السبت, أبريل 29, 2023
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صفحة فنية تزعم.. هذه الفنانة اللبنانية المشهورة على علاقة مثلية مع خادمتها الإثيوبية (شاهد)

الصفحة المتخصصة بفضائح الفنانين دللت على اسم الفنانة بنشر أغنية لها مع الخبر

كتب خالد الأحمد
الفنانة اللبنانية إلين خلف watanserb.com
إلين خلف
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وطن- زعمت صفحة “شاربيليتا” الشهيرة والمتخصصة بكشف فضائح الفنانين عن وجود علاقة غرامية سرية بين ممثلة لبنانية وخادمتها الإثيوبية.

وادعت الصفحة التي تنشر أخبارا عادة ما يتم الكشف عن صدقها، نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق، عن وجود علاقة غرامية سرية “بين فنانة لبنانية شبه معتزلة ومساعدتها المنزلية الإثيوبية التي تعمد على تصويرها في لحظاتها الحميمية معها”.

وقالت “شاربيليتا” إن “هذه الفنانة متزوجة من ابن فنان مشهور في لبنان”، على حد قولها.

وف رد للصفحة على سؤال متابعة حول اسم الفنانة، أكدت على أن الأغنية المرفقة مع الخبر المزعوم على حسابها على انستغرام سيدل على اسم الفنانة المعنية.

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وبالعودة إلى حساب “شاربيليتا” على “انستغرام”، وجد أنها أعادت نشر الخبر عبر خاصية “استوري” مع أغنية “تعالالي” للفنانة اللبنانية المتغيبة عن الوسط الفني منذ فترة كبيرة إلين خلف.

إلين خلف كانت من نجمات لصف الاول في تسعينيات القرن الماضي

تعتبر الفنانة اللبنانية ألين خلف من النجمات اللواتي قدمتهن الساحة الفنية اللبنانية في تسعينات القرن الماضي، وحققت ألين شهرة واسعة في لبنان والعالم العربي، وكانت من الفنانات اللواتي كن يعتبرن من نجمات الصف الأول في لبنان.

إلا أن السنوات القليلة الماضية لم تسعف ألين بالإستمرار على الساحة الفنية التي تتطلب التواجد الفني من خلال إنتاج الأغنيات وإحياء الحفلات، ولم تستغل ألين شهرتها التي حققتها ولم تحافظ على مكانتها الفنية المميزة في لبنان وبعض الدول العربية، بل إستسلمت إلى الوضع الفني الجديد ولم تعد قادرة على مجاراة التطور الفني حيث أنها لم تصدر أعمال فنية منذ مدة زمنية ليست بالقصيرة.

غياب إلين خلف عن الساحة الفنية

وبعد زواجها من كارلوس إيلي أيوب نجل الفنان اللبناني الكوميدي إيلي أيوب لم تصدر ألين خلف أي أغنية، حتى أن أخبارها الفنية شبه منقطعة بإستثناء تواجدها على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما لا يعتبر بأنه مقياساً او معياراً للإستمرارية الفنية لأنها أصبحت في خانة الغائبات فنياً.

كما أن إلين خلف أصبحت في عداد الفنانين الذين لم يعد يتذكرهم الجمهور العربي في ظل الإكتظاظ الفني على الساحة الفنية العربية التي تشهد كل يوم ولادة فنانين من مختلف الجنسيات العربية، إضافة إلى وجود برامج المواهب التي تقدم مواهب جديدة تفوقها من ناحية القدرات الصوتية والحضور.

المصدر رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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