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كرواسون أو بان أو شوكولا: ما المعجنات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية؟

"إذا تجعلك هذه المعجنات تشعر بالسعادة، فلا بأس في تناول القليل..."

كتب معالي بن عمر
كرواسان والبان شوكولا watanserb.com
كرواسان والبان شوكولا
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وطن-ما المعجنات التي تحتوي على أكبر قدر من السعرت الحرارية؛ هل هي الكرواسون أو بان أو شوكولا، أو ما يسمى بفطيرة الشوكولاتة؟

بحسب تقرير لمجلة “آل” الفرنسية، فإن الكرواسون أو بان أو شوكولا، تعتبر من أشهر المعجنات التي نتناولها في المنزل أو الشركة أو المطاعم كوجبة فطور صباحية. لكن، لسوء الحظ، يحتوي كلا العنصرين على سعرات حرارية عالية.

ولسائل أن يسأل؛ أي المعجنات تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة أكثر من غيرها؟

الكرواسون
الكرواسون

بان أو شوكولا يحتيو على سعرات حرارية عالية

في الحقيقة، تكاد تكون السعرات الحرارية متقاربة. فوفقًا لجدول التركيب الغذائي للأطعمة الذي نشرته ANSES (الوكالة الوطنية للسلامة الغذائية والبيئية والصحية المهنية)، تحتوي معجنات البان أو شوكولا Pain au chocolat على سعرات حرارية أكثر من الكرواسون (423kcal لكل 100 غرام( بان أو شوكولا) 420kcal لكل 100 غرام ( كرواسون). ومع ذلك، قدم المتخصص في التغذية، شارلي أورير، بعض التوضيحات: “بشكل عام، تحتوي معجنات البان أو شوكولا سعرات حرارية مرتفعة”.

إوفق ترجمة “وطن“، تحتوي معجنات البان أو شوكولا على سعرات حرارية مرتفعة، كما أنها دائمًا ما تكون كبيرة الحجم. من ناحية أخرى، غالبًا ما يكون هذا النوع من المعجنّات الذي يُباع في المتاجر أقل سعرات حرارية لأنها أصغر وأقل جودة. ناهيك بأن هناك نقطة أخرى مهمة ينبغي ألا نتغافل عنها؛ وهي أن للكرواسون إصدارات مختلفة.

ولذا، إذا اختار المرء تناول معجّنات الكرواسون المصنوع من المارغرين، فسيكون تناول البان أو شوكولا Pain au chocolat أفضل خيار لأن السعرات الحرارية ستكون منخفضة.

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في المقابل، إذا تجعلك هذه المعجنات تشعر بالسعادة، فلا بأس في تناول القليل منها لأن الأمر كله يتعلق بالكمية. لذا، لن يكون لاستهلاك الشوكولاتة أو الكرواسون أي تأثير إذا كان عرضيًا (وليس كل صباح)، كما حدد خبير التغذية، شارلي أورير.

المعجنات الفرنسية
المعجنات الفرنسية
المصدرآل-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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