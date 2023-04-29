السبت, أبريل 29, 2023
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“هذه تهمتي الحقيقية”.. معتز مطر يعلق على حكم السجن المؤبد ضده

القضاء المسيس في مصر أصدر حكمه اليوم، السبت، بالسجن المؤبد على الإعلامي المعارض معتز مطر و4 آخرين بتهم دعم الإرهاب المزعومة

كتب باسل النجار
معتز مطر يعلق على حكم السجن المؤبد ضده watanserb.com
معتز مطر يعلق على حكم السجن المؤبد ضده
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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية عن أحكام أصدرتها الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، السبت، بالسجن المؤبد على الإعلامي والمذيع المصري المعارض معتز مطر و4 آخرين معه، في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

مصر.. المؤبد لمعتز مطر و4 آخرين

وبحسب ما ذكر موقع “القاهرة 24” المحلي، فقد صدر القرار ضد معتز مطر والمتهمين الآخرين بالقضية المزعومة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لمنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة.

وجاء ضمن التهم المُعلبة التي باتت نهج معروف يتبع نظام السيسي للتنكيل بمعارضيه عبر إطر قانونية: “التخطيط مع قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة، ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.”

مصر.. المؤبد لمعتز مطر و4 آخرين
مصر.. المؤبد لمعتز مطر و4 آخرين

معتز مطر يعلق من بريطانيا

ورد الإعلامي المصري معتز مطر الذي انتقل مؤخرا من العيش في تركيا إلى بريطانيا، بعد تضييق النظام المصري عليه مستغلا عودة العلاقات مع تركيا، على هذا الحكم ضده.

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وقال “مطر” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، ردا على حكم المؤبد ضده:”حكم بالمؤبد منذ بضع دقائق .. والله لم اعد اعرف عدد السنين التي حكم عليّ بها .. لكنها تجاوزت ال 70 على اي حال.”

وأضاف:”وكل التهمة الحقيقية ” كلمة الحق ” او هكذا ازعم .. الله غالب”.

رحلة معتز مطر من تركيا إلى بريطانيا

وكان الإعلامي المصري البارز معتز مطر، المعارض لنظام عبدالفتاح السيسي، وبعد فترة انقطاع عن الظهور الإعلامي أعلن في، ديسمبر 2021، عن عودته للظهور الإعلامي بعد توقف برنامجه بأمر من السلطات التركية عقب المصالحة مع مصر.

ووقتها لاقى إعلان معتز مطر عودته للظهور مرة أخرى، تفاعلا كبيرا من جمهوره الذي أبدى سعادة بالغة بهذا الخبر.

وبالفعل ومنذ هذا التوقيت وحتى اليوم، يطل معتز مطر على جمهوره من خلال برنامجه الجديد الذي يقدمه من بريطانيا.

رحلة معتز مطر من تركيا إلى بريطانيا
رحلة معتز مطر من تركيا إلى بريطانيا

ويشار إلى أنه في شهر يونيو 2021، أعلن الإعلامي المصري محمد ناصر أيضا التوقف عن تقديم برنامجه عبر مواقع التواصل.

وجاء ذلك وقتها بعد يوم واحد من إعلان مماثل للإعلامي المصري معتز مطر، بطلب من السلطات التركية، بحسب ما أوضح مطر.

وكان معتز مطر، هو الآخر قال وقتها إنه ولأول مرة يطلب من المعارضين المصريين وقف بث برامجهم سواء على القنوات الرسمية أو مواقع التواصل.

وأشار معتز، وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” في ذلك التوقيت، إلى أن هذا الطلب الرسمي وصل إليه من السلطات التركية.

وتوجدات لسنوات عقب انقلاب السيسي على مرسي، في مدينة إسطنبول التركية عدة منصات ووسائل إعلام مصرية معارضة، على رأسها قنوات الشرق ومكملين ووطن، ركزت في السنوات الثماني الماضية على عرض برامج سياسية مناهضة للنظام المصري.

إلا أن كل ذلك بدأ في التحول بشكل معاكس مؤخرا، عقب مصالحة مصر وتركيا التي تشهد تطورا ملحوظا مؤخرا.

المصدريوتيوب، تويتر، موقع "القاهرة 24" المحلي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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