“تحت النخيل”.. ميسي يستمتع مع زوجته وأطفاله في السعودية

وطن- احتفى وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال زيارته التي يؤديها إلى المملكة رفقة عائلته. في رحلة يقوم بها “برغوث روزاريو” للترويج للسياحة بالسعودية، انطلقت صباح اليوم الإثنين، وسط حفاوة كبيرة حظي بها من قبل السلطات المحلية.

وعقب وصول ميسي إلى السعودية، كتب وزير السياحة السعودي على “تويتر“: “أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية”.

وأضاف: “نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا”.

I am happy to welcome Saudi Tourism Ambassador Lionel #Messi and his family on his second vacation in Saudi. We are happy to share our authentic Saudi welcome with you all #WelcomeMessi

— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023