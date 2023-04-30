للعباقرة.. اختبر ذكائك واكتشف عدد الأرانب الحقيقي في الصورة!

- Advertisement -

وطن- هذه الدعابة الذهنية ستساعد في اختبار مستوى ذكائك جنبًا إلى جنب مع مهارات الملاحظة. يعد اختبار معدل الذكاء هذا طريقة ممتعة لمعرفة حاصل الذكاء الخاص بك.

أثناء حل ألغاز الدماغ هذه، تحتاج إلى مسح المشكلة والوصول إلى الإجابة باستخدام مهارات التفكير المنطقي.

لغز عدد الأرانب لاختبار مستوى الذكاء

ألعاب العقل تجعل اللغز البسيط أكثر إثارة للاهتمام، حيث يتم حل هذه الألعاب الممتعة بالتفكير الإبداعي.

تحتاج إلى التفكير بشكل مختلف قليلاً للوصول إلى الحل، لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرةً.

لذلك توصلنا إلى دعابة مثيرة للاهتمام للدماغ، حيث عليك تحديد العدد الإجمالي للأرانب في هذه الصورة.

هل يمكنك تحديد عدد الأرانب الموجودة في الصورة في غضون 11 ثانية؟

- Advertisement -

تتحدى دعابة الدماغ اختبار مهارة الملاحظة للمشاهدين من خلال طرح السؤال: “كم عدد الأرانب التي تراها في الصورة أدناه؟”

يمكن لصاحب العقل المتيقظ تحديد العدد الدقيق للأرانب في غضون 11 ثانية.

أنت مطالب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال، لأن الإجابة صعبة للغاية.

كتنبيه، تم تقديم إجابات هذا اللغز التشويقي أسفل السؤال مباشرةً، لذا تأكد من عدم ذهابك لنهاية الصفحة والغش لمعرفة الحل.. اعتمد على نفسك.

إجابة اللغز وكشف عدد الأرانب في الصورة

في لغز الدماغ هذا، تحتاج إلى معرفة العدد الإجمالي للأرانب في الصورة.

في البداية، قد ترى 9 أرانب فقط في الصورة. ومع ذلك هناك 12 أرنبًا في الصورة إذا نظرت بعناية.

في الصف الأول، يوجد 3 أرانب، وفي الصف الثاني يوجد 4 أرانب وفي الصف الثالث يوجد 5 أرانب، ليكون عدد الأرانب الحقيقي في الصورة هو 12 أرنبا بالفعل.

لراحتك ولمعرفة تفاصيل الحل، حددنا العدد الإجمالي للأرانب في الصورة أدناه:

لا تتطلب بعض الألغاز بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الجانبي، ولكنها اختبار بسيط لمهارات الملاحظة لديك.

كان هذا اللغز صعبًا ولكنه بسيط لأنه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحلها.

لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.

هذه الدعابة الذهنية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل الذكاء الخاص بك.

ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.