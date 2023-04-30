الكشف عن صور عارية تماماً للعارضة الشهيرة والفاتنة كيت موس بعدسة الجزائري ميشيل هادي! (شاهد)

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وطن – من المقرر أن يتم عرض لقطات نادرة للعارضة الشهيرة كيت موس التي التقطها المصور الأسطوري الجزائري الأصل ميشيل هادي في معرض في لندن.

وقام ميشيل هادي بتصوير مجموعة من المشاهير ، بما في ذلك جينيفر لوبيز ، وكلينت إيستوود ، وديفيد بوي، وتوباك شاكور ، والسير شون كونري ، وسيعرض صوره لنجوم آخرين مثل أوما ثورمان وليندا إيفانجليستا في معرض التصوير الدولي فوتو لندن هذا الشهر، وفقا لما اوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فقد اكتشف مؤخرًا سلسلة من صور بولارويد النادرة – أثناء تنظيف مخزنه – لعارضة الأزياء البريطانية كيت موس ، حيث قال إنها تبدو “قوية جدًا”، موضحا أن هذه الصور ستكون جزءًا من كتابه الجديد The Legend – Kate Moss.

وقال المصور ، الذي كان لديه استوديوهات في لندن وكاليفورنيا ، “لقد جعلني ذلك سعيدًا جدًا … بالنظر إلى الماضي لأنني قابلت كيت في التسعينيات عندما لم تكن معروفة في لوس أنجلوس”.

وأضاف: “كانت صغيرة وكانت تبدو مثل حورية البحر في كوبنهاغن ، يا إلهي ، هذه الفتاة مثل الحلم … لا تهتم بأي شيء وهي جميلة جدًا.”

وخلال استذكاره للعمل مع كيت موس في جلسة تصوير بلومينغديل بعد لقائها في كاليفورنيا ، قال هادي: “أعتقد أنها في البداية لم تكن تعتقد أنني أحببتها لأنني لم أعمل معها في لوس أنجلوس ، لكنني لم أستطع ، كانت (تعمل) ، أنا خجول مثلها حتى الآن.”

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وتتضمن الصور المعروضة في معرضه بلندن صورًا بالأبيض والأسود تم التقاطها في GQ البريطانية في نيويورك عام 1991 ، حيث تجلس كيت موس على حافة أريكة وصورة أخرى.

لقاء ميشيل هادي مع كيت موس في مهرجان كان السينمائي

واستذكر هادي أيضا لقاء كيت موس في مهرجان كان السينمائي عندما كانت تواعد ممثل هوليوود جوني ديب، حيث قال حينها إنها استقبلته بـ “أجمل رسالة”.

وقال هادي: كانت في ذلك الوقت نجمة كبيرة ، وقالت لي: “إن صورك لجوني جميلة جدًا. سأحب ذلك إذا كنت تستطيع أن تفعل شيئًا كهذا لي”.

وتابع بالقول:” لقد تأثرت للغاية ولكنني محرج للغاية لأنني لم أكن أعرف ماذا أفعل. أعني ، كما تعلمون ، إنها مهمة بالنسبة لي تتجاوز أي شيء ، وعلى أي حال قمت ببعض الصور لها هناك وبعد ذلك”.

أصعب شخص عمل معه ميشيل هادي

وعندما سئل عن الأشخاص الصعبين الذين عمل معهم ، تذكر هادي تصوير شاكور ، الذي جاء للتصوير مع جون سينجلتون – مدير Poetic Justice الذي لعب فيه مغني الراب دور البطولة.

وزعم هادي أن سينجلتون لم يحب أن يرتدي شاكور زي زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج وطلب منه هادي أن يلتقط الصور بدلاً من ذلك.

وسيتم عرض صور هادي في 29 جناح معرض الفنون في التقدم G27 خلال Photo London من 10 إلى 14 مايو ، والتي ستقام في Somerset House.

وفي 13 مايو الساعة 3 مساءً ، سيوقع هادي نسخًا من كتابه عن كيت موس الذي يحتوي على صور بولارويد.

