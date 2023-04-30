“ضاعت هيبة جعفر العمدة” .. سخرية واسعة من محمد رمضان بسبب إطلالة غريبة (شاهد)

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وطن– أثار النجم المصري محمد رمضان، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة غريبة، ظهر فيها في أثناء تواجده في أمريكا.

سخرية من محمد رمضان بسبب إطلالة غريبة

ونشر محمد رمضان إطلالته الغريبة، عبر حسابه الرسميّ في انستغرام، وظهر فيها بملابس “غريبة” (بنطال جينز ممزق، تي شيرت وسترة بلون أخضر)، وينتعل في قدميه “شبشب” بلون أخضر أيضاً.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وقابل الجمهور إطلالة محمد رمضان هذه بتعليقاتٍ ساخرة بعد أن قدّم في شهر رمضان مسلسل “جعفر العمدة”، والذي حظي بنسب مشاهدة قياسية.

وقال أحد المعلقين: “أول مرة أشوف محـمد رمضان ع طبيعته”. وكتب آخر: “جعفر العمدة هيبته راحت”. وعلّق ثالث قائلاً: “انا مش عارف انت جعفر العمدة ولا هارلي ولا انت مصري ولا امريكاني ولا انت اي بالضبط”.

وكتبت متابعة: “مش عارفه اشوفه غير بالجلابيه وكبايه الشاي في أيده”. فيما علّق متابع: “حاسه قلب هندي مش عارف لي .. رجع شكلك هندي (محمد شاروخان)”.

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محمد رمضان يطرح أغنية (تي ام او)

وطرح قبل يوم، محمد رمضان على قناته الرسمية في يوتيوب، كليب أغنية (تي ام او TMO)، بالاشتراك مع الفنان الأردني عصام النجار والفنان العالمي ميتري جيمس.

وحظيت الأغنية منذ ساعة طرحها على يويتوب وحتى لحظة كتابة وطن لهذا الخبر، على أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.

بينما قدّمت الأغنية بلهجات متعددة، حيث غنى “رمضان” باللهجة المصرية، وعصام بلهجته الأردنية، فيما غنّى جيمس بلهجته الفرنسية.

مسلسل جعفر العمدة يتخطى 296.7 مليون مشاهدة خلال رمضان

كشفت الصفحة الرسمية لشركة “ميديا هب سعدي – جوهر” المنتجة لمسلسل جعفر العمدة، عن تخطّي مشاهداته الـ296.7 مليون مشاهدة.

وحقّق مسلسل جعفر العمدة للفنان المصري محمّد رمضان، خلال شهر رمضان، نجاحاً لا مثيل له، وأصبح طوال الشهر حديث الناس في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان “رمضان” صرّح عن مسلسل جعفر العمدة، وقال إنّ “العمل تمت مشاهدته من جميع القطاعات. حيث حصلت على قطاعات أخرى من الجماهير شاهدت المسلسل خلال شهر رمضان”.

كما قال: “أناس كثر لم تكن تنوي مشاهدة محمد رمضان ولكن شاهدته وهذا شيء أسعدني، وقدمنا مشروعاً استطاع أن يجذب الناس وهذا هو النجاح”.