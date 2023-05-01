بسبب شكوى الزمالك.. كهربا محرومٌ من السوبر المصري والأهلي يطعن على القرار

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وطن- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود كهربا لاعب نادي الأهلي، 12 مباراة في جميع المسابقات المختلفة القادمة وتغريمه مليو جنيه مصري، على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد اللاعب.

وتقدم نادي الأهلي المصري بشكوى أخرى للطعن على قرار لجنة الانضباط في محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار العقوبة. بحق لاعب الأهلي محمود كهربا، لكي يتم إيقاف تنفيذها.

غياب كهربا عن مباراة السوبر المصري

وكان نادي الأهلي المصري قد جدد تعاقده مع كهربا. لمدة موسمين قادمين، بحسب ما ذكره الإعلامي المصري أحمد شوبير.

من جهته، علق الخبير في القوانين الدولية لكرة القدم محمد فضل الله، على عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي المصري، ” الاستئناف على عقوبة إيقاف لاعب كرة قدم. كما ووفق القواعد الدولية لا توقف تنفيذ العقوبة الانضباطية، والمتمثلة في الإيقاف عن المشاركة عن المباريات القادمة”.

كما وأضاف فضل الله، ” يجوز للمستأنف أن يقدم قراراً مستقلاً للجنة المختصة بوقف تنفيذ القرار، بشرط أن يكون معززاً ذلك بأدلة تؤكد أحقيته في وقف التنفيذ”.

وختم، ” لجنة الاستئناف لها الحق في النظر في الطلب المقدم واتخاذ القرار المناسب. وفق لمعطيات الحالة المنظورة، شريطة توفر عنصري السرعة والضرر الذي يمكن العودة عنه حال عدم وقف التنفيذ”.

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نهائي السوبر المصري

كما ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني فيوتشر برصيد 49 نقطة لهذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الأهلي سيلتقي. أمام غريمه التقليدي الزمالك، الجمعة، في نهائي كأس السوبر المصري 2022-2023 على ملعب ( استاد هزاع بن زايد) في دولة الإمارات العربية المتحدة.