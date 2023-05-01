استخدام هاتفك المحمول في الحمام أخطر شيء يمكن أن تفعله.. وإليك السبب

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وطن– هناك العديد من الأشياء التي نقوم بها كروتين يومي، لكن، لم نسأل أنفسنا أبدًا ما إذا كنّا على صواب. وفي الحقيقة، يعتقد بعض الناس أن استخدام الهاتف المحمول في الحمام أمر طبيعي تمامًا، بيد أن الخبراء حذّروا من ذلك، لأنه قد نعرض صحتنا لخطر جسيم.

وعلى الرغم من أنّ نسبة خطر الإصابة بالميكروبات من خلال انتقالها إلى الهاتف ليس مرتفعًا جدًا، فإنه حتميّ.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإنه عند استخدام الهاتف المحمول في الحمام، يمكن أن تلتصق ملايين البكتيريا بالهاتف وتنتشر بعد ذلك في كل مكان تذهب إليه، لأنّ اليدين مصدر تجمع الكائنات الحية الدقيقة طوال الوقت وهذه إحدى الطرق الرئيسية للإصابة بالعدوى.

خطورة استخدام الموبايل في الحمام

وفق ما ترجمته “وطن“، فإننا نستعمل الهاتف المحمول بصفة دائمة في حياتنا اليومية، ناهيك بأنّ كلّ مهمة نقوم بها يكون هاتفنا معنا: فعندما نأكل على الطاولة يكون بجوارنا، كما نضعه على العديد من الأسطح، كما نعطيه لأطفالنا ليلعبوا بها.

ولهذا، أصدر فريق الطب الباطني في مستشفى ملبورن الملكي تنبيهًا خطيرًا للغاية، وهو كالآتي: “استخدام الجهاز في أثناء وجودنا في الحمام أمر خطير للغاية، وعلى الرغم من أنه أمر قد يبدو مبالغًا فيه إلى حد ما، فإننا نخاطر بصحتنا”.

في السياق ذاته، أسفرت العديد من الدراسات التي أجريت على الاستعمار الميكروبيولوجي للهواتف عن بيانات مقلقة للغاية. قد تكون هذه الأجهزة ملوثة بأنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض، مثل: العطيفة أو الشيغيلا أو الإشريكية القولونية. بالإضافة إلى عدوى المكورات المعوية التي تسبّب التهاب السحايا والمكورات العنقودية التي تضر بالجلد.

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كل هذه البكتيريا يمكن أن تؤدي إلى التهابات الجهاز التنفسي والأمعاء والجلد التي تهدد الحياة. مع أخذ كلّ هذا في الاعتبار، إذا أردنا الاهتمام بصحتنا، وكذلك صحة عائلتنا والأشخاص من حولنا، يجب أن نتوقف عن استخدام الهاتف في الحمام من الآن فصاعدًا.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروريّ أن نقوم بتطهير الهاتف كلّ يومين أو ثلاثة أيام. وبالطبع يجب ألّا نستخدم المنتجات الكيماوية أو البخاخات أو غمر الهواتف المحمولة في بعض السوائل، لأنّ هذا قد يؤثر عليها. وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها: