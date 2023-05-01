الإثنين, مايو 1, 2023
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حياتنا

“تحت النخيل”.. ميسي يستمتع مع زوجته وأطفاله في السعودية

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان قد أوضح، نقلاً عن مقربين منه حسب ما كشفت صحف أوروبية، رفضَه الشديد للانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم بعد تواتر التقارير التي تحدثت عن عرض مزعوم له من نادي الهلال

كتب فهمي الورغمي
ميسي يستمتع مع زوجته وأطفاله في السعودية watanserb.com
ميسي يستمتع مع زوجته وأطفاله في السعودية
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وطن- احتفى وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، بلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال زيارته التي يؤديها إلى المملكة رفقة عائلته. في رحلة يقوم بها “برغوث روزاريو” للترويج للسياحة بالسعودية، انطلقت صباح اليوم الإثنين، وسط حفاوة كبيرة حظي بها من قبل السلطات المحلية.

ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي

وعقب وصول ميسي إلى السعودية، كتب وزير السياحة السعودي على “تويتر“: “أنا سعيد بالترحيب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية”.

وأضاف: “نحن سعداء بمشاركة ترحيبنا السعودي الأصيل معكم جميعا”.

وعلى غرار الكلمات الترحيبية الدافئة للوزير السعودي، بعد يومين من منشور ترويجي لميسي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قبل زيارته للمملكة.

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شارك ميسي، المتوج بنسخة كأس العالم فيفا قطر 2022، صورة لعدد كبير من النخيل والأشجار، وكتب: “من يعتقد أن السعودية تملك كل هذا الكم الهائل من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما سنحت لي الفرصة”.

 

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ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي
ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي
ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي
ميسي يزور السعودية للترويج لقطاعها السياحي

ما سبب قدوم ميسي إلى السعودية؟

منذ عام تقريباً، عيّنت السعودية ليونيل ميسي، سفيراً للسياحة لديها. حيث سبق له أن زار مدينة جدة في مايو 2022، ثم عاد لخوض مباراة ودية جمعت بين سان جيرمان وتشكيلة من نجوم النصر والهلال، حين واجه غريمه كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.

وكانت السعودية أعلنت في مارس الماضي، أنّ ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الشهر المقبل، سيزورها للترويج للسياحة.

مؤخراً، كشفت تقارير عديدة أنّ الهلال السعودي يتطلّع للحصول على خدمات ميسي في الموسم المقبل، ما قد يجدّد التنافس مع غريمه رونالدو الذي انضم للنصر مطلعَ العام الجاري في صفقة ضخمة لعامين ونصف العام.

وزعمت التقارير أنّ عرض الهلال تضمّن كل المزايا المقررة للاعب ولبّى جميع مطالب النجم الأرجنتيني.

مشيرةً إلى أنّ النادي السعودي ينتظر الرد النهائي من ميسي بشأن الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

وفي ذات السياق، كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنوياً.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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