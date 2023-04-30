تعامل أردوغان مع أزمة السودان.. الرئيس التركي يخشى الرهان على الحصان الخاسر

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وطن – “كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخترق إبرة حذرة في الصراع على السلطة في السودان.. فقد تعلم بعض الدروس من الصراعات في سوريا وليبيا ومصر”، هكذا استهلّ موقع المونيتور تقريرا له، بشأن كيفية تعامل تركيا مع الأزمة الجارية حاليا في السودان.

قال التقرير: “مثل العديد من القادة الآخرين، تواصل أردوغان مع طرفي الأزمة – الفريق عبد الفتاح البرهان، القائد الفعلي للسودان وقائد قواته المسلحة، والفريق محمد دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية – منذ اندلاع الاشتباكات الدامية في منتصف أبريل. وفي مكالمات هاتفية في 20 أبريل، حث أردوغان الزعيمين العسكريين على العودة إلى الحوار وعرض التوسط”.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، اقترح أردوغان إجراء مفاوضات مباشرة بين الجانبين في أنقرة ، لكن كلاهما رفض.

عمل أنقرة المتوازن

سعى أردوغان إلى إقامة علاقات متوازنة مع القادة العسكريين في السودان منذ الإطاحة بحليفه المقرب عمر البشير عام 2019.

حميدتي ، الرجل الثاني في مجلس السيادة الذي يدير السودان ، كان قد دعم معارضي حلفاء تركيا في ليبيا ، حيث قدم قوات لخليفة حفتر لحصار طرابلس وعمل مع مجموعة فاغنر الروسية.

كما عزز العلاقات الوثيقة مع الإمارات العربية المتحدة، حيث انضمت قوات الدعم السريع إلى التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن. كانت تحالفات حميدتي مزعجة لأنقرة في ضوء الجهود الإنسانية المكثفة التي تبذلها تركيا في جنوب دارفور، معقل قوات الدعم السريع.

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ومع ذلك ، خففت أنقرة انزعاجها. بعد كل شيء، دعَّم حميدتي البشير، الذي أقام معه أردوغان علاقات استراتيجية. رأت الحكومة التركية في الإطاحة بالبشير إلى حد كبير من عمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر ، التي كانت علاقاتها مع تركيا متوترة في ذلك الوقت، لكن حرصًا على إنقاذ الصفقات الموقعة مع البشير ، اختار أردوغان الانسجام مع الحكام الجدد للبلاد.

يرتبط نهج أنقرة البراغماتي بالدروس المستفادة من الكوارث في تدخلاتها السياسية والعسكرية بعد الربيع العربي. كما أن إصلاحها للسياج مؤخرًا مع الإمارات والسعودية ومصر ، فضلاً عن تواصلها مع القوات الليبية الشرقية ، لم يترك لها أي أرضية لتوجيه إصبعها على حميدتي.

المصالح التركية في خطر

اكتسبت العلاقات التركية السودانية زخمًا مع زيارة أردوغان للخرطوم عام 2017 ، وبلغت ذروتها في صفقة تأجير جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر لتركيا لإعادة تطويرها ، إلى جانب خطط لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الاقتصادي. في عام 2018 ، وقعت شركة تركية عقدًا بقيمة 1.1 مليار دولار لبناء مطار جديد في الخرطوم.

أثارت صفقة سواكن غضب القاهرة والرياض وسط تقارير عن خطط تركية لبناء قاعدة بحرية في الجزيرة، التي كانت ذات يوم موقعًا عثمانيًا ، للحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر.

مع الإطاحة بالبشير ، أصبح ما مجموعه 22 اتفاقية موقعة مع السودان في حالة من عدم اليقين. استضاف نائب الرئيس فؤاد أوقطاي حميدتي في أنقرة في مايو 2021 ثم البرهان في أغسطس من ذلك العام. تم توقيع صفقات جديدة ، بما في ذلك تأجير السودان 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لتركيا.

وفي علامة أخرى، كرم البرهان السفير التركي عرفان نزير أوغلو تقديراً لمساهماته في العلاقات الثنائية. وفي حديثه في نهاية فترة ولايته في الخرطوم في سبتمبر / أيلول ، أشاد نزير أوغلو بالتحول السلس في العلاقات الثنائية بعد الإطاحة بالبشير.

وقال السفير: “لم نتدخل في سياساتهم الداخلية ولم ننحاز إلى أي طرف. لقد اتبعنا سياسة الصبر وحصلنا على استجابة إيجابية”.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أي شيء ملموس بشأن صفقة سواكن وخطط تركيا لبناء منشآت تدريب عسكرية في السودان. من المحتمل أن يكون لهذا علاقة بالتحفظات من الرعاة الخليجيين للقيادة العسكرية السودانية.

وفي الوقت نفسه ، لا تزال التجارة الثنائية محدودة عند 680 مليون دولار اعتبارًا من عام 2022 – وهو بعيد كل البعد عن الهدف البالغ 10 مليارات دولار الذي تم تحديده خلال حكم البشير.

العلاقات التركية السودانية على المحك

يشكل التصعيد في السودان اختبارًا جديدًا للعلاقات الثنائية. يصف حميدتي البرهان بأنه “إسلامي متطرف” ، وخطابه الطويل الأمد ضد جماعة الإخوان المسلمين يتردد صداه مع الخلافات الداخلية في تركيا.

في الوقت الحالي ، لا يزال أردوغان ورفاقه يميلون إلى النظر إلى كلا الجانبين كأصدقاء ، ولكن في نهاية اليوم، قد تختار أنقرة دعم البرهان لدعم العلاقة المؤسسية بين البلدين ، كما يبدو أن القاهرة تفعل ذلك.

أحد السيناريوهات المقلقة لأنقرة هو أن الفشل في التوصل إلى حل وسط قد يؤدي إلى سيطرة قوات الدعم السريع على دارفور والولايات الجنوبية والتعاون مع حفتر في ليبيا.

لكن حميدتي أقام علاقات عملية ليس فقط مع دول الخليج ، لكن أيضًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل. مثل أردوغان ، سعى إلى الاستفادة من التنافس الغربي الروسي وتقديم نفسه كزعيم يمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ويكافح من أجل الديمقراطية. وعلى الرغم من سمعة قطر كداعم رئيسي للإخوان المسلمين ، فقد أشاد بأمير قطر لاستضافته كأس العالم لكرة القدم. يمكن لمثل هذه البراغماتية الوافرة أن تستوعب أردوغان أيضًا.

كان أردوغان يقضي وقته في السودان ، حريصًا على عدم الرهان على الحصان الخطأ ، بينما يستعد لاختبار إعادة انتخاب حاسم الشهر المقبل. يتوافق منهجه مع أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وهي منع روسيا من الحصول على قواعد في ليبيا والسودان.