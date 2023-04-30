الأحد, أبريل 30, 2023
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هبة عبوك في وضع غريب والأشواك تملأ وجهها.. ماذا تفعل؟ (شاهد)

تهتم هبة عبوك بنفسها في الوقت الذي رفعت فيه دعوًى قضائية ضده أشرف حكيمي بتهمة الاحتيال وسوء إدارة مشاريعهما المشتركة

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك في وضع غريب والأشواك تملأ وجهها.. ماذا تفعل؟ (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- وثقت الممثلة الإسبانية، هبة عبوك، لحظة خضوعها لإجراء تجميلي جديد في وجهها في لندن.

وخز إبر

ونشرت هبة عبوك صورة تبدو مرعبة للوهلة الأولى، وهي ممددة على سرير العيادة، وتضع غطاء الرأس الطبي على شعرها، والشوك يملأ وجهها.

هبة عبوك تخضع لتجميل بالوخز

لكنه في الحقيقة عبارة عن مجموعة إبر صينية يتم وخزها في الوجه لتحفيز الكولاجين الطبيعي في البشرة، لتجديد نضارتها.

ووجهت هبة عبوك الشكر لطبيبها اليوناني الدكتور جون تساغاريس، خبير الوخز بالإبر ، قائلة: “شكرا لاهتمامك بي”.

المظهر لا يصنع نجماً

من جهته نشر الطبيب جون صورة تجمعه بالممثلة التونسية الأصل، معقباً: “انظروا من هنا ليقول لنا مرحباً.. ما يصنع نجمًا ، ليس فقط المظهر الجيد ولكن الموهبة والشخصية والروح والطاقة الجيدة المشعة في كل مكان.. وهبة عبوك يتردد صداها تمامًا.. شكرا جزيلا هبة على زيارتك وآمل أن أراك في باريس قريبا”.

 

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في سياق آخر، أصبحت هبة عبوك في دائرة الضوء الإعلامية، بسبب شائعات عن شريكها السابق أشرف حكيمي.. حيث كان لاعب باريس سان جيرمان قد اتهم في نهاية فبراير شباط بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً.

وبعد نحو شهر من تفجّر الفضيحة المزعومة.. خرجت هبة عبوك في نهاية مارس الماضي عن صمتها، في قضية طلاقها من لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي. وأكدت أنّ الإجراءات قد بدأت بالفعل.

أزمة أشرف حكيمي

وشاركت هبة عبوك عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على إنستغرام، بياناً باللغة الإسبانية، تشير فيه إلى ما عاشته نفسياً في الفترة الأخيرة بسبب قرار الطلاق.

وأشارت عبوك، في نفس البيان، إلى أنّ هذا القرار جاء قبل مدة طويلة من الأحداث الأخيرة. واتهامه من طرف فتاة فرنسية بمحاولة اغتصابها، إذ إنه نتج عن هذا القرار التوقّف عن العيش معاً.

ويوم الإثنين الماضي، تمّ الكشف عن أنّ هبة عبوك طلبت عشرة ملايين يورو من أشرف حكيمي، وهو أمر لم يقبله، وأنه عَرض عليها بطريقة ودية مليونَي يورو.

ضربة قاصمة

ووفقاً لما تمّ نشره عبر وسائل الإعلام العديدة، فإنّه بعد رفض اللاعب طلبها، تريد هبة عبوك رفع دعوًى قضائية ضده بتهمة الاحتيال وسوء إدارة مشاريعهما المشتركة.

وتمّ الكشف أيضاً عن أنّ اللاعب قام بتسجيل أملاكه جميعها باسم والدته سعيدة موح.

وقالت سعيدة موح في تصريحات صحفية ردّاً على ما تمّ تداوله: “لا تعلم ما إذا كان اتخذ أي إجراء لحماية نفسه”.

وأضافت: “ما المشكلة إذا كانت هذه التقارير صحيحة؟ فإن لم يفعل (حكيمي) ذلك، فلن يتمكن من التخلص من تلك المرأة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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