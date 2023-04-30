الأحد, أبريل 30, 2023
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ارتدت بدلة زارا.. إطلالة راقية لـ رجوة آل سيف في جلسة حوارية لولي العهد الأردني (شاهد)

نشطاء كثيرون أشادوا برقي الإطلالة التي ظهرت بها الشابة السعودية رجوة آل سيف التي ينتظرها عرس ملكي على الأمير الحسين

كتب خالد السعدي
رجوة آل سيف منتدى تواصل watanserb.com
إطلالة رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن في منتدى تواصل
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وطن – ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بلقطات تظهر إطلالة السعودية رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة حوارية لولي العهد الأردني ضمن منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، وهي الجلسة التي حضرها أيضا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء.

وتداول العديد من النشطاء، صورا ومقاطع فيديو للإطلالة التي ظهرت بها رجوة، والتي وصفت بأنها إطلالة رائعة وراقية، حيث ارتدت بدلة من شركة زارا تحمل اللون الفوشية.

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وخلال تلك الجلسة، كشف ولي العهد الأردني عن الطريقة التي تعرف فيها على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف، حيث سُئل عن كيفية تعرُّفه على خطيبته، فأجاب: “هذا السؤال وُجِّه لي كثيرا.. قصتنا بسيطة.. كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة وتعرفت عليها من خلالها”.

وأضاف: “بعد ما تعرفنا على بعض فضلنا فترة لا نحكي ولا نشوف بعض.. في يوم مش عارف إيه فكرني بيها وقررت أسأل عنها.. وسبحان الله ،صار النصيب.. أنا الحمد لله بعتبر نفسي محظوظ لإن مش يوم الواحد ممكن يتعرف على حد زي رجوة”.

وأشار ولي العهد الأردني، إلى حفل زفافهم اقترب موعده، مؤكدا أنهما يشعران بالراحة والحماسة، وتمنى السعادة والفرح للجميع.

موعد عقد القران

يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل بعدما أعلن في أغسطس الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

من هي رجوة آل سيف؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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