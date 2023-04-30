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سلطنة عمان: لحظة العثور على مفقود وادي ضيقة ميتا وتأثر شديد على رجال الإنقاذ

الشاب أيوب كان  يتجول مع مجموعة من الشباب على حافة أحد جبال منطقة تول وتزحلقت إحدى قدميه وسقط في مجرى الوادي

كتب خالد السعدي
العثور على جثة ايوب الرحبي watanserb.com
عمليات البحث عن المفقود أيوب الرحبي
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وطن – أعلنت السلطات العمانية، العثور على جثة أحد مواطني السلطنة، كان قد فقد في مجرى وادي ضيقة في محافظة الشرقية.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر: “فرق البحث والإنقاذ بإدارتي الدفاع المدني والإسعاف في شمال الشرقية مسقط وبالتعاون مع طيران الشرطة والأهالي تعثر على المواطن المفقود في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين وهو مفارق للحياة”.

وأرفقت الهئية، تغريدة بنشر عدة صور توثق جانبا من عملية البحث التي تم بذلها على صعيد واسع في الأيام الماضية.

وأظهرت إحدى الصور، لحظة انتشال المواطن العماني المفقود من إحدى البحيرة في وادي ضيقة، وبدت علامات التأثر الشديد على رجال الدفاع المدني.

تفاصيل فقدان المواطن العماني

وكان مواقع الأخبار وصحفات التواصل الاجتماعي قد ضجت بالكثير من الأنباء والمعلومات، على مدار الساعات الماضية، بشأن فقدان مواطن من ولاية العامرات في مجرى وادي ضيقة بولاية دماء والطائيين.

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والمفقود الذي لقي حتفه هو أيوب بن عامر بن حمود الرحبي من منطقة وادي السرين بولاية العامرات، وقضى عن عمر ناهز 21 سنة.

المفقود الذي لقي حتفه هو أيوب بن عامر بن حمود الرحبي

وبحسب رواية بثها أحد أقاربه، ونقلها موقع “أثير”، كان أيوب يتجول مع مجموعة من الشباب صباح يوم الجمعة، على حافة أحد جبال منطقة (تول) التابعة لولاية دماء والطائيين.

وتزحلقت إحدى رجليه وسقط على رأسه في مجرى الوادي المتجه باتجاه سد وادي ضيقة في منطقة المزارع بولاية قريات.

وكانت هيئة الدفاع المدني والإسعاف قد قالت في وقت سابق، إن فرق الإنقاذ في إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‫شمال الشرقية‬ تواصل عمليات البحث والتعامل مع حادث غرق مواطن بمجرى وادي ضيقة بولاية ‫دماء والطائيين‬ بإسناد من إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‫مسقط‬ ومجموعة من الأهالي.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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