شيرين في حضن حسام حبيب بعد سقوطها على المسرح في دبي (شاهد)

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وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب مع زوجها الملحن حسام حبيب، وهو يحتضنها بعد حفلها الذي أحيته في دبي، مساء الجمعة.

وظهرت شيرين وحسام حبيب في الصورة وقد بدت على وجهيهما الإبتسامة، بعد الحفل الذي احيته في كوكا كولا أرينا بدبي.

سقوط شيرين على المسرح في دبي

خلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارعَ بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

ومازحت شيرين الجمهور في الحفل بالقول: “التنورة طلعت طويلة مش عارفة اتصرف..نسيت اقصرها!”.

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وتصدّر هاشتاغ (#شيرين_في_دبي) الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيري ضخم.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن إصابتها في رجلها، بعد تعثّرها وسقوطها المروّع على المسرح خلال غنائها في كوكا كولا أرينا بدبي في الإمارات، مساء الجمعة، وقالت إنها ستطالب بتعويض كبير.

#عرب_وود | شيرين بعد سقوطها: شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال" #شيرين_في_دبي #شيرين #شيرين_عبد_الوهاب pic.twitter.com/iW0AOxJHY3 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) April 28, 2023

لكنّ إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، فأكد عبر حسابه في تويتر أنّ حالة الأخيرة الصحية جيدة بعد وقوعها على مسرح حفلها في دبي، مساء الجمعة.

جمهور #شيرين ، أنا دايما عارف انكم سند و ضهر ليها بس عمري م كنت أتخيل انكم بالحجم و العظمة دي بجد ما شاء الله. عايز اطمنكم إن شيرين بخير و خرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات و إشاعات على رجليها بعد م تحاملت علي نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح. شكرا بجد على كل الحب و الدعم ده 💜 — Eyhab Saleh (@EyhabSaleh) April 29, 2023

إطلالة شيرين في دبي “سيئة جداً”

أثارت إطلالة شيرين، خلال حفلها في دبي، والفستان الذي ظهرت وهي ترتديه، انتقاداتٍ حادّة من الجمهور، حيث اعتبروا انّها لم تُوفّق في اختيار إطلالتها، خاصّة وأنها تأتي بعد غياب طويل.

ارتدت شيرين في الحفل تنورة طويلة باللون البنفسجي، ونسّقت معها تي شيرت باللون نفسه من دار Ralph lauren.

أكملت الفنانة المصرية إطلالتها بالمجوهرات، وانتعلت شوز أبيض زاد من الأخطاء في طلّتها خلال حفل دبي.

من الناحية الجمالية، لجأت إلى مكياج ناعم، ارتكز على أحمر الشفاه النيود، كما اعتمدت تسريحة شعر ويفي تميّز بالفرق الجانبي.

واعتبرت إطلالة شيرين في دبي بأنّها طلّة لا تليق بعودة بعد غياب طويل.