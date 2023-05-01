الفازلين…4 طرق مدهشة لاستخدامه في المنزل

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وطن- تم اختراع الفازلين في القرن التاسع عشر باعتباره بلسمًا علاجيًا للجميع وأصبح بعد ذلك عنصرًا أساسيًا في المنزل منذ ذلك الحين.

لهذا السبب، يمكن العثور عليه في كل خزانة أدوية. ومع ذلك، يقدم هذا الهلام السحري استخدامات عدة، ليس فقط لترطيب جسمك، بل له فوائد أخرى سنستكشها في هذا التقرير الذي نشره موقع “southernliving“.

إزالة الخدوش

يمكنك إصلاح الخدوش الطفيفة على الأسطح الخشبية والأثاث الخشبي بإستعمال الفازلين.

ضع طبقة سميكة من الفازلين على الخدش. انتظر 24 ساعة قبل إزالة الكمية الزائدة بقطعة قماش، وقم بتلميع المنطقة أثناء فرك الكمية المتبقية الصغيرة في الخشب.

توفير حماية أثناء الطلاء

ضع طبقة من الفازلين في أي مكان تريد تجنب تلطيخه أثناء الطلاء، وسيكون من السهل مسحه بعد ذلك.

كما يمكنك التخلص من البقع على الأثاث والجلود والأحذية باستخدام الفازلين، حيث يعمل هذا الأخير كبديل للتلميع عند الحاجة.

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استخدم فقط قطعة قماش لفرك كمية صغيرة على البقع المرغوبة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يرطب الجلد ويعزز لمعانه ويزيل الندوب.

التخلص من البقع

يمكن أيضًا استخدام الفازلين أحيانًا كمزيل سري للبقع. إذا حدثت علامات مكياج على المناشف أو الملاءات أو الوسائد، فيمكنك استخدام قطعة قماش مبللة وكمية صغيرة من الفازلين لإزالة البقع قبل الغسيل.

عادةً ما يكون من الصعب جدًا إزالة بقع المكياج، لكن الفازلين يساعد في استخلاص الزيوت الموجودة في المكياج بشكل أفضل من مزيلات الماكياج الأخرى.

للتخلص من النمل

يمكن لأي شخص لديه مشكلة مع النمل استخدام الفازلين.

كلما عليك فعله هو وضع طبقة من الفازلين على عتبة النافذة أو حول حافة وعاء الكلب أو على الأبواب، وبهذه الطريقة ستتخلص من النمل.