تغريدة مؤثرة لحفيظ دراجي عن وفاة مشجعة مغربية تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

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وطن – أثير تفاعل كبير مع تغريدة كتبها المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، عن وفاة مشجعة خلال مباراة نادي الرجاء المغربي والأهلي المصري، وأحداث الشغب في مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في موقعتي إياب دوري أبطال إفريقيا.

وقال دراجي في تغريدته على موقع تويتر: “وفاة مشجعة مغربية (رحمها الله)، وإصابة العشرات قي مدخل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قي المغرب بسبب تدافع المناصرين عند بوابة الدخول لحضور مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري، وتسجيل عشرات المصابين في مدرجات ملعب رادس بسبب أحداث شغب بين شوطي مباراة الترجي وش. القبائل في نصف نهائي دوري الأبطال.. اللطف يارب”، كما نشر صورة للفتاة المتوفاة وأحداث التدافع، بجانب لقطات من أعمال الشغب.

وفاة مشجعة مغربية (رحمها الله)، وإصابة العشرات قي مدخل ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قي المغرب بسبب تدافع المناصرين عند بوابة الدخول لحضور مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري، وتسجيل عشرات المصابين في مدرجات ملعب رادس بسبب أحداث شغب بين شوطي مباراة الترجي وش. القبائل في نصف نهائي… pic.twitter.com/GE4XthU6bM — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 30, 2023

تفاعل واسع

أثارت التغريدة تفاعلا واسعا بين النشطاء، فقال الصحفي محمد زيادة: “وفي ولد مغربي بُتًرت يده في التدافع عند الباب .. لا حول ولا قوة إلا بالله”.

وفي ولد مغربي بُتًرت يده في التدافع عند الباب .. لا حول ولا قوة الا بالله — محمد زيادة (@ziadamoh) April 30, 2023

وكتب ناشط جزائري: “كما يقولو المراركة تربية ملوك.. ربي يرحمها والله يصلح الحال”.

كما يقولو المراركة “تربية ملوك” ربي يرحمها ,,والله يصلح الحال — 🇩🇿 موسطاش 🇩🇿 (@DzMedoo) April 30, 2023

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وتفاعل آخر: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربي يرحمها ويصبر أهلها.. سؤال لماذا لا نرى مثل هذه ذي المظاهر في بطولات المنتخبات ولكن بطولات الأندية كارثة كارثة مازالت إفريقيا بعيدة عن قوانين صارمة في التعامل مع العنف و سوء التظيم في ملاعب الأندية”.

لا حول ولا قوة إلا بالله

ربي يرحمها ويصبر أهلها

سؤال لماذا لا نرى مثل هذي المظاهر في بطولات المنتخبات ولكن بطولات الأندية كارثة كارثة

مازالت افريقيا بعيدة عن قوانين صارمة في التعامل مع العنف و سوء التظيم في ملاعب الأندية — aek_ysn_🇩🇿 (@aek_ysn) April 30, 2023

وغرد ناشط: “الحديث عن الظروف التي لعبت فيها شبيبة القبائل يجب أن لا يكون بطريقة عابرة ، لازم تدخل فوري على كل المستويات سواء في الكاف أو مع إدارة الترجي لأنه كان من الممكن أن تحدث أمور خطيرة خاصة و المنشار الكهربائي حاضر”.

الحديث عن الظروف التي لعبت فيها شبيبة القبائل بالأمس يجب أن لا يكون بطريقة عابرة ، لازم تدخل فوري على كل المستويات سواء في الكاف أو مع إدارة الترجي لأنه كان من الممكن أن تحدث أمور خطيرة خاصة و المنشار الكهربائي حاضر — Ai med (@loserone87) April 30, 2023

وهاجم ناشط جزائري، المغرب قائلا: “بهذا المستوى من التنظيم كيف الكاف منحتهم can 2025 ??؟؟؟؟؟؟!!!!!!!! كأنها زريبة”.

بهذا المستوى من التنظيم كيفاشcaf منحتهم can 2025 ??؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

كانها زريبة 😱😰😨 — 🦋 MalakMimi 🇩🇿 ⭐⭐ 🦋 (@MalakMimiAlger1) April 30, 2023

وفاة مشجعة الترجي

وتوفيت مشجعة لنادي الرجاء المغربي، قبل فريقها مع الأهلي المصري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، خاصة أنه قبل المباراة، وتحدث إعلام محلي عن سوء تنظيم خارج الاستاد، الأمر الذي تطور لاشتباكات حول محيط مركب محمد الخامس، وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف، وهو ما خلق موجة من التدافع، تسببت في دهس الفتاة بالأقدام.

وأظهرت مقاطع فيديو، تدافع مجموعة من جماهير الرجاء البيضاوي محاولة الدخول من إحدى البوابات التي كانت مغلقة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإبعادهم، بينما كانت مدرجات الملعب مملوءة.

وتسببت هذه الاضطرابات في وفاة مشجعة تبلغ من العمر 29 عاما، فيما رجح مصدر رسمي أن تكون الوفاة حدثت بسبب “عارض صحي ألم بالضحية”.

بدوره، دعا مسؤول في الدار البيضاء، إلى التحقيق في أسباب “الكارثة” التي خلفت وفاة مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي، وقال عضو لجنة تتبع الملعب المشرفة على مراقبة الشركة التي تسيره، كريم الكلايبي: “حاليا لا نحمل المسؤولية لأحد، لكننا ندعو إلى فتح تحقيق لنعرف من المسؤول عن هذه الكارثة، ولماذا كان عدد الجماهير يفوق عدد التذاكر التي تم إصدارها؟”.

وأوضح أن عدد التذاكر التي طرحت للبيع لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للملعب، لكنه امتلأ عن آخره من دون أن تتمكن العديد من الجماهير من الدخول، فهل وقع تزوير تذاكر مثلا؟، وفق تساؤله.

في غضون ذلك، شهدت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، بين شوطيها، أحداث شغب بين الأمن التونسي وجمهور الفريق المضيف، ما تسبب في تأخير انطلاق الشوط الثاني نحو نصف ساعة.

ففي أثناء فترة الراحة بين الشوطين، حدثت اشتباكات بين جماهير الترجي وقوات الأمن، وألقى المشجعون ألعابا نارية نحو أرضية الملعب، مما دفع الحكم بتأخير انطلاق الشوط الثاني حفاظا على أرواح اللاعبين.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، منع دخول الملاعب لمن هم دون 18 عاما، بعد أحداث الشغب التي شهدها ملعب حمادي العقربي برادس.

فيما أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري، عن تقدمه بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد فريق الترجي التونسي، بسبب أحداث الشغب التي قام بها أنصار أصحاب الأرض.

وقال بيان صادر عن النادي الجزائري، إن إدارته قررت رفع شكوى رسمية إلى الكاف، للاعتراض على أحداث الشغب التي قامت بها جماهير الترجي التونسي خلال مواجهة الفريقين.

وأوضح بيان النادي الجزائري أنه طلب إيقاف المباراة بسبب الخوف على سلامة المشجعين ووفد الفريق.