شاكيرا تعذب كلارا شيا رغم أنها في ميامي.. صحفي يكشف الوضع الأكثر خطورة!

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وطن– ماذا حدث لكلارا شيا منذ أن توقفت شاكيرا عن العيش في إسبانيا؟ هناك الكثير من الحديث عنها لأنها تمر بموقف دقيق.

في الواقع كان عليها أن تطلب المساعدة من المتخصصين، حيث تم اخضاع كلارا شيا للعلاج لأنها لا تتحمل ضغط وسائل الإعلام.

فقد اتهموها بأنها أفسدت علاقة مستقرة بين عشيقها حالياً جيرارد بيكيه، والنجمة الكولومبية شاكيرا.

مزيد من التوتر

لكن كلارا شيا لم تقدم أي تفسير بعد. ربما لو كسرت صمتها سيفهمها الجمهور ، رغم أن هذا لن يحدث أبدًا. الوضع معقد في بعض الأحيان.. خاصة أنه يتم تسريب المزيد المعلومات وهناك المزيد من التوتر أيضاً.

بالنسبة للبعض ، كلارا شيا هي ضحية الوضع. الجاني الوحيد هو جيرارد بيكيه ، الذي كان مع شاكيرا والذي كان يجب أن يكون أكثر احتراما.

النظرية بسيطة ، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. يقول العديد من الشهود أن كلارا سخرت أيضًا من شاكيرا. هذه المعلومات لا تترك عشيقة بيكيه الحالية في وضع جيد. فمعجبو شاكيرا مستنفرين ، ولهذا طلبت شيا المساعدة لتولي المسؤولية عن المشكلة.

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كلارا شيا تسخر من شاكيرا

الكثير من الجمهور بجانب شاكيرا ، وهذا الأمر لا شك فيه، فقد كسبت المعركة الإعلامية. لكن هناك أيضًا قطاعًا صغيرًا رفع صوته لصالح كلارا شيا.

كانت الأخيرة عاجزة عن الكلام ليكتشف أن كلارا كانت أول من يسخر من شاكيرا. نعم ، أصدرت المغنية أغنية وقالت أشياء مثل: “لقد استبدلت ساعة رولكس بساعة كاسيو”. لكن وراء كل هذا هناك شيء لا يعرفه سوى القليل.

حيث نقلت صحيفة okdiario الإسبانية عن مصدر معتمد للغاية، أن كلارا شيا هي التي بدأت بالسخرية على شاكيرا.

وقال المصدر: “كلارا شيا وأصدقاءها يطلقون على شاكيرا ألقاباً.. مثل الساحرة.. المغنية العجوز.. منقطعة الطمث”.

وتابع: “حدث هذا بعد أن اكتشفوا أن شاكيرا وصفت كلارا بالذبابة الميتة.. لقد سئموا من هذا الوضع ولهذا السبب أطلقوا عليهم تلك الأسماء المستعارة”.

هذه التصريحات أعطت شاكيرا قوة أكبر رغم أنها في مرحلة أخرى. لقد انتقلت إلى ميامي ولديها مشكلات أخرى، مثل العثور على منزل يناسب احتياجاتها. ولديها ميزانية 50 مليون.

العلاج النفسي لكلارا

لقد ارتكبت صديقة بيكيه أخطاء وهي الآن تدفع ثمناً باهظاً مقابل هذه الأخطاء. لقد أكدوا أن أصدقاءها طلبوا المساعدة من المتخصصين.

كلارا لم تسخر من شخص عادي، لقد عبثت مع شاكيرا.. واحدة من أقوى الفنانين على مستوى العالم.

يشرح أحد الصحفيين الذي كان يتتبع أخبارها منذ عدة أشهر: “كلارا شيا مارتي تخضع للعلاج النفسي. إنها لا تقضي وقتًا ممتعًا والأمر يكلفها الكثير”.

النوايا الحقيقية لصديقة بيكيه

تشعر شاكيرا بالخيانة الكاملة.. فقد دخلت كلارا شيا منزلها عندما كانت لا تزال مع بيكيه.

كانت كلارا ستقلل من احترامها بالسخرية من عمر شاكيرا.. لكنها رأت العواقب وخافت ، لذلك لديها الآن نوايا أخرى.. تريد الانسحاب من المعركة والابتعاد عن دائرة الضوء.