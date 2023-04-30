نورا الزبيري.. تفاصيل مأساوية في وفاة أشهر مشجعة مغربية أثناء مباراة الأهلي (شاهد)

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وطن– تصدر اسم المشجعة المغربية نورا الزبيري، محركات البحث، بعدما لقيت مصرعها بطريقة مأساوية في إحدى مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تدافع

وحدثت وفاة نورا الزبيري (29 عاماً) بسبب التدافع، قبيل انطلاق مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بين نادي الرجاء المغربي ونظيره الأهلي المصري.

وفتحت سلطات الأمن في الدار البيضاء، تحقيقاً حول وفاة نورا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المشجعة المغربية توفيت بسبب تدافع آلاف المشجعين أثناء محاولتهم الدخول إلى أرضية ملعب محمد الخامس.. والمعروف بـ”المركب الرياضي محمد الخامس”.

إسعافات أولية

وأكدت الصحافة المحلية في المغرب أن مصالح الوقاية المدنية في الدار البيضاء، تدخلت فور إشعارها بحادث التدافع.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية للضحية نورا الزبيري، وجرى نقلها فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة.. لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

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وأثارت وفاة نورا الزبيري، حزناً واسعاً في الأوساط الرياضية خاصة أنها من أشهر مشجعات نادي الرجاء المغربي.

نادي الرجاء يعزي

وتبين في التعليقات أن نورا مشجعة مخلصة لنادي الرجاء، لدرجة أنها رافقته إلى مصر وتابعته هناك في مباراة الذهاب بينه وبين الأهلي.

وقدم رئيس نادي الرجاء المغربي، عزيز البدراوي، تعازيه باسمه وباسم النادي لأسرة نورا الزبيري.

تدافع اليمن

وقبل أيام، قتل التدافع 78 شخصاً بالعاصمة اليمنية صنعاء بينما تجمّع سكانٌ في مدرسة لتلقّي تبرعات نقدية يوزّعها التجار خلال شهر رمضان.

وقال شاهدان شاركا في جهود الإنقاذ لرويترز، إنّ مئات الأشخاص احتشدوا لتلقّي الصدقات التي بلغت خمسة آلاف ريال يمني، أو نحو تسعة دولارات للفرد.

وقال أحد المسعفين: “عندما فتح الباب، كان هناك اندفاع كبير من قبل الناس الذين يريدون الوصول إلى ساحة المدرسة أولاً، وبدأ بعض الناس في السقوط على الدرج المؤدي إلى المدخل”

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إنّ 77 شخصاً أُصيبوا، بينهم 13 في حالة حرجة، في الحادثة التي وقعت في أثناء توزيع الأموال التي تمّ جمعُها في الأيام الأخيرة من صيام شهر رمضان المبارك قبل عيد الفطر.

مقطع مؤلم من صنعاء

انتشال عشرات الجثث لفقراء خرجوا يبحثوا مايسد رمق جوعهم فماتوا على ابواب احدالتجار بسبب كثرتهم وتدافعهم

الله ينتقم ممن وصل باليمن واليمنيين الى هذا الحال

الحوثي عدو اليمنيين ياعالم لا يريد لنا الخير pic.twitter.com/Z307t33Cyb — الشاعر محمد بن جريد (@goored_Alh) April 19, 2023

أظهر مقطع فيديو نشره تلفزيون الحوثي على تطبيق المراسلة Telegram حشدًا من الناس محتشدينَ معًا، بعضهم يصرخ ويصرخ ويمدّ يدَه لينتقلَ إلى برّ الأمان. قاتل أفراد الأمن لدفع الناس إلى الخلف والسيطرة على الحشد.

وقالت وزارة الداخلية، إنّ التجار المسؤولين عن تنظيم حفل التبرع اعتقلوا ولا يزال التحقيق جارياً.