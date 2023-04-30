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بصورة مثيرة.. رونالدو يحسم جدل انفصاله عن جورجينا (شاهد)

في الآونة الأخيرة تحدثت تقارير إسبانية عن خلافات بين الثنائي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة

كتب خالد الأحمد
رونالدو يحسم جدل انفصاله عن جورجينا watanserb.com
رونالدو يحسم جدل انفصاله عن جورجينا
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وطن- حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغز التي تقيم معه في السعودية.

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

رونالدو ينشر صورة رومانسية مع جورجينا

وفي الآونة الأخيرة نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة، في تطور لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر) تحدثت تكهنات بأن العلاقة يمكن أن تكون على المحك في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

واتصل شاهد بالصحفي الإسباني أبيل بلانيليس ليخبره بكل ما حدث بين الزوجين، فيما يبدو أنه أحد أعنف المعارك بينهما ، قبل ركوب الطائرة مباشرة، كما كشف كيف تصرف كل واحد منهم بعد الخلاف الهائل.

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ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقتما كان “الدون” يمثل ريال مدريد.

ثم استمرت العلاقة خلال تواجده في يوفنتوس ومانشستر يونايتد ثم النصر السعودي حاليًا.

رونالدو يؤكد على حبه لجورجينا

وردًا على تلك التقارير التي أحدثت بلبلة واسعة مؤخرا، نشر رونالدو صورة رومانسية له مع جورجينا.

حيث ظهرا وهما يتناولان مشروبا ويقبلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق “في صحة الحب”.

وكانت جورجينا قد نشرت بنفسها في وقت سابق عبر خاصية ستوري بحسابها على إنستغرام، صورة للسماء في الليل مع كلمات أغنية If I Die من تأليف روميو سانتوس.

وتقول كلمات الأغنية: “الحاسد يخترع الشائعات والنمام ينشرها، فيصدقها الأحمق”.

ووصفت صحيفة “ذا صن” منشور جورجينا رودريغز بأنه رد على الأنباء التي لاحقتهما مؤخرا، وأن صاحبة الـ29 أجبرت على الرد على مزاعم غضب كريستيانو رونالدو منها.

رونالدو يؤكد على حبه لجورجينا
رونالدو يؤكد على حبه لجورجينا

وكانت صحف إسبانية قد قالت إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز يمران بلحظة معقدة ، بسبب الاختلافات الشديدة التي نشأت بينهما.

وبحسب موقع mtmad فإن الزوجين المشهورين سيجدان نفسيهما في مواجهة أزمة قادرة على إنهاء خطط زواجهما ، مما يزيد من حدة اللحظة الصعبة التي يعيشها ‘CR7’ في الأراضي العربية ـ السعودية ـ .

وليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، على شفاه الجميع بشكل غير إيجابي ولكنها ظهرت إلى العلن بشكل متزايد منذ أشهر.

وأنجب رونالدو من جورجينا، التي ترعى كل أبنائه، الطفلة آلانا مارتينيا في 2017، ثم بيلا في 2022، بينما توفي لهما طفل عند ولادته مع بيلا، في العام الماضي.

المصدرتويتر، صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، موقع mtmad، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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