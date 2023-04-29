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صنعت خصيصا للسلطان قابوس بن سعيد.. بيع ساعة نادرة جداً في مزاد موناكو بمبلغ خيالي! (شاهد)

السلطان قابوس بن سعيد كان يمتلك مجموعة كبيرة من الساعات النادرة والباهظة الثمن صنعت خصيصاً له

كتب سالم حنفي
ساعة باتيك فيلب نوتلس السلطان الراحل قابوس بن سعيد watanserb.com
ساعة السلطان الراحل قابوس بن سعيد
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وطن- شهد مزاد موناكو بيع واحدة من أندر الساعات في العالم من ماركة “باتيك فيلب نوتلس” مختومة بالخنجر العماني، بمبلغ يزيد عن نصف مليون ريال عماني (ما يعادل مليون وثلاثمائة ألف دولار).

وتعتبر ساعة ساعة باتيك فيليب نوتيلوس من أوائل إصدارات الفولاذ من باتيك فيليب، والتي صنعت خصيصاً لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد.

وكان سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد من أكبر الممتلكين للساعات الفاخرة في العالم، بحسب الناشط العماني عبد العزيز بن هلال بن سعود.

وسبق له أن كشف في سلسلة تغريدات عام 2020 عن أندر الساعات التي امتلكها السلطان الراحل، والتي صنعت خصيصاً من أجله.

وأكد على الساعة الأولى التي امتلكها هي ساعة رولكس كوزموغراف دايتونا والتي صُنعت خصيصاً للسلطان الراحل عام ١٩٧٩م، حيث تقدّر قيمتها حالياً بـ٣١٧ ألف ريال عُماني.

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أما الساعة الثانية، فهي باتيك فيليب نوتيلوس (التي تمّ بيعُها مؤخراً بمبلغ يتجاوز نصف مليون ريال عماني)، وكانت من أوائل إصدارات الفولاذ من باتيك فيليب، حيث قدّرت قيمتها عام 2020 بـ١٥٨ ألف ريال عُماني.

كما امتلك السلطان قابوس بن سعيد ساعةَ أوديمار بيغيه مصنوعة من ذهب عيار ١٨ قيراطاً، صنعت له عام ١٩٧٧م في لندن، وقدّرت قيمتها عام 2020 بـ٨ ألاف ريال عُماني.

بالإضافة إلى ذلك، امتلك السلطان قابوس بن سعيد ساعة نادرة وفريدة جداً، ماركة رولكس مذهبة من عيار ١٨ قيراطاً، قدّرت قيمتها عام 2020 بـ٣٥ ألف ريال عماني.

ساعة من البلاتينيوم وجلد التمساح

وامتلك أيضاً ساعة جيجر لوكولتر الفريدة من نوعها، وبداخلها صورة لـ دار الأوبرا السلطانية بمسقط، وهي ساعة صنعت من البلاتينيوم وجلد التمساح، وقدّر قيمتها عام 2020 بـ٣٨ ألف ريال عُماني.

أغلى ولاعة في العالم

وأخيراً، بالإضافة إلى الساعات امتلك السلطان الراحل ولاعة فريدة من نوعها من باتيك فيليب مصنوعة من ذهب عيار ١٨ قيراطاً ومادة المينا الخضراء، ومنحوت عليها شعار السلطنة.
وقدّرت قيمة الولاعة عام 2020 بـ٢٧ ألف ريال عماني، مما يجعلها واحدة من أغلى الولاعات في العالم.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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