لماذا اعتبرت إطلالة شيرين في دبي سيئة جداً ولا تليق بعودتها بعد كل هذا الغياب؟ (صور)

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وطن– أثارت إطلالة الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال حفلها في دبي، مساء الجمعة، والفستان الذي ظهرت وهي ترتديه، انتقاداتٍ حادّة من الجمهور، حيث اعتبروا انّها لم تُوفّق في اختيار إطلالتها، خاصّة وأنها تأتي بعد غياب طويل.

إطلالة شيرين في دبي سيئة جداً

ارتدت شيرين في الحفل تنورة طويلة باللون البنفسجي، ونسّقت معها تي شيرت باللون نفسه من دار Ralph lauren.

أكملت الفنانة المصرية إطلالتها بالمجوهرات، وانتعلت شوز أبيض زاد من الأخطاء في طلّتها خلال حفل دبي.

من الناحية الجمالية، لجأت إلى مكياج ناعم، ارتكز على أحمر الشفاه النيود، كما اعتمدت تسريحة شعر ويفي تميّز بالفرق الجانبي.

واعتبرت إطلالة شيرين في دبي بأنّها طلّة لا تليق بعودة بعد غياب طويل.

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سقوط شيرين على المسرح في دبي

خلال غنائها تعثّرت شيرين على المسرح وسقطت أرضاً، ليسارعَ بعض من كانوا على المسرح لمساعدتها.

وقالت شيرين فور نهوضها عن الأرض: “كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين ما بيتعلموش .. والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!”

ومازحت شيرين الجمهور في الحفل بالقول: “التنورة طلعت طويلة مش عارفة اتصرف..نسيت اقصرها!”

وعبّرت شيرين عن حبّها لجمهورها، وقالت على المسرح: “وحشتوني ..شوشو رجعت مش هغيب عنكم ابدًا”.

وتصدّر هاشتاغ (#شيرين_في_دبي) الترند في موقع تويتر، حيث انتشرت مقاطع وصور من حفل الفنانة في دبي، بحضور جماهيري ضخم.

ويعتبر هذا الحفل ثاني حفل للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة وعلاجها من إدمان المخدرات، حيث أحيت في يناير الماضي حفلاً في الكويت.

شيرين تطالب بتعويض كبير بعد سقوطها

شيرين عبد الوهاب كشفت عن إصابتها في رجلها، بعد تعثّرها وسقوطها المروّع على المسرح خلال غنائها في كوكا كولا أرينا بدبي في الإمارات، مساء الجمعة، وقالت إنها ستطالب بتعويض كبير.

وقالت شيرين بعد سقوطها: “شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال”.

#عرب_وود | شيرين بعد سقوطها: شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال" #شيرين_في_دبي #شيرين #شيرين_عبد_الوهاب pic.twitter.com/iW0AOxJHY3 — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) April 28, 2023

وأكد إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنّ حالة الأخيرة الصحية جيدة بعد وقوعها على مسرح حفلها في دبي، مساء الجمعة.

وقال صالح عبر حسابه في تويتر: “جمهور شيرين أنا دايمًا عارف أنكم سند وضهر ليها.. بس عمري ما كنت أتخيل أنكم بالحجم والعظمة دي بجد ما شاء الله.. عايز أطمنكم إن شيرين بخير.. وخرجت من المستشفى بعد شوية فحوصات وإشاعات على رجليها.. بعد ما تحاملت على نفسها عشان تكمل الحفل بنجاح.. شكرًا بجد على كل الحب والدعم ده”.