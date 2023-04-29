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رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

3 فرقٍ عربية أفريقية متواجدة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 watanserb.com
مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023
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وطن- حسمت 4 فرقٍ أفريقية بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد ختام منافسات دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية القارية.

ونجح البطل والوصيف كالعادة الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري في الوصول إلى المربع الذهبي، إلى جانب الترجي الرياضي التونسي وصن دوانز الجنوبي الأفريقي في مواجهات هذا الدور.

نتائج مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتمكن البطل الوداد المغربي في خطف بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواصلة الدفاع عن لقبه السابق على حساب سيمبا التنزاني، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح. بنتيجة 4-3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وتغلب صن دوانز على نظيره شباب بلوزداد الجزائري. بسداسية ثمينة مقابل هدفين، كما ونجح الوصيف الأهلي المصري من الفوز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين دون مقابل.

الوداد المغربي
الوداد المغربي

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كما وفاز الترجي الرياضي التونسي بصعوبة على منافسه شيبة القبائل الجزائري. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، المرتقبة بين الفرق الأفريقية الأربعة، كما يلي:

 الوداد الرياضي (المغرب) X صن دوانز (جنوب أفريقيا)

الترجي الرياضي (تونس) X الأهلي المصري

وستنطلق منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في ال12 من شهر مايو/ آيار القادم، على أن تكون منافسات دور الإياب من منافسات هذا الدور في ال19 من الشهر ذاته.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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