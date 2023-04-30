بصورة مثيرة.. رونالدو يحسم جدل انفصاله عن جورجينا (شاهد)

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وطن- حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة بخصوص وجود خلافات جوهرية مع شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغز التي تقيم معه في السعودية.

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

رونالدو ينشر صورة رومانسية مع جورجينا

وفي الآونة الأخيرة نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة، في تطور لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر) تحدثت تكهنات بأن العلاقة يمكن أن تكون على المحك في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

واتصل شاهد بالصحفي الإسباني أبيل بلانيليس ليخبره بكل ما حدث بين الزوجين، فيما يبدو أنه أحد أعنف المعارك بينهما ، قبل ركوب الطائرة مباشرة، كما كشف كيف تصرف كل واحد منهم بعد الخلاف الهائل.

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ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقتما كان “الدون” يمثل ريال مدريد.

ثم استمرت العلاقة خلال تواجده في يوفنتوس ومانشستر يونايتد ثم النصر السعودي حاليًا.

رونالدو يؤكد على حبه لجورجينا

وردًا على تلك التقارير التي أحدثت بلبلة واسعة مؤخرا، نشر رونالدو صورة رومانسية له مع جورجينا.

حيث ظهرا وهما يتناولان مشروبا ويقبلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق “في صحة الحب”.

وكانت جورجينا قد نشرت بنفسها في وقت سابق عبر خاصية ستوري بحسابها على إنستغرام، صورة للسماء في الليل مع كلمات أغنية If I Die من تأليف روميو سانتوس.

وتقول كلمات الأغنية: “الحاسد يخترع الشائعات والنمام ينشرها، فيصدقها الأحمق”.

ووصفت صحيفة “ذا صن” منشور جورجينا رودريغز بأنه رد على الأنباء التي لاحقتهما مؤخرا، وأن صاحبة الـ29 أجبرت على الرد على مزاعم غضب كريستيانو رونالدو منها.

وكانت صحف إسبانية قد قالت إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز يمران بلحظة معقدة ، بسبب الاختلافات الشديدة التي نشأت بينهما.

وبحسب موقع mtmad فإن الزوجين المشهورين سيجدان نفسيهما في مواجهة أزمة قادرة على إنهاء خطط زواجهما ، مما يزيد من حدة اللحظة الصعبة التي يعيشها ‘CR7’ في الأراضي العربية ـ السعودية ـ .

وليست هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها العلاقة بين جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو، على شفاه الجميع بشكل غير إيجابي ولكنها ظهرت إلى العلن بشكل متزايد منذ أشهر.

وأنجب رونالدو من جورجينا، التي ترعى كل أبنائه، الطفلة آلانا مارتينيا في 2017، ثم بيلا في 2022، بينما توفي لهما طفل عند ولادته مع بيلا، في العام الماضي.