صنعت خصيصا للسلطان قابوس بن سعيد.. بيع ساعة نادرة جداً في مزاد موناكو بمبلغ خيالي! (شاهد)

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وطن- شهد مزاد موناكو بيع واحدة من أندر الساعات في العالم من ماركة “باتيك فيلب نوتلس” مختومة بالخنجر العماني، بمبلغ يزيد عن نصف مليون ريال عماني (ما يعادل مليون وثلاثمائة ألف دولار).

وتعتبر ساعة ساعة باتيك فيليب نوتيلوس من أوائل إصدارات الفولاذ من باتيك فيليب، والتي صنعت خصيصاً لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

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وكان سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد من أكبر الممتلكين للساعات الفاخرة في العالم، بحسب الناشط العماني عبد العزيز بن هلال بن سعود.

وسبق له أن كشف في سلسلة تغريدات عام 2020 عن أندر الساعات التي امتلكها السلطان الراحل، والتي صنعت خصيصاً من أجله.

وأكد على الساعة الأولى التي امتلكها هي ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا والتي صُنعت خصيصاً للسلطان الراحل عام ١٩٧٩م، حيث تقدّر قيمتها حالياً بـ٣١٧ ألف ريال عُماني.

اولاً, ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا التي صُنعت للسلطان الراحل عام ١٩٧٩م. تقدر قيمتها حالياً بـ ٣١٧ ألف ريال عُماني. pic.twitter.com/4nIqaRrNjC — عبدالعزيز بن هلال بن سعود اليعقوبي (@Abdullaziz_yq) June 13, 2020

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أما الساعة الثانية، فهي باتيك فيليب نوتيلوس (التي تمّ بيعُها مؤخراً بمبلغ يتجاوز نصف مليون ريال عماني)، وكانت من أوائل إصدارات الفولاذ من باتيك فيليب، حيث قدّرت قيمتها عام 2020 بـ١٥٨ ألف ريال عُماني.

ثانياً, ساعة باتيك فيليب نوتيلوس وكانت من اوائل اصدارات الفولاذ من باتيك فيليب. تقدر قيمتها حالياً بـ ١٥٨ ألف ريال عُماني. pic.twitter.com/gJ7rjDS1C5 — عبدالعزيز بن هلال بن سعود اليعقوبي (@Abdullaziz_yq) June 13, 2020

كما امتلك السلطان قابوس بن سعيد ساعةَ أوديمار بيغيه مصنوعة من ذهب عيار ١٨ قيراطاً، صنعت له عام ١٩٧٧م في لندن، وقدّرت قيمتها عام 2020 بـ٨ ألاف ريال عُماني.

ثالثاً, ساعة أوديمار بيغيه مصنوعة من ذهب عيار ١٨ قيراط ، صنعت للسلطان قابوس عام ١٩٧٧م في لندن. تقدر قيمتها حالياً بـ ٨ ألاف ريال عُماني. pic.twitter.com/6V0y5ctnq6 — عبدالعزيز بن هلال بن سعود اليعقوبي (@Abdullaziz_yq) June 13, 2020

بالإضافة إلى ذلك، امتلك السلطان قابوس بن سعيد ساعة نادرة وفريدة جداً، ماركة رولكس مذهبة من عيار ١٨ قيراطاً، قدّرت قيمتها عام 2020 بـ٣٥ ألف ريال عماني.

رابعاً, هذه الساعة نادرة وفريدة جداً.

وهي الرولكس المذهبة ١٨ قيراط. تقدر قيمتها حالياً بـ ٣٥ ألف ريال عماني. pic.twitter.com/PVmpD8YmL2 — عبدالعزيز بن هلال بن سعود اليعقوبي (@Abdullaziz_yq) June 13, 2020

ساعة من البلاتينيوم وجلد التمساح

وامتلك أيضاً ساعة جيجر لوكولتر الفريدة من نوعها، وبداخلها صورة لـ دار الأوبرا السلطانية بمسقط، وهي ساعة صنعت من البلاتينيوم وجلد التمساح، وقدّر قيمتها عام 2020 بـ٣٨ ألف ريال عُماني.

خامساً, ساعة جيجر لوكولتر الفريدة من نوعها ، وبداخلها صورة لـ دار الأوبرا السلطانية بمسقط ، صنعت الساعة من البلاتينيوم وجلد التمساح. تقدر قيمتها حالياً بـ ٣٨ ألف ريال عُماني. pic.twitter.com/xkxkka62vu — عبدالعزيز بن هلال بن سعود اليعقوبي (@Abdullaziz_yq) June 13, 2020

أغلى ولاعة في العالم

وأخيراً، بالإضافة إلى الساعات امتلك السلطان الراحل ولاعة فريدة من نوعها من باتيك فيليب مصنوعة من ذهب عيار ١٨ قيراطاً ومادة المينا الخضراء، ومنحوت عليها شعار السلطنة.

وقدّرت قيمة الولاعة عام 2020 بـ٢٧ ألف ريال عماني، مما يجعلها واحدة من أغلى الولاعات في العالم.