يشار إلى أن المصور الفوتوغرافي الأمريكي-الجزائري الأصل، ميشيل هادي قد عاش حياة صعبة، إذ أمضى سنوات طفولته في دار للأيتام بالولايات المتحدة.

ولم يكن ميشيل هادي يفكر ذات يوم بلقاء المشاهير والنجوم ويصورهم، أمثال: نيكولاس كيج، وكلينت ايستوود، وديفيد بويي، جوني ديب، وكيت موس، وجان بول غوتييه، أوما تورمان، ليزا مينيللي، ايزابيل روسوليني، كينو ريفييز، انجلينا جولي، دينزل واشنطن، مارتن سكورسسي، وغيرهم، حيث كان سره في ذلك أنه لا يجعلهم يشعرون بأنه يلتقط لهم الصور، من خلال اختيار اللحظة المناسبة.

ولأسلوبه الفني ظهرت صوره الفوتوغرافية وكأنها لوحات فنية التقطت بذكاء كبير وتقنية عالية. فقد ارتقى هؤلاء المشاهير والنجوم بالمصور الفوتوغرافي إلى مرحلة متقدمة في مهنة التصوير.

أول معرض لميشيل هادي في الشرق الاوسط

وكان ميشيل هادي قد افتتح معرضه الاول في الشرق الأوسط (18 ــ 31 مارس2012) في غاليري توبي آرت الذي أسسته الشيخة لولو الصباح والمصمم السعودي حاتم عقيل للمرة الأولى في دبي، حيث احتوى على أكثر من 30 صورة فوتوغرافية. وهو أول معرض يقام للفنان في الشرق الأوسط بعد أن أقام العديد من المعارض الفنية في كل من باريس ولندن وبريطانيا وروما وغيرها.

رحلة طويلة من العمل

وعاش ميشيل هادي رحلة هادي الواسعة، انتقل عبرها إلى باريس في عام 1983 وحصل على فرصته الكبيرة في عام 1985 مع مجلة فوغ للرجال، وتبعتها مجلة فوغ الايطالية، كما صور حملات الإعلان والدعاية في دار جيفنشي للأزياء.

وفي عام 1987، انتقل إلى لندن، مع عائلته الصغيرة، المكونة من زوجة وابنين، ونشر صوره في المجلات الانجليزية: مثل ارينا وفيس وجي كيو وفوغ. في عام 1989، انتقل إلى نيويورك وعمل في مجلات مثل ايسكواير، مادموزيل، رولينغ ستون، وديتيلز. وعمل مصورا للأزياء في لندن وباريس ونيويورك.

المغرب أقرب بلد عربي إلى قلب ميشيل هادي

ويشعر ميشيل هادي بأن المغرب أقرب بلد عربي إليه، فذهب لزيارته للمرة الأولى من أجل التصوير لمجلة ارينا، وهي عبارة عن سلسلة من صور الشباب المغربي، واكتشف أنهم لا يختلفون عن شباب ميامي أو لوس انجليس، في ارتيادهم لمقاهي الانترنت والنوادي.

ميشل هادي عمل في السعودية وزار اليمن

وفي تصريحات صحفية سابقة، اعترف ميشيل هادي أنه عمل في المملكة العربية السعودية عندما كان في الـ 22 من عمره، كما كشف أنه زار اليمن، موضحا أنه أهل اليمن أشعروه بأن جذوره تمتد إلى قبيلة آل هادي والحرير والتوابل والألوان.

وعمل ميشيل هادي في كبريات المجلات الفنية أمثال: مجلة فوغ الشهيرة التي استقبلت صوره، وأطلقته في أفق العالمية، لتتوالى المجلات العصرية تنشر صوره منذ ثمانينات القرن الماضي.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير، لم ينس ميشيل هادي ظروفه الصعبة في دار الأيتام، ويقول عنها: “أفترض أن تجربتي في دار الأيتام جعلتني صلباً من الداخل بحيث كنت على استعداد لقبول كل الإهانة والرفض من العالم”.