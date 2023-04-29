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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وغريمه برشلونة

منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني
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وطن-  يُواصل فريق برشلونة الحفاظ على توسيع فارق النقاط مع غريمه الوصيف ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد فوزه على ريال بتيس برباعية نظيفة، وكذلك فوز الملكي الأبيض برباعية ثمينة مقابل هدفين على ألميريا في منافسات الجولة ال32.

وسجل رباعية برشلونة في شباك مرمى منافسه ريال بتيس، في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، أندرياس كريستنسن في الدقيقة  ال14، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال36، ورافينيا دياز في الدقيقة ال39.

مباراة برشلونة ضد ريال بتيس

فيما أحرز مدافع ريال بتيس قايدو رودريغيز في الدقيقة ال82 في مرمى شباك فريقه بطريق الخطأ.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق ريال بتيس إدغار غونزاليس في الدقيقة ال33 بالبطاقة الحمراء، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

برشلونة
برشلونة

مباراة ريال مدريد ضد ألميريا

كما وفاز فريق ريال مدريد حامل السابق على نظيره ألميريا برباعية ثمينة مقابل هدفين، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

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وسجل أهداف ريال مدريد، أسطورة الفريق الحالية كريم بنزيما هاتريك في الدقائق ال5 وال17 وال42 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

فوز ريال مدريد على ألميريا
فوز ريال مدريد على ألميريا

كما وأحرز الفريق المنافس ألميريا هدفين في الدقيقة ال45+1 عن طريق اللاعب لازارو ماركيز، وفي الدقيقة ال61 عن طريق  لوكاس روبرتون.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وآتى ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023، بعد فوز ريال مدريد وغريمه المتصدر برشلونة في منافسات الجولة ال32، على النحو الآتي:

برشلونة 79 نقطة.

ريال مدريد 68 نقطة.

أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

ريال سوسيداد 58 نقطة.

فياريال 50 نقطة.

ريال بتيس 49 نقطة.

ريال مدريد
ريال مدريد

أتلتيك بيلباو 46 نقطة.

أوساسونا 44 نقطة.

رايو فاليكانو 43 نقطة.

غيرونا 41 نقطة.

إشبيلية 41 نقطة.

كما وستنتهي منافسات الجولة ال32 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، الاثنين، بمواجهة إشبيلية أمام غيرونا على ميدان ملعب (رامون سانشيز).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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