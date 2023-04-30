كرواسون أو بان أو شوكولا: ما المعجنات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية؟

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وطن-ما المعجنات التي تحتوي على أكبر قدر من السعرت الحرارية؛ هل هي الكرواسون أو بان أو شوكولا، أو ما يسمى بفطيرة الشوكولاتة؟

بحسب تقرير لمجلة “آل” الفرنسية، فإن الكرواسون أو بان أو شوكولا، تعتبر من أشهر المعجنات التي نتناولها في المنزل أو الشركة أو المطاعم كوجبة فطور صباحية. لكن، لسوء الحظ، يحتوي كلا العنصرين على سعرات حرارية عالية.

ولسائل أن يسأل؛ أي المعجنات تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة أكثر من غيرها؟

بان أو شوكولا يحتيو على سعرات حرارية عالية

في الحقيقة، تكاد تكون السعرات الحرارية متقاربة. فوفقًا لجدول التركيب الغذائي للأطعمة الذي نشرته ANSES (الوكالة الوطنية للسلامة الغذائية والبيئية والصحية المهنية)، تحتوي معجنات البان أو شوكولا Pain au chocolat على سعرات حرارية أكثر من الكرواسون (423kcal لكل 100 غرام( بان أو شوكولا) 420kcal لكل 100 غرام ( كرواسون). ومع ذلك، قدم المتخصص في التغذية، شارلي أورير، بعض التوضيحات: “بشكل عام، تحتوي معجنات البان أو شوكولا سعرات حرارية مرتفعة”.

إوفق ترجمة “وطن“، تحتوي معجنات البان أو شوكولا على سعرات حرارية مرتفعة، كما أنها دائمًا ما تكون كبيرة الحجم. من ناحية أخرى، غالبًا ما يكون هذا النوع من المعجنّات الذي يُباع في المتاجر أقل سعرات حرارية لأنها أصغر وأقل جودة. ناهيك بأن هناك نقطة أخرى مهمة ينبغي ألا نتغافل عنها؛ وهي أن للكرواسون إصدارات مختلفة.

ولذا، إذا اختار المرء تناول معجّنات الكرواسون المصنوع من المارغرين، فسيكون تناول البان أو شوكولا Pain au chocolat أفضل خيار لأن السعرات الحرارية ستكون منخفضة.

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في المقابل، إذا تجعلك هذه المعجنات تشعر بالسعادة، فلا بأس في تناول القليل منها لأن الأمر كله يتعلق بالكمية. لذا، لن يكون لاستهلاك الشوكولاتة أو الكرواسون أي تأثير إذا كان عرضيًا (وليس كل صباح)، كما حدد خبير التغذية، شارلي أورير.