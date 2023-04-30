فيلم رعب أمريكي يؤدي إلى إغماءات وتبول المشاهدين داخل السينما ما تطلب استدعاء الإسعاف!

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وطن– لقد ترك عشاق الرعب في حالة صدمة بسبب تكملة فيلم رعب أمريكي شهير لدرجة أنهم “فقدوا وعيهم” واضطر بعضهم إلى استدعاء سيارة إسعاف بعد المشاهدة.

تحذيرات صارخة

المحتوى الدموي غير المعقول في فيلم الرعب هذا، حتى في التأثير الصوتي، جعل أشجع محبي الرعب، يرتعدون من الصدمة.

هذا الفيلم هو Terrifier 2 ، تكملة لأول فيلم Terrifier ، الذي صدر في عام 2016.

على الرغم من أن الجزء الثاني صدر في الأصل في أكتوبر 2022 ، إلا أن المعجبين لا يزالون يتحدثون عنه بعد أشهر ، ويصدرون تحذيرات صارخة للمشاهدين الآخرين الذين قد يميلون إلى تجربته.

مساعدة طبية

يتتبع الفيلم فيلم Art the Clown الذي تم إحيائه والذي يقوم بمهمة مرعبة في مقاطعة رونلز حيث يستهدف فتاة مراهقة وشقيقها الصغير في عيد الهالوين.

كان الفيلم المروع مزعجًا للغاية لدرجة أن بعض المشاهدين يحتاجون إلى مساعدة طبية بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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غرد أحد رواد السينما: “تيريفاير 2 – صديقي أغمي عليه في المسرح واستدعى سيارة إسعاف – أوصي بشدة”.

وتابع: “اعتقدتم جميعًا أنني كنت ألعب – لقد كنت ميتًا بشكل خطير عندما قلت أن هذا الفيلم سيجعل معدتك تنقلب.”

لا تذهب للمشاهدة

وأضاف المعجب: “القتلى في هذا الفيلم مروّعون ، مرعبون للغاية. هناك جريمة قتل محددة في هذا الفيلم جعلت حوالي خمسة أو ستة أشخاص يخرجون من المسرح عندما ذهبت لمشاهدته”.

وزاد: “كما قلت قبل أيام قليلة ، هذا الفيلم مزعج للغاية ، لذا إذا كنت تعاني من ضعف في المعدة أو لم تكن من عشاق الرعب المتحمسين وأشياء أخرى ، فلا تذهب لمشاهدته.”

وافقه شخص آخر الرأي: “يجب أن يكون فيلم Terrifier 2 أكثر الأفلام روعة على الإطلاق.”

تبول وإغماء

تبعه ثالث: “رأيت Terrifier 2 وصرخت وتقيأت وتبولت على نفسي، وبكيت وأغمي عليهم جميعًا في نفس الوقت.”

غرد معجب آخر: “لا تتردد في إلغاء بطاقة الرعب الخاصة بي ، لكن مشهد غرفة النوم في Terrifier 2 جعلني أشعر بالمرض ، وكان علي أن أتوقف للحظة قبل أن أواصل”.

كان الفيلم مزعجًا للغاية ، في الواقع ، في بعض دور السينما ، تم تسليم أكياس القيء ذات العلامات التجارية للجماهير ، والتي تحتوي على صورة الشخصية الرئيسية في الفيلم Art the Clown مع ملصق تحذيري.

كُتب على الكيس: “تحذير ، يتم توفير كيس القيء هذا بسبب العنف الشديد والدم المفرط لهذا الفيلم … من المضمون أنه سيتسبب في اضطراب الجهاز الهضمي.”