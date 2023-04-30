الأحد, أبريل 30, 2023
الرئيسيةحياتناشيرين في حضن حسام حبيب بعد سقوطها على المسرح في دبي (شاهد)
حياتنا

شيرين في حضن حسام حبيب بعد سقوطها على المسرح في دبي (شاهد)

ظهرت شيرين وحسام حبيب في الصورة وقد بدت على وجهيهما الإبتسامة، بعد الحفل الذي احيته في كوكا كولا أرينا بدبي.

كتب أنس السالم
شيرين في حضن حسام حبيب watanserb.com
شيرين وحسام حبيب
- Advertisement -

وطن – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب مع زوجها الملحن حسام حبيب، وهو يحتضنها بعد حفلها الذي أحيته في دبي، مساء الجمعة.

وظهرت شيرين وحسام حبيب في الصورة وقد بدت على وجهيهما الإبتسامة، بعد الحفل الذي احيته في كوكا كولا أرينا بدبي.

شيرين وحسام حبيب في دبي
شيرين وحسام حبيب في دبي

سقوط شيرين على المسرح في دبي

خلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارعَ بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”.

ومازحت شيرين الجمهور في الحفل بالقول: “التنورة طلعت طويلة مش عارفة اتصرف..نسيت اقصرها!”.

- Advertisement -

وتصدّر هاشتاغ (#شيرين_في_دبي) الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيري ضخم.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن إصابتها في رجلها، بعد تعثّرها وسقوطها المروّع على المسرح خلال غنائها في كوكا كولا أرينا بدبي في الإمارات، مساء الجمعة، وقالت إنها ستطالب بتعويض كبير.

لكنّ إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، فأكد عبر حسابه في تويتر أنّ حالة الأخيرة الصحية جيدة بعد وقوعها على مسرح حفلها في دبي، مساء الجمعة.

إطلالة شيرين في دبي “سيئة جداً”

أثارت إطلالة شيرين، خلال حفلها في دبي، والفستان الذي ظهرت وهي ترتديه، انتقاداتٍ حادّة من الجمهور، حيث اعتبروا انّها لم تُوفّق في اختيار إطلالتها، خاصّة وأنها تأتي بعد غياب طويل.

إطلالة شيرين في دبي غير موفقة بعد غياب watanserb.com
إطلالة شيرين في دبي غير موفقة بعد غياب

ارتدت شيرين في الحفل تنورة طويلة باللون البنفسجي، ونسّقت معها تي شيرت باللون نفسه من دار Ralph lauren.

أكملت الفنانة المصرية إطلالتها بالمجوهرات، وانتعلت شوز أبيض زاد من الأخطاء في طلّتها خلال حفل دبي.

إطلالة شيرين في حفل دبي
إطلالة شيرين في حفل دبي

من الناحية الجمالية، لجأت إلى مكياج ناعم، ارتكز على أحمر الشفاه النيود، كما اعتمدت تسريحة شعر ويفي تميّز بالفرق الجانبي.

واعتبرت إطلالة شيرين في دبي بأنّها طلّة لا تليق بعودة بعد غياب طويل.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل الاجتماعي
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

لماذا اعتبرت إطلالة شيرين في دبي سيئة جداً ولا تليق بعودتها بعد كل هذا الغياب؟ (صور)

حياتنا

“قلة ذوق” .. شيرين تفقد أعصابها في دبي بعد سقوطها وتطالب بتعويض كبير (شاهد)

حياتنا

شيرين في دبي .. سقوط مروّع على المسرح وتتهم هؤلاء! (شاهد)

حياتنا

شيرين عبد الوهاب ستدفع 5 ملايين جنيه لـِ”روتانا” التي يملك أغلبها الوليد بن طلال .. لماذا؟!

حياتنا

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. القصة الكاملة لانفصالهما مجدداً! (شاهد)

حياتنا

من غرفة النوم بصدر مكشوف.. ابنة شيرين عبدالوهاب المراهقة وإطلالة فاضحة

حياتنا

وزن شيرين ليس عائقاً أمام حسام حبيب.. شاهد ماذا فعل معها بعد حفلها بالكويت!(فيديو)

حياتنا

فستان شيرين في الكويت يثير ضجة .. هل هو “روب صباحية”! (شاهد)

حياتنا

شيرين عبدالوهاب تضع نفسها في موقف محرج خلال حفلها بالكويت بسبب حسام حبيب (فيديو)

الهدهد

هل تسبب فضل شاكر باعتقال شيرين عبد الوهاب في لبنان؟ (شاهد)

حياتنا

شيرين تظهر بفيديو جديد في ملهى ليلي والسيجارة والشيشة في يدها (شاهد)

حياتنا

معجبة لبنانية تلتقي شيرين عبدالوهاب وحسام في متجر وما حدث بينهما أثار الجدل! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقاطع “أنوش” الفاضحة تكتب نهايتها.. المحكمة صدمتها بحكم نهائي

طبيبة تحذر من ثلاثة مشروبات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب!

“ضاعت هيبة جعفر العمدة” .. سخرية واسعة من محمد رمضان بسبب إطلالة غريبة (شاهد)

بدون معدات..إليك 4 تمارين يمكنك ممارستها في المنزل لإنقاص الوزن

مبابي ونظرته للمرأة.. كيف أثرت الطريقة القبائلية الجزائرية على الأمر؟! (فيديو)

نورا الزبيري.. تفاصيل مأساوية في وفاة أشهر مشجعة مغربية أثناء مباراة الأهلي (شاهد)

فيديو مفزع لحريق هائل في مقر البنك المركزي السوداني والشرطة توضح

الأطباء في صدمة..العثور على عنكبوب ينسج شبكته داخل أذن امرأة (صور)

لقطات تحرك الصخر لطفل فلسطيني يحتضن ويقبّل قبر والده الشهيد (فيديو)

كرواسون أو بان أو شوكولا: ما المعجنات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC