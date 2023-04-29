شاهد ما فعله سلطان النيادي بمجرد خروجه للفضاء وأبهر ابن زايد وحاكم دبي

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وطن- دخل رائد الإماراتي “سلطان النيادي” التاريخ كأول عربي يسير في الفضاء أثناء مهمة خارج المحطة الدولية استغرقت 6 ساعات ونصف، في حدث خطف أنظار العالم وخاصة أنها المرة الأولى التي يطأ فيها عربي هذا المكان.

سلطان النيادي يسير في الفضاء لأول مرة

وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المهمة تغيير وحدة “”RFG” الخاصة بترددات الراديو التي تمثل جزءا من نظام الاتصالات “S-Band” لمحطة الفضاء الدولية، في إطار التمهيد لعودتها إلى الأرض، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج محطة الفضاء الدولية، تحمل أهمية كبيرة، حيث سيؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من ناسا، عدداً من المهام الأساسية.

ووثق بث مباشر لوكالة “ناسا“، خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

Today's spacewalk is officially underway! The two astronauts have switched their spacesuits to battery power. Steve Bowen of @NASA_Astronauts and @Astro_Alneyadi will route power cables to prepare for future power system upgrades outside the @Space_Station. pic.twitter.com/EH8Hw7Xp2m — NASA (@NASA) April 28, 2023

وأظهرت صور نشرها النيادي على حسابه في “تويتر” الذي يتابعه أكثر من 75 ألف متابع، لحظة خروج سلطان النيادي وزميله الأمريكي ستيفن بوين من غرفة معادلة الضغط إلى الفضاء الخارجي.

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وكانت وكالة ناسا نشرت على حسابها الإلكتروني قبل الرحلة أن رواد الفضاء سيقومون بالسير في الفضاء لمدة ست ساعات و25 دقيقة ببدلاتهم الفضائية، لنقل المبرد من وحدة Rassvet إلى وحدة المختبر متعددة الأغراض Nauka للتثبيت في المستقبل.

وأضافت :”تم تصوير الثنائي مربوطًا بوحدة Rassvet مع سفينة طاقم Soyuz MS-22 الراسية في الأعلى”.

وكان النيادي قد كتب على حسابه في تويتر أول أمس، الخميس، تغريدة قال فيها : “غدًا ، سأقوم أنا وستيف بوين بالسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية لتغيير وحدة مجموعة الترددات اللاسلكية والاستعداد لتركيب الألواح الشمسية.”

وتابع:”بعد فترة طويلة من التدريب ، نحن على استعداد لمواجهة التحدي وإنشاء معلم جديد لمهمتنا”.

Tomorrow, Steve Bowen and I will do a spacewalk outside the ISS to change the Radio Frequency Group unit and prepare for the installation of solar panels. After a long period of training, we are ready to take on the challenge and create a new milestone for our mission. pic.twitter.com/Fsu29HVZWz — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 27, 2023

محمد بن راشد يعلق: العرب قادمون

وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن المهمة التي تعد إنجازاً إماراتياً وعربياً في مجال علوم الفضاء جاءت بعد عمل شاق وجهد وإصرار على مدار ثلاث سنوات.

وكتب ابن راشد ما نصه: “بعد 3 سنوات من التدريب المكثف.. رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية.”

بعد ٣ سنوات من التدريب المكثف .. رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي.. وتنفيذ مهمات لتركيب أجزاء جديدة وإجراء صيانة في محطة الفضاء الدولية .. أول إماراتي .. أول عربي .. أول مسلم .. يسير في الفضاء الخارجي .. فخورين بذلك .

يقولون بأن ثلثي نجوم السماء… pic.twitter.com/acxJvVGNDy — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 28, 2023

وتابع مشيدا بسلطان النيادي:”أول إماراتي .. أول عربي .. أول مسلم .. يسير في الفضاء الخارجي .. فخورين بذلك . يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماء عربية .. العرب قادرون .. العرب قادمون .. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم .. والاستثمار في الشباب .. والابتعاد عن الخلافات”.

محمد بن زايد يدخل على الخط

ومن جانبه علق الرئيس الإماراتي وحاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هو الآخر على هذه المهمة بقوله:”أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ “ديموس” وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد.. وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء.”

واختتم:”ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء”.

أسبوع تاريخي لقطاع الفضاء الإماراتي قدم خلاله مسبار الأمل أوضح صورة لقمر المريخ "ديموس" وشهد وصول العرب إلى أقرب نقطة من سطح القمر مع المستكشف راشد وخاض سلطان النيادي أول مهمة عربية للسير في الفضاء.. ستواصل الإمارات بالتعاون مع شركائها تعزيز إسهاماتها العلمية في مجال الفضاء. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 28, 2023

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يُعدّ أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ووصل سلطان النيادي مع عدد من رواد فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على متن SpaceX Dragon، المسمّى Endeavour، إلى محطة الفضاء الدولية في فبراير الماضي.

كما سيقضي النيادي رحلةً في المحطة ستستغرق 6 أشهر، سيقوم خلالها بأكثر من 200 تجربة علمية وعرضاً تقنياً سيتمّ إجراؤه في أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء.