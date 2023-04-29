“هذه تهمتي الحقيقية”.. معتز مطر يعلق على حكم السجن المؤبد ضده

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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية عن أحكام أصدرتها الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، السبت، بالسجن المؤبد على الإعلامي والمذيع المصري المعارض معتز مطر و4 آخرين معه، في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

مصر.. المؤبد لمعتز مطر و4 آخرين

وبحسب ما ذكر موقع “القاهرة 24” المحلي، فقد صدر القرار ضد معتز مطر والمتهمين الآخرين بالقضية المزعومة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

الحكم بالسجن المؤبد على الإعلامي #معتز_مطر و4 آخرين بتهمة قيادة "جمـ ـاعة إرهـ ـا بـ ـية" والإضرار "بمصالح البلاد"#قناة_الشعوب pic.twitter.com/pE2UOTYiXL — قناة الشعوب (@AlshoubTv) April 29, 2023

وجاء ضمن التهم المُعلبة التي باتت نهج معروف يتبع نظام السيسي للتنكيل بمعارضيه عبر إطر قانونية: “التخطيط مع قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.”

معتز مطر يعلق من بريطانيا

ورد الإعلامي المصري معتز مطر الذي انتقل مؤخرا من العيش في تركيا إلى بريطانيا، بعد تضييق النظام المصري عليه مستغلا عودة العلاقات مع تركيا، على هذا الحكم ضده.

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وقال “مطر” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، ردا على حكم المؤبد ضده:”حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق .. والله لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها .. لكنها تجاوزت ال 70 على اي حال.”

وأضاف:”وكل التهمة الحقيقية ” كلمة الحق ” او هكذا ازعم .. الله غالب”.

حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق ..

والله لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها .. لكنها تجاوزت ال 70 على اي حال .. وكل التهمة الحقيقية " كلمة الحق " او هكذا ازعم ..

الله غالب pic.twitter.com/BIVblf6XNg — معتز مطر (@moatazmatar) April 29, 2023

رحلة معتز مطر من تركيا إلى بريطانيا

وكان الإعلامي المصري البارز معتز مطر، المعارض لنظام عبدالفتاح السيسي، وبعد فترة انقطاع عن الظهور الإعلامي أعلن في، ديسمبر 2021، عن عودته للظهور الإعلامي بعد توقف برنامجه بأمر من السلطات التركية عقب المصالحة مع مصر.

على بركة الله وبفضله وتوفيقه ..

ها نحن نعود من جديد صوتاً للحق و لساناً للمظلومين صادحين بالحقيقة مطالبين بالعدل .. اوهكذا نزعم .. فنحن قوم لا نهزم .. ننتصر او نموت ..

الله غالب pic.twitter.com/zdflht4yDz — معتز مطر (@moatazmatar) December 12, 2021

ووقتها لاقى إعلان معتز مطر عودته للظهور مرة أخرى، تفاعلا كبيرا من جمهوره الذي أبدى سعادة بالغة بهذا الخبر.

وبالفعل ومنذ هذا التوقيت وحتى اليوم، يطل معتز مطر على جمهوره من خلال برنامجه الجديد الذي يقدمه من بريطانيا.

Look who’s here 😄 مع الصديق العزيز والإعلامي الكبير معتز مطر نورت لندن يا نجم وان شاء الله تنور مكانك وترجع لجمهورك في أسرع وقت وأفضل حال#معتز_مطر pic.twitter.com/w7Jhq8oVrF — Osama Gaweesh (@osgaweesh) December 14, 2021

ويشار إلى أنه في شهر يونيو 2021، أعلن الإعلامي المصري محمد ناصر أيضا التوقف عن تقديم برنامجه عبر مواقع التواصل.

وجاء ذلك وقتها بعد يوم واحد من إعلان مماثل للإعلامي المصري معتز مطر، بطلب من السلطات التركية، بحسب ما أوضح مطر.

وكان معتز مطر، هو الآخر قال وقتها إنه ولأول مرة يطلب من المعارضين المصريين وقف بث برامجهم سواء على القنوات الرسمية أو مواقع التواصل.

وأشار معتز، وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” في ذلك التوقيت، إلى أن هذا الطلب الرسمي وصل إليه من السلطات التركية.

وتوجدات لسنوات عقب انقلاب السيسي على مرسي، في مدينة إسطنبول التركية عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة، على رأسها قنوات الشرق ومكملين ووطن، ركزت في السنوات الثماني الماضية على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.

إلا أن كل ذلك بدأ في التحول بشكل معاكس مؤخرا، عقب مصالحة مصر وتركيا التي تشهد تطورا ملحوظا مؤخرا.