الإثنين, مايو 1, 2023
الرئيسيةحياتنافيلم رعب أمريكي يؤدي إلى إغماءات وتبول المشاهدين داخل السينما ما تطلب...
حياتنا

فيلم رعب أمريكي يؤدي إلى إغماءات وتبول المشاهدين داخل السينما ما تطلب استدعاء الإسعاف!

المحتوى الدموي غير المعقول حتى في التأثير الصوتي جعل أشجع محبي الرعب يرتعدون من الصدمة

كتب رفيف عبدالله
فيلم رعب أمريكي يؤدي إلى إغماءات وتبول المشاهدين داخل السينما ما تطلب استدعاء الإسعاف! watanserb.com
Terrifier 2
- Advertisement -

وطن– لقد ترك عشاق الرعب في حالة صدمة بسبب تكملة فيلم رعب أمريكي شهير لدرجة أنهم “فقدوا وعيهم” واضطر بعضهم إلى استدعاء سيارة إسعاف بعد المشاهدة.

تحذيرات صارخة

المحتوى الدموي غير المعقول في فيلم الرعب هذا، حتى في التأثير الصوتي، جعل أشجع محبي الرعب، يرتعدون من الصدمة.

هذا الفيلم هو Terrifier 2 ، تكملة لأول فيلم Terrifier ، الذي صدر في عام 2016.

Terrifier 2 مزعج للغاية بالنسبة للمعجبين الذين يحتاجون إلى سيارات إسعاف بعد المشاهدة

على الرغم من أن الجزء الثاني صدر في الأصل في أكتوبر 2022 ، إلا أن المعجبين لا يزالون يتحدثون عنه بعد أشهر ، ويصدرون تحذيرات صارخة للمشاهدين الآخرين الذين قد يميلون إلى تجربته.

مساعدة طبية

يتتبع الفيلم فيلم Art the Clown الذي تم إحيائه والذي يقوم بمهمة مرعبة في مقاطعة رونلز حيث يستهدف فتاة مراهقة وشقيقها الصغير في عيد الهالوين.

كان الفيلم المروع مزعجًا للغاية لدرجة أن بعض المشاهدين يحتاجون إلى مساعدة طبية بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

- Advertisement -
يعرض الفيلم بعض المشاهد المروعة بشكل خطير

غرد أحد رواد السينما: “تيريفاير 2 – صديقي أغمي عليه في المسرح واستدعى سيارة إسعاف – أوصي بشدة”.

وتابع: “اعتقدتم جميعًا أنني كنت ألعب – لقد كنت ميتًا بشكل خطير عندما قلت أن هذا الفيلم سيجعل معدتك تنقلب.”

لا تذهب للمشاهدة

وأضاف المعجب: “القتلى في هذا الفيلم مروّعون ، مرعبون للغاية. هناك جريمة قتل محددة في هذا الفيلم جعلت حوالي خمسة أو ستة أشخاص يخرجون من المسرح عندما ذهبت لمشاهدته”.

وزاد: “كما قلت قبل أيام قليلة ، هذا الفيلم مزعج للغاية ، لذا إذا كنت تعاني من ضعف في المعدة أو لم تكن من عشاق الرعب المتحمسين وأشياء أخرى ، فلا تذهب لمشاهدته.”

حتى أن بعض دور السينما وزعت أكياس القيء ذات العلامات التجارية

وافقه شخص آخر الرأي: “يجب أن يكون فيلم Terrifier 2 أكثر الأفلام روعة على الإطلاق.”

تبول وإغماء

تبعه ثالث: “رأيت Terrifier 2 وصرخت وتقيأت وتبولت على نفسي، وبكيت وأغمي عليهم جميعًا في نفس الوقت.”

غرد معجب آخر: “لا تتردد في إلغاء بطاقة الرعب الخاصة بي ، لكن مشهد غرفة النوم في Terrifier 2 جعلني أشعر بالمرض ، وكان علي أن أتوقف للحظة قبل أن أواصل”.

كان الفيلم مزعجًا للغاية ، في الواقع ، في بعض دور السينما ، تم تسليم أكياس القيء ذات العلامات التجارية للجماهير ، والتي تحتوي على صورة الشخصية الرئيسية في الفيلم Art the Clown مع ملصق تحذيري.

كُتب على الكيس: “تحذير ، يتم توفير كيس القيء هذا بسبب العنف الشديد والدم المفرط لهذا الفيلم … من المضمون أنه سيتسبب في اضطراب الجهاز الهضمي.”

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو إباحي لابنة فنانة عربية مشهورة يغزو مواقع التواصل.. ظهرت عارية مع شاب (شاهد)

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد خسارة باريس بالثلاثة أمام لوريان

كوميديا السودان السوداء.. مواجهة طريفة بين مواطن ولص تابع لقوات الدعم السريع (فيديو)

بسمة بوسيل في اليونان بملابس مثيرة.. هل صدقت إشاعات ارتباطها بـ أحمد أبو هشيمة؟

كريم بنزيما يرزق بطفل ذكر جديد من عشيقته الأمريكية وموقع ينشر صو نارية لها (شاهد)

تغريدة مؤثرة لحفيظ دراجي عن وفاة مشجعة مغربية تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

الكشف عن صور عارية تماماً للعارضة الشهيرة والفاتنة كيت موس بعدسة الجزائري ميشيل هادي! (شاهد)

سلطنة عمان: لحظة العثور على مفقود وادي ضيقة ميتا وتأثر شديد على رجال الإنقاذ

هبة عبوك في وضع غريب والأشواك تملأ وجهها.. ماذا تفعل؟ (شاهد)

أهمها الزيت المقدس الذي تم تقديسه في كنيسة القيامة في القدس.. هذه أدوات تتويج الملك تشارلز الثالث!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC