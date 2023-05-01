اذا فاز كليجدار اوغلو سترون اردوغان معلقا على المشانق كعدنان مندريس!

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وطن- نعم! اذا فاز كمال كليجدار اوغلو الذي افتخر بنصيريته علنا، في هذه الانتخابات التركية ٢٠٢٣/٥/١٤، سيرى الاتراك ما لم يروه قط، حتى حين حكمهم يهودي الدونمه كمال أتاتورك، ولا حتى حين انقلب العسكر بقيادة العميل المرتد جمال جورسيل على رئيس الوزراء التركي عدنان مندريس اول رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في تاريخ تركيا الحديث، وشنقه مع وزيرين، ودمر جيش تركيا بأكمله.

ولن يعلق الطيب اردوغان وحده على المشانق، سيصطف معه كل الذين شاركوا في بناء نهضة تركيا في آخر ربع قرن، وسيصطف معه كل الذين اجهضوا انقلاب ٢٠١٦.

اذا فاز كليجدار أوغلو ستعود تركيا كما كانت قبل ٣٠ عاما.. هرمة موبوءة ملوثة تسير كالسلحفاة تحت وطاة الديون وسيوف البنك الدولي على راسها، وسيصبح ورق الكلينكس أثمن من ورق ليرتها.

اذا فاز كليجدار أوغلو سيسلم تركيا فريسة سهلة مستسلمة لأمريكا والغرب الجائع الذي ظل لعقود ينتظرها على احر من الجمر، وعصت عليه كل هذه الفترة، لقد أقر كليجدار أوغلو بأنه سيتقرب من الكيان الصهيوني وبشار الأسد وامريكا والغرب على حساب العرب والمسلمين.

اذا فاز كليجدار أوغلو سيخلع نقاب الحرائر في تركيا، سيغلق مدارس تحفيظ القرآن فيها، سيهدم كل مظهر إسلامي عاد لها منذ هدم الخلافة فيها، سيعيد اياصوفيا كما كانت في عهد اتاتورك، سيهدم ما لم يستطع اتاتورك هدمه، سيفعله بلا خجل ولا خوف.

اذا فاز كليجدار أوغلو سيعيد كل الاحرار الذين التجأوا إلى تركيا هربا من ظلم وقهر انظمتهم الى بلادهم، سيسلمهم بلا رحمة، سيسلم ملايين السوريين الى النظام النصيري فيها، سيسلمهم لاخوته في النحلة، ونعرف ماذا سينتظرهم.

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اذا فاز كليجدار أوغلو ستصبح تركيا لاول مرة في تاريخها تابعة لإيران تمشي على خطاها وتؤتمر بأمرها.

اذا فاز كليجدار أوغلو ستشعل الحروب الأهلية في تركيا تمهيدا لتقسيمها، وان لم تحدث في عهده فيكون قد اكتفى بوضع بذور هذا التقسيم، وتذكروا ان الدماء الأرمنية تجري في عروقه، فأمه ارمنية.

اذا فاز كليجدار اوغلو سيضرب كما تعهد بالاستثمارات القطرية كما أعلن، كانت قطر اكبر دولة وقفت مع تركيا في أزمة الليرة التركية، فبربكم هل يعمل هذا لصالح تركيا وشعبها؟

اذا فاز كليجدار أوغلو فسيغلق مصانع الأسلحة في تركيا كما أعلن ذلك علنا.. لصالح من سيفعل ذلك؟

اذا فاز كليجدار أوغلو فسيضع تركيا رأس حربة ضد الروس لصالح امريكا والغرب.

كان أكبر حلم للنصيريين ان يجدوا الأمان في رؤوس جبال اللاذقية وطرطوس ليمارسوا طقوسهم الباطنية، ولكن اذا فاز كليجدار أوغلو سيتحكمون في تركيا مع سوريا التي استولوا عليها قبل ٥٧ عاما، واجرموا بحق اهلها اجراما ما مر عبر التاريخ، فعبر ٥٧ عاما وهو يذبحون اهل سوريا بالقتل البطيء، تخللتها مجازر يندى لها الجبين كما جرى في مذبحة حماة، ووضعوا احرارها على مدى هذه السنين في سجون، الموت ارحم من البقاء فيها، نهبوها نهبا لا مثيل له، وحين صرخ اهلها دمروا سوريا على رؤوسهم، نحو مليوني شهيد وجريح واكثر من عشرة ملايين مشرد، ولا زال القتل مستمرا، فماذا سيفعل نصيري تركيا كليجدار أوغلو اذا فاز؟

في عام ١٩٣٦ ثار النصيريون في تركيا بقيادة “داعيهم” سيد رضا درسيم على الحكومة التركية، فرد عليهم كمال أتاتورك بعدها بعام بمجزرة بلغ عدد قتلاها ما لا يقل عن ١٤ الفا من القتلى (بعض النصيريين يذكرون ان الضحايا بلغوا ٧٠ الفا) وشنق “داعيهم” وزعيمهم سيد رضا واخفي قبره وقبور العديدين من قادة الثورة، بعد ١١ عاما وفي نفس المدينة درسيم (تغير اسمها بعد المجزرة الى تونجلي) وعلى مسرح هذه المجزرة، ولد كمال كليجدار أوغلو، حيث نشأ على انات المكلومين ممن تبقوا على قيد الحياة وعلى الصيحات التي تنادي بالثأر.. نشأ على آخر كلمات زعيمهم سيد رضا وحبل المشنقة يلتف حول عنقه: “نحن أبناء كربلاء .. إنها جريمة واثم وعار” ..الذي ظل يتردد صداها بينهم حتى يومنا هذا، حيث اعتبروها كربلاء جديدة لا بد من الأخذ بثأرها وان طال الزمن، اذا فاز كليجدار اوغلو سيغسل هذا الثأر التي لا ذنب للاتراك فيه بدم تركيا كلها، اذا فاز اقرأوا الفاتحة على روح تركيا..

كانوا الباطنيون يقتحمون حواضرنا ليلا، يقتلون وينهبون، قتلوا حجاجنا وسبوا اعراضنا، وضعوا أطفالنا على رؤوس رماحهم، حتى الحجر الأسود استولوا عليه لمدة ٢٢ عاما، فهل يعقل في هذا العصر ان ننتخبهم بأيدينا..أنه الجنون الذي ما بعده جنون.. الا كسرت هذه الأيادي!، والاعجب انك تجد من بيننا من يؤيدهم بالكلمة ويؤازرهم ويتمنى فوزهم.

كل من ينتخب هذا النصيري وكل من يعينه ويسعى من اجل فوزه شريك امام الله عز وجل في كل ما سيفعله بحق تركيا واهلها والأمة جمعاء.. اللهم اشهد اني قد بلغت.