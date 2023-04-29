“صور تهريب عمر البشير من السجن بمروحية عسكرية” تقلب السودان والجيش يصدر بيانا

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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بمعلومات وصور يزعم مروجوها أنها تخص هروب الرئيس السابق عمر البشير من البلاد، وذلك في أعقاب الفوضى العارمة التي يعيشها السودان، والتي تخللها اقتحام السجون.

ونشر نشطاء زعموا أنها توثّق هروب الرئيس السوداني عمر البشير على متن مروحية عسكرية، وقيل إنّه تم تهريبه من مستشفى علياء التخصصي إلى قاعدة غرب أم درمان، وكانت مروحية عسكرية في انتظاره هناك.

أحدثت هذه الصور، ضجة واسعة في السودان، وجرى تداولها على نطاق واسع، بالإشارة إلى هروب الرئيس السابق، الذي أزيح من السلطة في العام 2019، من السجن في ظلّ فوضى كبيرة في السودان مع تواصل المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوّات الدّعم السّريع.

حقيقة الصور

إلا أن التفتيش عبر محركات البحث أظهر أن الصور التي تم التقاطها لتشير إلى أنها تخص عملية هروب البشير، تم اقتطاعها من فيديو منشور قبل أشهر على اندلاع المعارك في السودان على موقع تيك توك، وتحديدا في يناير الماضي.

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ففي تلك الأثناء، تحدثت وسائل إعلام محلية عن حضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان كرنفال تخريج عدد من الدفعات الجديدة في الكلية الحربية السودانية وجامعة كرري بإستاد الكلية الحربية بمنطقة وادي سيدنا.

وعمر البشير يواجه أحكاماً بالسجن بتهم الفساد وغسيل الأموال وتنفيذ انقلاب عام 1989

الجيش يعلق على أنباء هروب البشير

وكان الجيش السوداني قد أصدر بيانا ردا على الانتشار الواسع لمعلومة تهريب عمر البشير من محبسه، وقالت إن البشير لا يزال مستشفى سجن كوبر تحت الحراسة، رفقة عدد من أعوان نظامه وهم بكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد الطيب الخنجر، ويوسف عبد الفتاح.

وأوضح الجيش أن البشير والأربعة الآخرين محتجزون في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة السودانية بعد توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع الاشتباكات الأخيرة، وذلك بسبب ظروفهم الصحية.

وفي الأيام الماضية، شهد السودان فراراً جماعياً لسجناء في عدد من السجون بعد اقتحامها، وأبرزها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم الذي يضم عمر البشير.

هروب مجرم الحرب أحمد هارون

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بشأن تهريب السجناء، فيما برز إلى الواجهة هروب أحمد هارون، أحد مساعدي عمر البشير المطلوب مثله بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من سجن كوبر في الخرطوم، مع مسؤولين آخرين من النظام السابق.

ووجه هارون رسائل للسودانيين في تلك الظروف، قال فيها: “نؤكد وقوفنا معكم في خندق الوطن لمنع اختطافه لصالح مشروع أسري مدعوم دوليا وإقليميا متجاوزين كل ما حدث منذ انقلاب 11 أبريل 2019”.

وأضاف: “نقول ذلك بأقوى العبارات رغم ظلم سلطة انقلاب 11 أبريل، بما في ذلك حبسنا كرهائن لديها لإرضاء قوى سياسية وأخرى إقليمية ودولية ثبت الآن أنها العدو الأول للشعب السوداني وللسلطة القائمة، وهي من تسببت في الحرب الدائرة الآن”.