ولي عهد الأردن يكشف كيف تعرف على خطيبته رجوة آل سيف وتفاعل واسع (فيديو)

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وطن – كشف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن الطريقة التي تعرف فيها على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف، في مقطع فيديو أثار تفاعلا كبيرا على موقع تويتر.

جاء خلال جلسة حوارية لولي العهد الأردني ضمن منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، حيث نشر الديوان الملكي الأردني فيديو الجلسة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وسُئل ولي العهد عن كيفية تعرُّفه على خطيبته، فأجاب: “هذا السؤال وُجِّه لي كثيرا.. قصتنا بسيطة.. كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة وتعرفت عليها من خلالها”.

وأضاف: “بعد ما تعرفنا على بعض فضلنا فترة لا نحكي ولا نشوف بعض.. في يوم مش عارف إيه فكرني بيها وقررت أسأل عنها.. وسبحان الله ،صار النصيب.. أنا الحمد لله بعتبر نفسي محظوظ لإن مش يوم الواحد ممكن يتعرف على حد زي رجوة”.

وأشار ولي العهد الأردني، إلى حفل زفافهم اقترب موعده، مؤكدا أنهما يشعران بالراحة والحماسة، وتمنى السعادة والفرح للجميع.

“بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة”.. ولي العهد يتحدث للمرة الأولى عن لقائه الأول بخطيبته رجوة #ولي_العهد #رجوة #الأمير_الحسين #تواصل #هنا_المملكة pic.twitter.com/bvmN82tKSW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 29, 2023

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تفاعل واسع

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، حيث حقق رواجا كبيرا، وسط إشادة كبيرة بقصة حب ولي العهد وخطيبته، وانهالت دعوات تمني السعادة لهما.

#لما_نشتاق_نقول

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ماشاء الله عليهم السبيعيات وحده خذت يزيد الراجحي … واحده خذت ولي عهد الاردن والبقيه حظهم مثل حظ صديقة رجوة آل سيف😜 pic.twitter.com/fjDruwGTDC — ڠــڕبــۃ ּڕﯣحۡ ☪︎ (@abocc11) April 30, 2023

ولي العهد يهنئ خطيبته بعيد ميلادها

وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد هنأ خطيبته رجوة آل سيف بمناسبة ذكرى عيد ميلادها الذي صادف يوم الجمعة.

كتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه في”انستغرام“: “غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

موعد عقد القران

يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل بعدما أعلن في أغسطس الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

من هي رجوة آل سيف؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.