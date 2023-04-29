تعرّف على أكثر المنتجات سرقة من المحلات التجارية..

- Advertisement -

وطن-تبلغ نسبة سرقة الطعام من المحلات التجارية حوالي 40 بالمئة، ووفقًا للبيانات المستخرجة من أحدث تقرير للشركة المتخصصة في حماية المنتجات في نقاط البيع، فإن أكثر المنتجات سرقة هي كالآتي:لحم الخنزير الأيبري والتونة وسمك البونيتو، والخمور والنبيذ. وبحسب العلامة التجارية STC، فهذه المنتجات الخمس اختفت في ظروف غامضة من المحلات التجارّية في آخر 6 شهور الماضية.

وفي الحقيقة، السرقة ليست متأصلة في أي شخص على وجه الخصوص؛ فالشباب والكبار وكبار السن يسرقون، دون اختلاف في الجنس أو حتى في الحالة الاقتصادية، بحيث يقول سلفادور كانيونس، المدير الشريك لشركة STC التجارية، إن السرقات تُرتكب بالتساوي بين العملاء العاديين واللصوص المحترفين، على الرغم من اختلاف الدافع.

ما المنتجات الأخرى المسروقة من المحلات التجارية؟

بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، يبحث السارقون عن سرقة المنتجات ذات الطعم اللذيذ مثل: لحم المتن والأجبان، والنبيذ، والآيس كريم والشوكولاتة والمكسرات.

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإن المنتجات الخمس المذكورة أعلاه، تعدّ أغلى المنتجات التي يتم سرقتها.

أكثر المنتجات سرقة من المحلات التجارية:

بيّنت الدراسة أكثر السرقات غرابة في إسبانيا حسب كل مدينة:

لاريوخا – الشوكولاتة

مدريد – أيس كريم

فالنسيا – أيس كريم

قشتالة وليون – اللحم المقدد

كاستيلا لامانشا – قطع الجبن

أراغون – اللحم

غاليسيا – الأخطبوط

كانتابريا – الأخطبوط

أستورياس – روبيان وقريدس

جزر البليار: الجبن والخمر

سبتة ومليلية – زيت زيتون

أندلس- الجبن

جزر الكناري – زيت زيتون

نافارا – فواكه مجففة

في الواقع، يسرق المرء ما يحبه، أو ما لا يستطيع تحمل تكاليفه، أو ما يجعله يشعر بالرضا. لكن، أثبتت الدراسة أنه تتم السرقات لمجرّد السرقة فحسب، وفي هذه الحالة، يجب أن تعمل الشرطة كرادع.

- Advertisement -

وعلى الرغم من أن الشركة التي قامت بالدراسة اثبتت أن السلاسل التجارية تسعى لمساعدة العميل الصادق وأخذ الاحتياطات اللازمة، فإن السارق المحترف بإمكانه سرقة أي مؤسسة أخرى غير محمية أو تتبع ببساطة نهجًا غير رادع بصفة فعالية من أي سلسلة تجارية أخرى قوانينها صارمة.

لقد أثبتت أيضًا أن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، مثل: التضخم، والارتفاع العشوائي في أسعار سلة التسوق، يزيد من السرقات في المتاجر الكبرى.