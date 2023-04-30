أفضل 5 أنواع من الشاي يمكنك أن تبدأ يومك بها

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وطن- يعتبر الشاي بديلاً جيدًا للقهوة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين ومن المعروف أن هذا المشروب له العديد من الفوائد الصحية.



وفي ما يأتي 5 أنواع من الشاي يمكن أن تبدأ بها يومك، وفقا لما أورده موقع “alarmy“،”

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة وما يكفي من الكافيين ليمنحك دفعة.

كما أنه مشروب يشتهر بفوائده الصحية العديدة وطعمه المنعش. ليس فقط طعمه رائعًا، ولكن له مستويات عالية من مضادات الأكسدة تجعله رائعًا لخفض الكوليسترول، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، وتحسين وظائف المخ.

يعتبر الشاي الأخضر خيارًا رائعًا لأولئك الذين يهتمون بتناول الكافيين لأنه يحتوي على مادة الكافيين أقل من القهوة.

علاوة على ذلك، يقلل الشاي الأخضر من الشهية المتكررة، مما يساعدك على إنقاص الوزن. كما أنه شاي جيد لاضطراب المعدة والاسترخاء.

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الشاي الأسود

الشاي الأسود هو مشروب مثالي بطعمه القوي ورائحته لبدء صباحك.

على الرغم من احتوائه على مادة الكافيين، يعتبر الشاي الأسود مشروبًا مغذيًا له العديد من الفوائد الصحية. هناك العديد من مضادات الأكسدة فيه، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الشاي الأسود في تحسين اليقظة الذهنية والتركيز.

الشاي الماتي

شاي يربا ماتي هو مشروب شهير في أمريكا الجنوبية مصنوع من أوراق نبات يربا ماتي التي تنمو في المناطق الجبلية وفي الغابات.

عند تذوقه لأول مرة، فستشعر أن طعمه مُرّا قليلاََ. ولتعزيز الطعم أو تجنب الطعم المر، يمكنك إضافة بعض السكر أو العسل.

يحتوي متة يربا على مادة الكافيين والمنشطات الأخرى التي يمكن أن تساعد في زيادة طاقتك وتركيزك.

تشير بعض الدراسات إلى أن هذا الشاي قد يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الالتهابات في الجسم.

الشاي الأبيض

محتوى الكافيين في الشاي الأبيض منخفض نسبيًا مقارنة بأنواع الشاي الأخرى. لذلك فهو خيار رائع لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين أو الراغبين في تجنب الشاي الذي يحتوي على نسبة عالية من الكافيين تمامًا.

إلى جانب كونه مشروبًا رائعًا، يحتوي الشاي الأبيض أيضًا على مستوى عالٍ من مضادات الأكسدة والبوليفينول. تحمي المركبات الموجودة في الشاي الأبيض الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة. تناول الشاي الأبيض بانتظام يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.