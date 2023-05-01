احذفوها الآن..جوجل تحظر 38 تطبيقا من تطبيقات أندرويد

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وطن- وُضع مستخدمو هواتف وأجهزة “أندرويد” اللوحية في حالة تأهب قصوى، حيث تم اكتشاف 38 تطبيقًا يمكن أن تحتوي على برامج إعلانية مزعجة.

تطبيقات خبيثة

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، حثت غوغل الملايين من مستخدمي نظام أندرويد على التحقق من هواتفهم الذكية وإزالة بعض التطبيقات ذات الشعبية الكبيرة من أجهزتهم.

وبقول الخبراء إن هذه التطبيقات تحتوي على برامج إعلانية مزعجة للغاية والتي لا تعمل على إبطاء الأجهزة فحسب، بل تقوم بتشغيل الإعلانات سراً في خلفية الجهاز مع عدم علم المالك مطلقًا أن هاتفه يتعرض للإختراق.

تم حظر جميع التطبيقات الآن بواسطة شركة جوجل. ولكن تم تنزيلها في السابق أكثر من 34 مليون مرة وهو ما يجعل المسألة خطيرة للغاية.

وفيما يلي التطبيقات التي حذفتها شركة جوجل:

Block Box Master Diamond

Craft Sword Mini Fun

Block Box Skyland Sword

Craft Monster Crazy Sword

Block Pro Forrest Diamond

Block Game Skyland Forrest

Block Rainbow Sword Dragon

Craft Rainbow Mini Builder

إذن كيف تحمي نفسك من الهجمات المستقبلية مثل هذه البرامج الإعلانية الأخيرة؟

يجب على جميع مستخدمي أندرويد التحقق من مراجعات التطبيق قبل تنزيل وتثبيت أي شيء جديد على الهواتف.

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وهناك نصحية أخرى مهمة وهي أنه لاحظت تغيير سلوك هاتفك بعد تنزيل تطبيق – مثل التباطؤ أو استنزاف البطارية أو السخونة – فقد يكون من المفيد التفكير في الضغط على زر الحذف.



وتأتي أخبار هذا الحظر الأخير بعد أسابيع فقط من حظر شركة جوجل 36 تطبيقًا آخر من متجر جوجل بلاي.

قام هذا الهجوم أيضًا بتثبيت برامج إعلانية جنبًا إلى جنب مع البرامج الضارة التي يمكن أن تسمح للمتسللين برؤية بيانات مثل سجل Wi-Fi، وما هي أجهزة Bluetooth المتصلة بالهاتف، والتطبيقات التي يتم استخدامها وحتى البحث عن مواقع GPS القريبة.