عشيقة ألان ريكمان.. أحبها لنصف قرن وتزوجها قبل وفاته بـ 4 سنوات فقط

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وطن- يحتفي محرك البحث الشهير “غوغل” اليوم، الأحد 30 أبريل/نيسان 2023، بالممثل البريطاني ألان ريكمان – الذي اشتهر بمسرحية “الروابط الخطيرة” أو “Les Liaisons Dangereuses”.

توفي ريكمان في 14 يناير 2016، عن عمر 69 عامًا. وفي مثل هذا اليوم من عام 1987، قدم مسرحيته الشهيرة “الروابط الخطيرة”.

من هو ألان ريكمان؟

آلان ريكمان، ممثل بريطاني من مواليد 21 فبراير/شباط 1946 في “هامرسميث” توفي في عام 2016 بعد إصابته بسرطان البنكرياس.

Harry Potter, Die Hard, Love Actually—Alan Rickman worked his magic in every role he took on. Learn more about the beloved English actor in today’s #GoogleDoodle → https://t.co/SNOVdyc7NM pic.twitter.com/p6xbaPZSWq — Google Doodles (@GoogleDoodles) April 30, 2023

ألان ريكمان هو ممثل بريطاني سينمائي ومسرحي، وعضوًا في فرقة رويال شكسبير، حيث شارك في جميع عروضها المسرحيّة القديمة منها والحديثة.

وزاد من شهرته مشاركته في سلسلة أفلام هاري بوتر، بأدائه دور سيفروس سنيب. كما ترشّح لاستلام العديد من الجوائز كجائزة أفضل ممثل مسرحي، وغيرها من الجوائز.

Google are celebrating Alan Rickman's career today

"After all this time?"

"Always"

I sobbed reading it, sobbed even harder the way Alan delivered it, when the right person becomes our unsung hero, RIP pic.twitter.com/8ax7TtVqfr — JungkookXSim (@JungkookXSim) April 30, 2023

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كان من أبرز أعمال ألان ريكمان المسرحية، “الروابط الخطيرة” وهي مسرحية فرنسية كتبها كريستوفر هامبتون في عام 1985. ومقتبسة من رواية بيير تشودرلوس دي لاكلوس التي تحمل العنوان نفسه، والتي نُشرت عام 1782.

تدور أطوار المسرحية حول اثنين من المنافسين ماكوز دي مارتاي وفيكونت دي فالموت، اللذان استخدما الحديث عن الجنس لإهانة بعضهما البعض.

درس الممثل الإنجليزي التصميم الجرافيكي في كلية تشيلسي للفنون والتصميم والكلية الملكية للفنون.

في عام 1988، لعب ريكمان دور البطولة في دور “هانز جروبر” في فيلم “داي هارد Die Hard”.

كانت شخصية جروبر، الأولى من ثلاثة شخصيات لأشرار ما زالت الذاكرة الجماعية تحتفظ بهم لـ ألان ريكمان: حيث كان شريفًا منحرفا في فيلم مدينة نوتنغهام عام 1991 في فيلم “روبن هود: أمير اللصوص”، بالإضافة إلى دوره “راسبوتين المرعب” في فيلم منصة HBO الشهير عام 1995.

Name an actor who may not always be the main character but always makes the movie they’re in better. — Alan Rickman https://t.co/C44MN9dOBd pic.twitter.com/RV1viWT3Oc — Peter (@PeterP_85) April 29, 2023

ألان ريكمان، الناشط السياسي

ظل ريكمان ناشطًا سياسيًا طوال حياته: فقد ولد، كما قال، “عضوًا يحمل بطاقة في حزب العمال”، وكان منخرطًا بشكل كبير مع جمعيات خيرية بما في ذلك مؤسسة مساعدة فناني الأداء الدولية، التي تسعى إلى مساعدة الفنانين في البلدان النامية والفقيرة.

تحدث ألان ريكمان علنًا عن استيائه من “نهاية هوليوود” لفيلم مايكل كولينز عام 1996، وهو سيرة ذاتية تاريخية عن الحرب الأهلية الأيرلندية، حيث صور إيمون دي فاليرا، وأعرب عن اعتقاده بأن الفن يجب أن يساعد في التثقيف وكذلك الترفيه. قال ذات مرة: “الموهبة هي حادث جيني ومسؤولية”.

التقى هو وزوجته “ريما هورتون” عندما كانا لا يزالان مراهقين. أصبحت هي محاضرة في الاقتصاد وكذلك عضوا مجلس حزب العمال.

في عام 2012، تزوجا، بعد أن كانا معًا منذ عام 1965. كان زعيم حزب العمال “جيريمي كوربين” من أوائل الذين أشادوا عبر تويتر بحفل الزفاف وتلاه الزعيم السابق للحزب “إد ميليباند”.

Wise words from the late, great Alan Rickman. pic.twitter.com/Mp2RWimQDg — James Melville (@JamesMelville) April 30, 2023

كانت وظيفته الأخيرة هي تسجيل تعليق صوتي لفيلم قصير بعنوان “هذه السلحفاة يمكن أن تنقذ الحياة”، وذلك لمساعدة منظمة إنقاذ الطفولة ومجلس اللاجئين.

صدر الفيلم في منتصف ديسمبر 2015، تم تسجيل صوت الفيلم في منزل ريكمان في لندن في نهاية نوفمبر.

لم يفز ريكمان بجائزة الأوسكار أبدًا (حصل على جائزة غولدن غلوب وإيمي وبافتا وغيرها الكثير).