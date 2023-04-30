سلطنة عمان: لحظة العثور على مفقود وادي ضيقة ميتا وتأثر شديد على رجال الإنقاذ

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وطن – أعلنت السلطات العمانية، العثور على جثة أحد مواطني السلطنة، كان قد فقد في مجرى وادي ضيقة في محافظة الشرقية.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “فرق البحث والإنقاذ بإدارتي الدفاع المدني والإسعاف في شمال الشرقية مسقط وبالتعاون مع طيران الشرطة والأهالي تعثر على المواطن المفقود في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين وهو مفارق للحياة”.

وأرفقت الهئية، تغريدة بنشر عدة صور توثق جانبا من عملية البحث التي تم بذلها على صعيد واسع في الأيام الماضية.

وأظهرت إحدى الصور، لحظة انتشال المواطن العماني المفقود من إحدى البحيرة في وادي ضيقة، وبدت علامات التأثر الشديد على رجال الدفاع المدني.

فرق البحث والإنقاذ بإدارتي الدفاع المدني والإسعاف (#شمال_الشرقية ، #مسقط )

و بالتعاون مع طيران الشرطة ، والأهالي ؛

العثور على المواطن المفقود في مجرى وادي ضيقة بولاية #دماء_والطائيين وهو مفارق للحياة .#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/tBirV0u6NR — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) May 1, 2023

تفاصيل فقدان المواطن العماني

وكان مواقع الأخبار وصحفات التواصل الاجتماعي قد ضجت بالكثير من الأنباء والمعلومات، على مدار الساعات الماضية، بشأن فقدان مواطن من ولاية العامرات في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين.

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والمفقود الذي لقي حتفه هو أيوب بن عامر بن حمود الرحبي من منطقة وادي السرين بولاية العامرات، وقضى عن عمر ناهز 21 سنة.

وبحسب رواية بثها أحد أقاربه، ونقلها موقع “أثير”، كان أيوب يتجول مع مجموعة من الشباب صباح يوم الجمعة، على حافة أحد جبال منطقة (تول) التابعة لولاية دماء والطائيين.

وتزحلقت إحدى رجليه وسقط على رأسه في مجرى الوادي المتجه باتجاه سد وادي ضيقة في منطقة المزارع بولاية قريات.

وكانت هيئة الدفاع المدني والإسعاف قد قالت في وقت سابق، إن فرق الإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‫شمال الشرقية‬ تواصل عمليات البحث والتعامل مع حادث غرق مواطن بمجرى وادي ضيقة بولاية ‫دماء والطائيين‬ بإسناد من إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‫مسقط‬ ومجموعة من الأهالي.