زوجة سيرجيو راموس تستعرض مفاتنها بمجموعة مايوهات مذهلة! (فيديو)

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وطن– أطلقت بيلار روبيو، زوجة اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، مجموعة جديدة من المايوهات التي قامت بتصميمها بنفسها.

ثقافة البرازيل

لم تكتف بيلار روبيو، بتصميم ملابس البحر، بل قامت باستعراضها على جسدها الممشوق بفيديو من 53 ثانية.

وتنوعت مايوهات زوجة راموس ما بين قطعة واحدة، إلى قطعتين فقط، إلى بكيني الخيط.

وعلقت بيلار على الفيديو: ” لديكم مجموعتي الجديدة متاحة.. أردت هذا العام ملء أيام الصيف بالألوان والفرح ، مستوحاة من ثقافة البرازيل “.

وتابعت: “خمسة ملابس سباحة تناسب جميع أنواع الأحجام والأجسام والتي آمل أن أرافقكم بها في أفضل لحظاتك هذه الإجازة. اقترب موعد الصيف وأريد أن أجعل مجموعتكم مميزة جداً”.

راموس يتغزل بها

وحسم سيرجيو راموس (37 عامًا) أي شائعة عن أزمة قد تكون قائمة بينه وبين بيلار روبيو (45 عامًا).

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حيث خصص لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان بعض الكلمات اللطيفة لزوجته بمناسبة إطلاق المجموعة التي صممتها.. مما يوضح أنهم ما زالوا سعداء في الحب.

حيث شارك سيرجيو راموس في “قصصه” صورة بيلار وهي ترتدي إحدى المايوهات.

وفي أسفل الصورة كتب لها إعجابه وحبه لها قائلا: “فخور بعملك ، وإبداعك ، ومثابرتك … فخور دائمًا بك” .

وأرفق راموس تعليقه ببعض الرموز التعبيرية ذات القلب الأحمر والأرجواني.

هذه الإيماءات ليست غريبة على الزوجين اللذين لطالما دعما علنًا المشاريع المهنية لبعضهما البعض.

أزمة بين بيلار وراموس

جاءت هذه الخطوة بعد أيام قليلة من ادعاء لورا فا، ولورينا فاسكيز من بودكاست Mamarazzis ، أن الزوجين قد يمران بأزمة في زواجهما.

وفقًا للإعلاميتين ، كانت بيلار ستقول إن “الشخص الوحيد الذي يعرف ما يحدث حقًا في المنزل هما الاثنين.. ولن تضيع الوقت في إنكار النظريات التي لا أساس لها”.

أحد الأسباب المحتملة ، وفقًا للورينا ولورا هو العلاقة السيئة بين بيلار وعائلة الرياضي ، والتي كان سيعلنها شخص مقرب من بيلار وسيرجيو.

يأتي هذا التوتر المفترض بين بيلار وعائلة راموس من بعيد.

مشاكل عائلية

على سبيل المثال ، في نهاية عام 2022 ، تلقى سيرجيو راموس زيارة من والديه وأخته وأبناء أخيه في باريس ، حيث يعيش وأطفالهم منذ توقيع باريس سان جيرمان معه.

عاش هو وعائلة لاعب كرة القدم بضعة أيام مليئة بالخطط ، لكن بيلار روبيو لم تكن موجودة في أي منها.

سبب آخر اعتبرته عائلة بودكاست Mamarazzis ممثلًا للأزمة هو أن الزوجين لم يكونا معًا في بعض التواريخ المهمة ، مثل عيد ميلاد بيلار.