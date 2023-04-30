الأحد, أبريل 30, 2023
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الأطباء في صدمة..العثور على عنكبوب ينسج شبكته داخل أذن امرأة (صور)

الطريقة الوحيدة لمنع الحشرات من دخول الأذنين هي الحفاظ على مستوى عال من النظافة الشخصية

كتب ايمان الباجي
الأطباء في صدمة..العثور على عنكبوب ينسج شبكته داخل أذن امرأة (صور) watanserb.com
العثور على عنكبوب ينسج شبكته داخل أذن امرأة
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وطن- كشف مقطع فيديو نشره موقع “news18” عن اللحظة التي اكتشف فيها أطباء شبكة عنكبوت مروعة تعيش في أذن امرأة.

شعرت بطنين في أذنها

وفقا للموقع، لجأت المرأة للأطباء بعد أن اشتكت من الحكة وشعرت بطنين في أذنها.

في البداية، حاول الأطباء في مستشفى مقاطعة هويدونغ الشعبية بمقاطعة سيتشوان التحقق مما إذا كانت المرأة مصابة بطنين الأذن وأجروا تنظيرًا داخليًا، ليتفاجأوا بعد ذلك بالمشهد الصادم.

وجدوا الأطباء طبلة أذن مزيفة كانت في الواقع شبكة أنشأها العنكبوت. وبينما بدأوا بتقشير تلك الشبكة وتنظيف الأذن، اندفع عنكبوت المرعب وحاول مهاجمة المنظار.

وجد الأطباء طبلة أذن مزيفة كانت في الواقع شبكة أنشأها العنكبوت

أضرار طفيفة

في النهاية، تمكن الأطباء من إخراج العنكبوت. ولحسن الحظ لم يكن سامًا. كما لم تتعرض المرأة إلا لأضرار طفيفة في قناة أذنها.

وقع الحادث في مقاطعة سيتشوان الصينية في 20 أبريل.

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من جهته، قال الطبيب من قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، هان شينغ لونغ، لوسائل الإعلام المحلية، إن “النسيج الذي صنعه العنكبوت يشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن.”

وأضاف:”عندما دخل منظار الأذن لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي. ولكن عندما تنظر عن كثب، يبدو أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل.”

تمكن الأطباء من إخراج العنكبوت ولحسن الحظ لم يكن سامًا

وتابع موضحََا:”لقد دفعت شبكة العنكبوت جانباً، كانت على وشك الفرار، لكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة.”

كما حذر المستشفى الأفراد من إزالة الأجسام الغريبة من أجسادهم بأنفسهم لأنها قد تسبب إصابات. وحث المستشفى الناس على طلب المساعدة المهنية في مثل هذه الحالات.

حوادث مماثلة

في الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها مثل هذا الحادث المروع.

في السابق ، انتشر على التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعنكبوت يزحف داخل أذن امرأة، حيث كان يتحرك بسهولة خارج أذنها، مما ترك العديد من الأشخاص يشعرون بالاشمئزاز.

وفي عام 2012، توجهت امرأة، تُعرف باسم السيدة لي، إلى مستشفى في الصين بعد أن شعرت بالحكة في أذنها. تم الكشف لاحقًا عن أن عنكبوتًا كان يعيش في قناة أذنها. وربما يكون قد زحف إلى أذنها بينما كانت نائمة في منزلها الذي كان قيد التجديد.
وكان على الأطباء ملء أذن المرأة بمحلول ملحي لمعرفة ما إذا كان العنكبوت سيخرج من تلقاء نفسه. لحسن الحظ، نجحت خطتهم.
المصدرموقع news18، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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