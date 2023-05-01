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احذفوها الآن..جوجل تحظر 38 تطبيقا من تطبيقات أندرويد

يجب على جميع مستخدمي أندرويد التحقق من مراجعات التطبيق قبل تنزيل وتثبيت أي شيء جديد على الهواتف

كتب ايمان الباجي
احذفوها الآن..جوجل تحظر 38 تطبيقا من تطبيقات أندرويد watanserb.com
جوجل تحظر 38 تطبيق يستخدمه الملايين
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وطن- وُضع مستخدمو هواتف وأجهزة “أندرويد” اللوحية في حالة تأهب قصوى، حيث تم اكتشاف 38 تطبيقًا يمكن أن تحتوي على برامج إعلانية مزعجة.

تطبيقات خبيثة

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، حثت غوغل الملايين من مستخدمي نظام أندرويد على التحقق من هواتفهم الذكية وإزالة بعض التطبيقات ذات الشعبية الكبيرة من أجهزتهم.

وبقول الخبراء إن هذه التطبيقات تحتوي على برامج إعلانية مزعجة للغاية والتي لا تعمل على إبطاء الأجهزة فحسب، بل تقوم بتشغيل الإعلانات سراً في خلفية الجهاز مع عدم علم المالك مطلقًا أن هاتفه يتعرض للإختراق.

تم حظر جميع التطبيقات الآن بواسطة شركة جوجل. ولكن تم تنزيلها في السابق أكثر من 34 مليون مرة وهو ما يجعل المسألة خطيرة للغاية.

جهاز أندرويد

وفيما يلي التطبيقات التي حذفتها شركة جوجل:

  • Block Box Master Diamond
  • Craft Sword Mini Fun
  • Block Box Skyland Sword
  • Craft Monster Crazy Sword
  • Block Pro Forrest Diamond
  • Block Game Skyland Forrest
  • Block Rainbow Sword Dragon
  • Craft Rainbow Mini Builder

إذن كيف تحمي نفسك من الهجمات المستقبلية مثل هذه البرامج الإعلانية الأخيرة؟

يجب على جميع مستخدمي أندرويد التحقق من مراجعات التطبيق قبل تنزيل وتثبيت أي شيء جديد على الهواتف.

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وهناك نصحية أخرى مهمة وهي أنه لاحظت تغيير سلوك هاتفك بعد تنزيل تطبيق – مثل التباطؤ أو استنزاف البطارية أو السخونة – فقد يكون من المفيد التفكير في الضغط على زر الحذف.

وتأتي أخبار هذا الحظر الأخير بعد أسابيع فقط من حظر شركة جوجل  36 تطبيقًا آخر من متجر جوجل بلاي.

قام هذا الهجوم أيضًا بتثبيت برامج إعلانية جنبًا إلى جنب مع البرامج الضارة التي يمكن أن تسمح للمتسللين برؤية بيانات مثل سجل Wi-Fi، وما هي أجهزة Bluetooth المتصلة بالهاتف، والتطبيقات التي يتم استخدامها وحتى البحث عن مواقع GPS القريبة.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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