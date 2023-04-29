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وطن- حسمت 4 فرقٍ أفريقية بطاقة العبور إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بعد ختام منافسات دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية القارية.

ونجح البطل والوصيف كالعادة الوداد الرياضي المغربي والأهلي المصري في الوصول إلى المربع الذهبي، إلى جانب الترجي الرياضي التونسي وصن دوانز الجنوبي الأفريقي في مواجهات هذا الدور.

نتائج مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتمكن البطل الوداد المغربي في خطف بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواصلة الدفاع عن لقبه السابق على حساب سيمبا التنزاني، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح. بنتيجة 4-3، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

وتغلب صن دوانز على نظيره شباب بلوزداد الجزائري. بسداسية ثمينة مقابل هدفين، كما ونجح الوصيف الأهلي المصري من الفوز على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين دون مقابل.

أبطال ثنائية 2018 و2018-2019 في المربع الذهبي 🟠 بفوزٍ في الذهاب وتعادل في الإياب، الترجي الرياضي يؤمن مقعدًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 🔥 pic.twitter.com/OipDs4BdTL — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 29, 2023

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كما وفاز الترجي الرياضي التونسي بصعوبة على منافسه شيبة القبائل الجزائري. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023

وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، المرتقبة بين الفرق الأفريقية الأربعة، كما يلي:

الوداد الرياضي (المغرب) X صن دوانز (جنوب أفريقيا)

الترجي الرياضي (تونس) X الأهلي المصري

اكتمل نصاب المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا! 🏆 من سيكون طرفي النهائي هذا الموسم؟#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/wDOlDdRSDB — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 29, 2023

وستنطلق منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في ال12 من شهر مايو/ آيار القادم، على أن تكون منافسات دور الإياب من منافسات هذا الدور في ال19 من الشهر ذاته.