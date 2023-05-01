الإثنين, مايو 1, 2023
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حياتنا

استخدام هاتفك المحمول في الحمام أخطر شيء يمكن أن تفعله.. وإليك السبب

"من الضروري أن نقوم بتطهير الهاتف كل يومين أو ثلاثة أيام"

كتب معالي بن عمر
استعمال الهاتف المحمول في الحمام watanserb.com
استعمال الهاتف المحمول في الحمام
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وطن– هناك العديد من الأشياء التي نقوم بها كروتين يومي، لكن، لم نسأل أنفسنا أبدًا ما إذا كنّا على صواب. وفي الحقيقة، يعتقد بعض الناس أن استخدام الهاتف المحمول في الحمام أمر طبيعي تمامًا، بيد أن الخبراء حذّروا من ذلك، لأنه قد نعرض صحتنا لخطر جسيم.

وعلى الرغم من أنّ نسبة خطر الإصابة بالميكروبات من خلال انتقالها إلى الهاتف ليس مرتفعًا جدًا، فإنه حتميّ.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه عند استخدام الهاتف المحمول في الحمام، يمكن أن تلتصق ملايين البكتيريا بالهاتف وتنتشر بعد ذلك في كل مكان تذهب إليه، لأنّ اليدين مصدر تجمع الكائنات الحية الدقيقة طوال الوقت وهذه إحدى الطرق الرئيسية للإصابة بالعدوى.

خطورة استخدام الموبايل في الحمام

وفق ما ترجمته “وطن“، فإننا نستعمل الهاتف المحمول بصفة دائمة في حياتنا اليومية، ناهيك بأنّ كلّ مهمة نقوم بها يكون هاتفنا معنا: فعندما نأكل على الطاولة يكون بجوارنا، كما نضعه على العديد من الأسطح، كما نعطيه لأطفالنا ليلعبوا بها.

التصاق الميكروبات بالهاتف
التصاق الميكروبات بالهاتف

ولهذا، أصدر فريق الطب الباطني في مستشفى ملبورن الملكي تنبيهًا خطيرًا للغاية، وهو كالآتي: “استخدام الجهاز في أثناء وجودنا في الحمام أمر خطير للغاية، وعلى الرغم من أنه أمر قد يبدو مبالغًا فيه إلى حد ما، فإننا نخاطر بصحتنا”.

في السياق ذاته، أسفرت العديد من الدراسات التي أجريت على الاستعمار الميكروبيولوجي للهواتف عن بيانات مقلقة للغاية. قد تكون هذه الأجهزة ملوثة بأنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض، مثل: العطيفة أو الشيغيلا أو الإشريكية القولونية. بالإضافة إلى عدوى المكورات المعوية التي تسبّب التهاب السحايا والمكورات العنقودية التي تضر بالجلد.

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كل هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي والأمعاء والجلد التي تهدد الحياة. مع أخذ كلّ هذا في الاعتبار، إذا أردنا الاهتمام بصحتنا، وكذلك صحة عائلتنا والأشخاص من حولنا، يجب أن نتوقف عن استخدام الهاتف في الحمام من الآن فصاعدًا.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروريّ أن نقوم بتطهير الهاتف كلّ يومين أو ثلاثة أيام. وبالطبع يجب ألّا نستخدم المنتجات الكيماوية أو البخاخات أو غمر الهواتف المحمولة في بعض السوائل، لأنّ هذا قد يؤثر عليها. وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

  • بمجرد إيقاف تشغيل الجهاز، قم بتنظيفه بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بالماء والصابون.
  • بعد ذلك، ننظف بمنديل مبلل يحتوي على 70٪ من الكحول.
  • نقوم بتجفيف الهاتف جيدًا، مع التأكد من عدم دخول الرطوبة إلى داخل الهاتف.
  • إذا بقيت الأوساخ في منفذ شحن البطارية أو الميكروفون أو السماعة، فيمكننا استخدام قطعة قطن لإزالتها.
الإصابة بالعدوى عبر انتقال الميكروبات إلى الهاتف
الإصابة بالعدوى عبر انتقال الميكروبات إلى الهاتف
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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