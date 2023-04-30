دنيا بطمة تغيظ الجزائريين بالرقص على هذه الأغنية في حفلة خاصة (فيديو)

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وطن– تجاهلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أزمة أغنية “غزالي”، التي تمّ حذفها من قناتها على “يوتيوب”، بعد هجومٍ جزائري عليها.

راي جزائري

وقامت دنيا بطمة بإحياء حفل زفاف، تعمّدت فيه غناء الراي الجزائري.

وأشعلت دنيا حفل الزفاف بالرقص مع مطرب آخر، والقفز وتحفيز الحاضرين على التفاعل.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

واعتبر الناشطون أنّ دنيا بطمة تردّ بأداء الراي الجزائري، على الهجوم الذي دفعها إلى حذف أغنية “غزالي”، بتهمة أنها سرقت الأغنية وعدم أخذ الموافقة من صاحب الأغنية الأصلي.

View this post on Instagram A post shared by Dunia Batma 🇲🇦 🎤 (@dunia_batma)

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الأغاني المغربية أولى

وردّت دنيا بطمة على الهجوم وسبب الحذف قائلة: “بخصوص cover غزالي… أنا لي حيدتو حمست به فانزاتي على بال مينزل برومو أغنيتي (تصبيرة).. يعني ومن بعد حيدتو باش يبقى تواسع الأغنية المغربية لها الاولوية انها تكون بوحدها في قناتي احبكم فانزاتي”.

وتابعت في ستوري آخر: “ولكن لي عجبتهم أغنية غزالي بصوتي غنزلها لكم من بعد في الانستغرام واستمتعو حبايبي احبكم”.

لكن صاحب الأغنية الأصلية، فنان الراي الجزائري، موح ميلانو، شكّك في أن تكون دنيا قد حذفت الأغنية بنفسها.

تراث جزائري

وقال موح ميلانو عبر حسابه على “تيك توك”، إنّ الأغنية تعود له، وهي في الأصل من التراث الجزائري.

ونفى ميلانو أن يكون قد حذف الأغنية بنفسه، مشيراً إلى أن الشركة مالكة الحقوق للأغنية هي من فعلت ذلك وحذفتها.

أما طليقها المنتج البحريني محمد الترك، فقد ردّ على مَن شكّك بأنه هو من قام بحذفها، وقال خلال بث مباشر: “وصلتني رسائل منكم تتهمونني وتلومنني.. أنا لا أدري ما يقع، لأكتشف أن الفنانة أصدرت أغنية وتم حذفها من قناة ثانية، ويقولون إنني السبب”.

وتابع: “أريد فقط توضيح بعض الأمور، إدارة الأعمال تتطلب دراسة ووعي ببعض الأساسيات قبل القيام بعمل ما.. بحكم أنني أملك قناة أي شخص طرح أغنية خاصة بقناتي أو تحمل حقوقي، سيكون لدي الحق في حذفها.. إلا في حالة كنت شخصاً مهنياً واستأذنت من صاحب الأغنية”.

“زيديني”

هذا وقد طرحت دنيا بطمة أغنيتها الجديدة “زيديني” أخيراً بعدما قامت بتأجيلها، احتراماً لظروف صديقها الفنان سعد لمجرد وعائلته.

وتُوجّه دنيا خلال الأغنية اعتذاراً إلى نفسها على كلّ ما تحملته من معاناة في حياتها، وتعرّضها للخيانة من طرف أشخاص مقربين.