهد)

اذا فاز كليجدار اوغلو سترون اردوغان معلقا على المشانق كعدنان مندريس!

“براءة جابر مصاروة” .. زوج فلسطيني يطعن زوجته وطفليهما حتّى الموت وهم نيام! (شاهد)

نائبة سانشيز تواصل إهانة المغرب.. احتضنت ممثل البوليساريو واحتفت به بشدة (شاهد)

بسبب شكوى الزمالك.. كهربا محرومٌ من السوبر المصري والأهلي يطعن على القرار

تعاطف كبير مع كاتبة إماراتية روت قصة مبكية عن ابنها المصاب بالتوحد

“يا حرية فينك فينك بعد مبارك مش شايفينك”.. علاء مبارك يصعد وينتقد حالة الحريات في عهد السيسي!

احذفوها الآن..جوجل تحظر 38 تطبيقا من تطبيقات أندرويد

دفع حوالي مليوني ريال .. الأمير عبدالعزيز بن فهد ينقذ سعودياً قبل ساعات من إعدامه

باب الرحمة.. قصة المصلى التاريخي الذي يخشى الفلسطينيون تحويله إلى كنيس يهودي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC