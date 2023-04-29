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شاهد ما فعله سلطان النيادي بمجرد خروجه للفضاء وأبهر ابن زايد وحاكم دبي

رئيس الإمارات محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد، أشادا بإنجاز رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي بات أول عربي يسير في الفضاء

كتب خالد الأحمد
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي watanserb.com
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
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وطن- دخل رائد الإماراتي “سلطان النيادي” التاريخ كأول عربي يسير في الفضاء أثناء مهمة خارج المحطة الدولية استغرقت 6 ساعات ونصف، في حدث خطف أنظار العالم وخاصة أنها المرة الأولى التي يطأ فيها عربي هذا المكان.

سلطان النيادي يسير في الفضاء لأول مرة

وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المهمة تغيير وحدة “”RFG” الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات “S-Band” لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، تحمل أهمية كبيرة، حيث سيؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من ناسا، عدداً من المهام الأساسية.

ووثق بث مباشر لوكالة “ناسا“، خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وأظهرت صور نشرها النيادي على حسابه في “تويتر” الذي يتابعه أكثر من 75 ألف متابع، لحظة خروج سلطان النيادي وزميله الأمريكي ستيفن بوين من غرفة معادلة الضغط إلى الفضاء الخارجي.

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وكانت وكالة ناسا نشرت على حسابها الإلكتروني قبل الرحلة أن رواد الفضاء سيقومون بالسير في الفضاء لمدة ست ساعات و25 دقيقة ببدلاتهم الفضائية، لنقل المبرد من وحدة Rassvet إلى وحدة المختبر متعددة الأغراض Nauka للتثبيت في المستقبل.

وأضافت :”تم تصوير الثنائي مربوطًا بوحدة Rassvet مع سفينة طاقم Soyuz MS-22 الراسية في الأعلى”.

وكان النيادي قد كتب على حسابه في تويتر أول أمس، الخميس، تغريدة قال فيها : “غدًا ، سأقوم أنا وستيف بوين بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية لتغيير وحدة مجموعة الترددات اللاسلكية والاستعداد لتركيب الألواح الشمسية.”

وتابع:”بعد فترة طويلة من التدريب ، نحن على استعداد لمواجهة التحدي وإنشاء معلم جديد لمهمتنا”.

سلطان النيادي سيخوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب غدًا
سلطان النيادي سيخوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب غدًا

محمد بن راشد يعلق: العرب قادمون

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المهمة التي تعد إنجازاً إماراتياً وعربياً في مجال علوم الفضاء جاءت بعد عمل شاق وجهد وإصرار على مدار ثلاث سنوات.

وكتب ابن راشد ما نصه: “بعد 3 سنوات من التدريب المكثف.. رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية.”

وتابع مشيدا بسلطان النيادي:”أول إماراتي .. أول عربي .. أول مسلم .. يسير في الفضاء الخارجي .. فخورين بذلك . يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماء عربية .. العرب قادرون .. العرب قادمون .. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم .. والاستثمار في الشباب .. والابتعاد عن الخلافات”.

محمد بن زايد يدخل على الخط

ومن جانبه علق الرئيس الإماراتي وحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هو الآخر على هذه المهمة بقوله:”أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ “ديموس” وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد.. وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء.”

واختتم:”ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء”.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووصل سلطان النيادي مع عدد من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على متن SpaceX Dragon، المسمّى Endeavour، إلى محطة الفضاء الدولية في فبراير الماضي.

كما سيقضي النيادي رحلةً في المحطة ستستغرق 6 أشهر، سيقوم خلالها بأكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتمّ إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الإماراتية وام، وكالة ناسا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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