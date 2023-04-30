ارتدت بدلة زارا.. إطلالة راقية لـ رجوة آل سيف في جلسة حوارية لولي العهد الأردني (شاهد)

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وطن – ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بلقطات تظهر إطلالة السعودية رجوة آل سيف، خطيبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

جاء ذلك خلال حضورها جلسة حوارية لولي العهد الأردني ضمن منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، وهي الجلسة التي حضرها أيضا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعدد من الوزراء.

وتداول العديد من النشطاء، صورا ومقاطع فيديو للإطلالة التي ظهرت بها رجوة، والتي وصفت بأنها إطلالة رائعة وراقية، حيث ارتدت بدلة من شركة زارا تحمل اللون الفوشية.

إطلالة الأميرة الجميلة #رجوة_آل_سيف عروسة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ، من zara 💕 pic.twitter.com/uF0hTLK7Lg — ⚜️ العائلات الملكية ⚜️ (@calm_933) April 29, 2023

إطلالة رجوة آل سيف اليوم خلال تواجدها مع الأمير حسين أثناء مشاركته في تواصل

البدلة من زارا pic.twitter.com/ef0KDHjvK0 — شَمس. (@isun3_1) April 29, 2023

ولي عهد الأردن في منتدى تواصل: تعرفت على #رجوة_آل_سيف عن طريق صديقتها وأعتبر نفسي محظوظًا لأنك لا تتعرف على واحدة مثل رجوة كل يوم. 😍#غرد_بصورة pic.twitter.com/7oQ2omWMAp — أمل ناضرين (@AmalNadhreen) April 30, 2023

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وخلال تلك الجلسة، كشف ولي العهد الأردني عن الطريقة التي تعرف فيها على خطيبته السعودية، رجوة آل سيف، حيث سُئل عن كيفية تعرُّفه على خطيبته، فأجاب: “هذا السؤال وُجِّه لي كثيرا.. قصتنا بسيطة.. كان عندي زميلة في المدرسة صاحبة رجوة وتعرفت عليها من خلالها”.

وأضاف: “بعد ما تعرفنا على بعض فضلنا فترة لا نحكي ولا نشوف بعض.. في يوم مش عارف إيه فكرني بيها وقررت أسأل عنها.. وسبحان الله ،صار النصيب.. أنا الحمد لله بعتبر نفسي محظوظ لإن مش يوم الواحد ممكن يتعرف على حد زي رجوة”.

وأشار ولي العهد الأردني، إلى حفل زفافهم اقترب موعده، مؤكدا أنهما يشعران بالراحة والحماسة، وتمنى السعادة والفرح للجميع.

“بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على وحدة مثل رجوة”.. ولي العهد يتحدث للمرة الأولى عن لقائه الأول بخطيبته رجوة #ولي_العهد #رجوة #الأمير_الحسين #تواصل #هنا_المملكة pic.twitter.com/bvmN82tKSW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 29, 2023

موعد عقد القران

يذكر أن الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل بعدما أعلن في أغسطس الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

من هي رجوة آل سيف؟

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.