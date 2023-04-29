والدة أشرف حكيمي برفقة فتاة مغربية فاتنة الجمال.. هل اختارتها زوجة مستقبلية له؟!

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وطن- انتشرت في الآونة الأخيرة صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر سعيدة موح والدة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي إلى جانب شابة مغربية تدعى سارة بلحراري، في أثناء أدائهما العمرة في مكة المكرمة.

ووفقاً لموقع “lepetitjournalmarocain” الناطق بالفرنسية، فقد أثارت هذه الصورة اهتماماً كبيراً لدى مستخدمي إنستغرام، خاصة بعد إعلان انفصال أشرف حكيمي عن زوجته الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك.

وأثار نشر هذه الصورة أيضًا تعليقات، سلّط من خلالها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على اختيار والدة أشرف حكيمي عروساً محلية لتكون زوجة ابنها المستقبلية.

وكانت الشابة المغربية سارة بلحراري قد نشرت صورة لها ولوالدة أشرف حكيمي عبر حسابها على انستغرام عبّرت من خلالها عن إعجابها بوالدة لاعب باريس سان جيرمان، واصفةً إياها بأنها امرأة محبة، لطيفة، حنونة، تقية، مهذبة، راقية ومتواضعة، ذات قلب كبير وابتسامة ثابتة.

كم وصفتها بأنّها “امرأة بِألف رَجُل، الله يحفظها و عُمرة مباركة لينا كاملين ..الله يحفظ ليكم اللّي عزيز عليكم”.

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صورة برفقة والدة أشرف حكيمي وعبد الصمد الزلزولي

كما نشرت “بلحراري” صورةً أخرى لها برفقة والدة أشرف حكيمي ووالدة لاعب المنتخب المغربي أيضاً عبد الصمد الزلزولي.

وعلّقت “بلحراري” على الصورة قائلة: “أوقات جدّ رائعة مِن مكّة المكرّمة مع خالتي سعيدة الغزالة، أمّ اللّاعب أشرف حكيمي و خالتي صليحة الغزالة، أمّ اللّاعب عبد الصمد الزلزولي”.

وأضافت: “كالعادة، منَوّرات ماشاءالله في هذا المَقام المبارك و فهاد العَشر الأواخِر من رمضان ..جميلات قَلباً و قالباً، نِعْمَ الأمّهات الطيّبات، الحَنُونات، الصّالحات، الخَلوقات، الرّاقيات و المُتواضعات، القلب الكبير و الابتسامة الدائمة”.

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وأشار الموقع إلى أنّ سارة بلحراري موظفة في شركة جوجل، الأمر الذي زاد الاهتمام بهذه الصورة.

هبة عبوك تعلن انفصالها عن أشرف حكيمي

يشار إلى أنّه بعد نحو شهر من تفجّر الفضيحة المزعومة، خرجت هبة عبوك في نهاية مارس الماضي عن صمتها، في قضية طلاقها من لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، وأكدت أنّ الإجراءات قد بدأت بالفعل.

وشاركت هبة عبوك عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على إنستغرام، بياناً باللغة الإسبانية، تشير فيه إلى ما عاشته نفسياً في الفترة الأخيرة بسبب قرار الطلاق.

كما أنها طلبت من الجمهور احترام خصوصياتها، وخصوصية أطفالها، عند تداول هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت عبوك، في نفس البيان، إلى أنّ هذا القرار جاء قبل مدة طويلة من الأحداث الأخيرة، واتهامه من طرف فتاة فرنسية بمحاولة اغتصابها، إذ إنه نتج عن هذا القرار التوقّف عن العيش معاً.