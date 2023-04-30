مقاطع “أنوش” الفاضحة تكتب نهايتها.. المحكمة صدمتها بحكم نهائي

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وطن- صدر اليوم، الأحد، في مصر حكم نهائي من القضاء بالسجن ضد اليوتيوبر المصرية الشهيرة صاحبة قناة “يوميات أنوش” على يوتيوب، وذلك بعد إلقاء القبض عليها في يناير الماضي بتهمة نشر “الفسق والفجور”.

السجن والغرامة لأنوش بتهمة نشر الفسوق

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، سجن اليوتيوبر “أنوش” لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه.

ووفق قرار المحكمة النهائي ستوضع السيدة المصرية الشهيرة بـ”أنوش”، أيضا تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء.

وبحسب موقع “اليوم السابع” فقد جاء في أمر إحالة كل من “ن. ج” محبوسة، و”ع. م” و”أ. م”، أن المتهمة الأولى بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب “يوميات أنوش” و”أنوش 2″ وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، “يوميات أنوش أبسط خلق الله”، صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.

ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.

وأسندت النيابة لـ”أنوش” انها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة، بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

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وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.

قصة “أنوش” ومقاطعها العارية التي كتبت نهايتها

ويشار إلى أن نبوية التي اشتهرت باسم “أنوش” هي مطلقة مصرية لم تجد وسيلة لتأمين نفقاتها سوى الإغراء وتقديم محتوى فاضح على منصات التواصل الاجتماعي، ضمن ما بات يُعرف بـ”الروتين اليومي” الذي أودى بصاحباته إلى السجن، حيث اشتهرت بقناة كانت تعرض فيها محتواها الخادش تحت اسم “يوميات أنوش”.

المطلقة المصرية “نبوية” صاحبة قناة “يوميات أنوش” تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة بهذا النوع من البرامج المفسدة، لتقديم محتوى وعندما فشلت في حصد المتابعات والمشاهدات التي يعتمد عليها المردود لجأت إلى الإغراء والحركات الفاضحة ليتم القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية المصرية في، يناير الماضي، بتهمة نشر الفسق والفجور والرذيلة.

عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام (إحدى السيدات) بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة.

بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة).

عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وبحوزتها (2 pic.twitter.com/ISGgs7t19d — وزارة الداخلية (@moiegy) January 26, 2023

وأثناء القبض عليها وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها، فقد تم العثور بحوزتها على هاتف محمول “به مقاطع فيديو وصور” تؤكد نشاطها الآثم، وجهاز “لاب توب و2 راوترو و3 كارت فيزا و 2 إستاند تصوير ودائرة إضاءة.”

وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن “كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه.”