تشكيلة منتخب الجزائر ضد السنغال في كأس أفريقيا للناشئين 2023

وطن- يلتقي مستضيف البطولة الأفريقية منتخب الجزائر نظيره السنغالي، الثلاثاء، في منافسات نهائيات كأس أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، على ملعب (نيلسون مانديلا).

وستنطلق أحداث مباراة الجزائر والسنغال في منافسات البطولة القارية للناشئين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

وسيعلق على أحداث مباراة الجزائر والسنغال، عبر شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري محمد المبروكي.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports HD 4)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11585، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب عامودي (رأسي)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيلعب المدرب الجزائري ارزقي رمان، المباراة القوية والصعبة أمام منافسه الضيف السنغال، في منافسات نهائيات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت سن 17 عاماً، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ماستياس حماش.

دفاع التشكيلة: يعقوبي نذير، بن إيدير عبد الحق، بداني يونس، قاسي يعقوب.

مركز الوسط: يوسف بلقايد، محمد عبد المجيب، دولافو يانيس.

خط الهجوم: مسلم أناتوف، شتوي شاهين، كساسي فتحي.

كما وحقق المنتخب الجزائري الفوز على الصومال بهدفين نظيفين دون مقابل، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022-2023.

🇸🇳 Serigne Diouf stepping up for Senegal with a penalty save 🧤 #TotalEnergiesAFCONU17 pic.twitter.com/ckTwS5uL8l

— #TotalEnergiesAFCONU17 2023 🏆 (@CAF_Online) April 30, 2023