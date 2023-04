شاهد ما فعله سلطان النيادي بمجرد خروجه للفضاء وأبهر ابن زايد وحاكم دبي

- Advertisement -

وطن- دخل رائد الإماراتي “سلطان النيادي” التاريخ كأول عربي يسير في الفضاء أثناء مهمة خارج المحطة الدولية استغرقت 6 ساعات ونصف، في حدث خطف أنظار العالم وخاصة أنها المرة الأولى التي يطأ فيها عربي هذا المكان.

وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المهمة تغيير وحدة “”RFG” الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات “S-Band” لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، تحمل أهمية كبيرة، حيث سيؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من ناسا، عدداً من المهام الأساسية.

ووثق بث مباشر لوكالة “ناسا“، خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وأظهرت صور نشرها النيادي على حسابه في “تويتر” الذي يتابعه أكثر من 75 ألف متابع، لحظة خروج سلطان النيادي وزميله الأمريكي ستيفن بوين من غرفة معادلة الضغط إلى الفضاء الخارجي.

وكانت وكالة ناسا نشرت على حسابها الإلكتروني قبل الرحلة أن رواد الفضاء سيقومون بالسير في الفضاء لمدة ست ساعات و25 دقيقة ببدلاتهم الفضائية، لنقل المبرد من وحدة Rassvet إلى وحدة المختبر متعددة الأغراض Nauka للتثبيت في المستقبل.

وأضافت :”تم تصوير الثنائي مربوطًا بوحدة Rassvet مع سفينة طاقم Soyuz MS-22 الراسية في الأعلى”.

وكان النيادي قد كتب على حسابه في تويتر أول أمس، الخميس، تغريدة قال فيها : “غدًا ، سأقوم أنا وستيف بوين بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية لتغيير وحدة مجموعة الترددات اللاسلكية والاستعداد لتركيب الألواح الشمسية.”

وتابع:”بعد فترة طويلة من التدريب ، نحن على استعداد لمواجهة التحدي وإنشاء معلم جديد لمهمتنا”.

