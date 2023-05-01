“تحت النخيل”.. ميسي يستمتع مع زوجته وأطفاله في السعودية

- Advertisement -

وطن- احتفى وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال زيارته التي يؤديها إلى المملكة رفقة عائلته. في رحلة يقوم بها “برغوث روزاريو” للترويج للسياحة بالسعودية، انطلقت صباح اليوم الإثنين، وسط حفاوة كبيرة حظي بها من قبل السلطات المحلية.

ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي

وعقب وصول ميسي إلى السعودية، كتب وزير السياحة السعودي على “تويتر“: “أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية”.

سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى #السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة 🇸🇦#أهلًا_ميسي pic.twitter.com/unHGN2z5nV — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

وأضاف: “نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا”.

I am happy to welcome Saudi Tourism Ambassador Lionel #Messi and his family on his second vacation in Saudi. We are happy to share our authentic Saudi welcome with you all #WelcomeMessi — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023

وعلى غرار الكلمات الترحيبية الدافئة للوزير السعودي، بعد يومين من منشور ترويجي لميسي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قبل زيارته للمملكة.

- Advertisement -

شارك ميسي، المتوج بنسخة كأس العالم فيفا قطر 2022، صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار، وكتب: “من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة”.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

ما سبب قدوم ميسي إلى السعودية؟

منذ عام تقريباً، عيّنت السعودية ليونيل ميسي، سفيراً للسياحة لديها. حيث سبق له أن زار مدينة جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.

وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي، أنّ ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، سيزورها للترويج للسياحة.

مؤخراً، كشفت تقارير عديدة أنّ الهلال السعودي يتطلّع للحصول على خدمات ميسي في الموسم المقبل، ما قد يجدّد التنافس مع غريمه رونالدو الذي انضم للنصر مطلعَ العام الجاري في صفقة ضخمة لعامين ونصف العام.

وزعمت التقارير أنّ عرض الهلال تضمّن كل المزايا المقررة للاعب ولبّى جميع مطالب النجم الأرجنتيني.

مشيرةً إلى أنّ النادي السعودي ينتظر الرد النهائي من ميسي بشأن الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وفي ذات السياق، كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنوياً.