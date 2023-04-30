مريم حسين تعود للإثارة بعد انتهاء شهر رمضان وتنشر أجرأ صورها! (شاهد)

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وطن– فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين متابعيها، بتغيير صورتها الشخصية على حسابها عبر “انستجرام”، إلى صورة أكثر جرأة بعد انتهاء شهر رمضان.

إطلالة مثيرة

وظهرت مريم حسين في صورة الحساب الجديدة، بشعر مبلل وأكتاف عارية، وتركت القليل لخيال المشاهد.

كما ظهرت الفنانة المغربية بإطلالة صيفية مشابهة، بمقطع نشرته عبر خاصية “الستوري”، وهي تتناول العصير.

واستعرضت مريم حسين القفطان المغربي الأصيل في أحدث ظهور لها مع أصدقاءها الذين كان من ضمنهم المذيعة السعودية لجين عمران.

القفطان الأصلي

وعلقت مريم: ” “ما هو الصديق؟ روح واحدة تسكن في جسدين “.

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وأضافت هاشتاج: “القفطان المغربي أصلي عالمي جميل”.

View this post on Instagram A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial)

وكانت الممثلة المغربية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أدت العمرة برفقتها ابنتها “الأميرة”.

وظهرت مريم بالصور التي نشرتها، وهي في صحن المطاف، مستعرضة نفسها وهي في حالة خشوع بارتدائها الحجاب الأبيض من أمام الكعبة المشرفة.

حجاب مريم

كما نشرت الفنانة أيضاً صورة لها وهي تحمل بين يديها ابنتها “الأميرة” التي ادت معها العمرة كذلك.

وكتبت مريم حسين تعليقا على أدائها العمرة:” الحمد الله وأخيرا تحقق واحد من لسنة ٢٠٢٣.. وهو اني اسوي عمرة مع بنتي الاميرة فديتها والحمد الله صارت “.

View this post on Instagram A post shared by Mariam Hussein/مريم حسين (@mariamhusseinofficial)

وعقب نشرها الصور، تلقت مريم حسين عشرات الانتقادات التي سخرت منها ومن ادائها العمرة وجعلها هدفا كبيرا لها على الرغم من قدرتها وقربها من السعودية، حيث تقيم في الإمارات.

حفلة صاخبة وتصرف مهين

هذا وقد أثارت الفنانة الجدل أيضاً بتصرفاتها بعدما لبّت دعوة إحدى صديقاتها لحفلة صاخبة في دبي، بحضور عدد من المشاهير.

ووثّقت مريم أجواءَ الاحتفال الذي أثارت الجدل بتصرفاتها خلاله.

وكان الحفل يضمّ شخصيات شهيرة على رأسهم الفنانة العراقية شذى حسون، والإعلامية المغربية هند بو مشمر، وعارضة الأزياء المغربية شاناز، وغيرهم.

وكانت مريم حسين ترتدي قفطاناً مغربياً باللون الأبيض، بأكمام شفافة.

أدّت الفنانة المغربية وصلة رقص وسط فرقة “طقاقات” يرتدين الزيّ التقليدي.

وفي أثناء رقصها، قامت مريم حسين بتوزيع مئات الدولارات عليهن بطريقة مهينة، حيث كانت تضع النقود في صدورهن في أثناء أداء فقرتهن.