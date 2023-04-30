الأحد, أبريل 30, 2023
الرئيسيةحياتنانورا الزبيري.. تفاصيل مأساوية في وفاة أشهر مشجعة مغربية أثناء مباراة الأهلي...
حياتنا

نورا الزبيري.. تفاصيل مأساوية في وفاة أشهر مشجعة مغربية أثناء مباراة الأهلي (شاهد)

تم تقديم الإسعافات الأولية للمشجعة الرجاوية وجرى نقلها فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك

كتب رفيف عبدالله
نورا الزبيري.. تفاصيل مأساوية في وفاة أشهر مشجعة مغربية أثناء مباراة الأهلي (شاهد) watanserb.com
نورا الزبيري
- Advertisement -

وطن– تصدر اسم المشجعة المغربية نورا الزبيري، محركات البحث، بعدما لقيت مصرعها بطريقة مأساوية في إحدى مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تدافع

وحدثت وفاة نورا الزبيري (29 عاماً) بسبب التدافع، قبيل انطلاق مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بين نادي الرجاء المغربي ونظيره الأهلي المصري.

وفتحت سلطات الأمن في الدار البيضاء، تحقيقاً حول وفاة نورا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

صورة تظهر سقوط نورا بين الحشود

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المشجعة المغربية توفيت بسبب تدافع آلاف المشجعين أثناء محاولتهم الدخول إلى أرضية ملعب محمد الخامس.. والمعروف بـ”المركب الرياضي محمد الخامس”.

إسعافات أولية

وأكدت الصحافة المحلية في المغرب أن مصالح الوقاية المدنية في الدار البيضاء، تدخلت فور إشعارها بحادث التدافع.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية للضحية نورا الزبيري، وجرى نقلها فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة.. لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

- Advertisement -
الضحية نورا

وأثارت وفاة نورا الزبيري، حزناً واسعاً في الأوساط الرياضية خاصة أنها من أشهر مشجعات نادي الرجاء المغربي.

نادي الرجاء يعزي

وتبين في التعليقات أن نورا مشجعة مخلصة لنادي الرجاء، لدرجة أنها رافقته إلى مصر وتابعته هناك في مباراة الذهاب بينه وبين الأهلي.

وقدم رئيس نادي الرجاء المغربي، عزيز البدراوي، تعازيه باسمه وباسم النادي لأسرة نورا الزبيري.

تعزية نادي الرجاء

تدافع اليمن

وقبل أيام، قتل التدافع 78 شخصاً بالعاصمة اليمنية صنعاء بينما تجمّع سكانٌ في مدرسة لتلقّي تبرعات نقدية يوزّعها التجار خلال شهر رمضان.

وقال شاهدان شاركا في جهود الإنقاذ لرويترز، إنّ مئات الأشخاص احتشدوا لتلقّي الصدقات التي بلغت خمسة آلاف ريال يمني، أو نحو تسعة دولارات للفرد.

وقال أحد المسعفين: “عندما فتح الباب، كان هناك اندفاع كبير من قبل الناس الذين يريدون الوصول إلى ساحة المدرسة أولاً، وبدأ بعض الناس في السقوط على الدرج المؤدي إلى المدخل”

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إنّ 77 شخصاً أُصيبوا، بينهم 13 في حالة حرجة، في الحادثة التي وقعت في أثناء توزيع الأموال التي تمّ جمعُها في الأيام الأخيرة من صيام شهر رمضان المبارك قبل عيد الفطر.

أظهر مقطع فيديو نشره تلفزيون الحوثي على تطبيق المراسلة Telegram حشدًا من الناس محتشدينَ معًا، بعضهم يصرخ ويصرخ ويمدّ يدَه لينتقلَ إلى برّ الأمان. قاتل أفراد الأمن لدفع الناس إلى الخلف والسيطرة على الحشد.

وقالت وزارة الداخلية، إنّ التجار المسؤولين عن تنظيم حفل التبرع اعتقلوا ولا يزال التحقيق جارياً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

محمود كهربا ينفجر غضبا في وجه رامز جلال ويعتذر من جمهور الزمالك (فيديو)

رياضة

الأهلي المصري يقصي الرجاء بشق الأنفس من دوري أبطال أفريقيا (شاهد)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2022

رياضة

مدرب الرجاء المغربي يهاجم حكام “تقنية الفار” بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

رياضة

بدر بانون يتواجد في تدريبات الرجاء المغربي قبيل مواجهة الأهلي لهذا السبب

رياضة

الأهلي يتوج بطلاً لكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح (شاهد)

رياضة

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

رياضة

فهد المولد يثير غضب جماهير الاتحاد السعودي بعد خسارة البطولة العربية للأندية

رياضة

الرجاء المغربي يتوج بطلاً للأندية العربية للمرة الثانية في تاريخه (شاهد)

رياضة

موعد ومعلق مباراة الاتحاد والرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية للأندية

الهدهد

(شاهد) ما فعله محمد أبو تريكة على الهواء مباشرة نصرة لغزة وأهالي الشيخ جراح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو مفزع لحريق هائل في مقر البنك المركزي السوداني والشرطة توضح

الأطباء في صدمة..العثور على عنكبوب ينسج شبكته داخل أذن امرأة (صور)

لقطات تحرك الصخر لطفل فلسطيني يحتضن ويقبّل قبر والده الشهيد (فيديو)

كرواسون أو بان أو شوكولا: ما المعجنات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية؟

“مصيتو دم السوري”.. خطبة مؤثرة لشيخ لبناني يدافع عن السوريين ويُفحِم مسؤولي بلاده

طريقة 12-5-30: طريقة هائلة لحرق الدهون وتقوية العضلات بسرعة؟

هيفاء وهبي تلعب البلياردو والشطرنج بأقصر فستان في دولابها (شاهد)

تعامل أردوغان مع أزمة السودان.. الرئيس التركي يخشى الرهان على الحصان الخاسر

دنيا بطمة تغيظ الجزائريين بالرقص على هذه الأغنية في حفلة خاصة (فيديو)

رسالة مؤثرة من مسؤول عسكري سعودي لإيرانيين أجلتهم المملكة من السودان (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC