عشيقة ألان ريكمان.. أحبها لنصف قرن وتزوجها قبل وفاته بـ 4 سنوات فقط

وطن- يحتفي محرك البحث الشهير “غوغل” اليوم، الأحد 30 أبريل/نيسان 2023، بالممثل البريطاني ألان ريكمان – الذي اشتهر بمسرحية “الروابط الخطيرة” أو “Les Liaisons Dangereuses”.

توفي ريكمان في 14 يناير 2016، عن عمر 69 عامًا. وفي مثل هذا اليوم من عام 1987، قدم مسرحيته الشهيرة “الروابط الخطيرة”.

آلان ريكمان، ممثل بريطاني من مواليد 21 فبراير/شباط 1946 في “هامرسميث” توفي في عام 2016 بعد إصابته بسرطان البنكرياس.

Harry Potter, Die Hard, Love Actually—Alan Rickman worked his magic in every role he took on.

Learn more about the beloved English actor in today’s #GoogleDoodle → https://t.co/SNOVdyc7NM pic.twitter.com/p6xbaPZSWq

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 30, 2023